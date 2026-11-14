Germaniya Serbiyani mag‘lub etdi: Yurgen Klopp o‘yindan keyin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasi doirasida Germaniya terma jamoasi safarda Serbiyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Germaniya safida Florian Virs va Brayan Gruda gol urgan bo‘lsa, Srdjan Babich o‘z darvozasiga gol kiritib qo‘ydi, serblarning yagona goliga esa yana o‘sha Srdjan Babich mualliflik qildi.
- Bosh murabbiy Yurgen Klopp jamoaning ko‘rsatgan o‘yini va hujumdagi harakatlaridan mamnunligini bildirdi.
UYEFA Millatlar ligasi doirasida Germaniya terma jamoasi safarda Serbiya mehmoni bo‘lib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Qizg‘in va shiddatli kechgan uchrashuv nemislarning 3:1 hisobidagi zafari bilan yakunlandi.
G‘alaba tafsilotlari va gollar
Mazkur bahsda Germaniya terma jamoasining g‘alabasiga Florian Virs va Brayan Gruda tomonidan kiritilgan gollar, shuningdek, serbiyalik himoyachi Srdjan Babich o‘z darvozasiga gol urib qo‘ygani (avtogol) asos bo‘ldi. Serbiya safida esa o‘sha Babich javob goliga mualliflik qildi.
Yurgen Kloppning o‘yindan keyingi izohlari
Uchrashuvdan so‘ng Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp o‘yin haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. U jamoaning ko‘rsatgan o‘yinidan juda mamnunligini yashirmadi:
«Bu chin ma’nodagi ajoyib o‘yin bo‘ldi. Endi shunga ko‘nikishimiz kerakki, terma jamoamiz haqiqatan ham kuchli va yuqori darajada futbol o‘ynay oladi. Bugun yanada ko‘proq gol urish imkoniyatlarimiz bor edi, lekin yigitlarga aytdim: men uchun bu qadar muhim emas. Albatta, Serbiya hozir eng yaxshi holatida emas, ammo bunday o‘yinlarda ham o‘zimizga jiddiy muammo yaratib qo‘yish xavfi bor. Biz bunga yo‘l qo‘ymadik», — dedi murabbiy Bayern & Germany nashriga.
Shuningdek, Klopp jamoaning hujumdagi harakatlariga ham alohida to‘xtalib o‘tdi:
«Hujumdagi harakatlarimiz va o‘zaro o‘yinlarimiz juda ta’sirli ko‘rindi. To‘p nazoratida to‘g‘ri yechimlarni topdik, maydonda ustunlik qildik, qarshi tomonni bosim ostida qoldirish bo‘yicha o‘yinimiz a’lo darajada ishladi, o‘yin shiddati esa juda yuqori bo‘ldi. Juda chiroyli o‘yin namoyish etdik!»
Uchrashuv ko‘rsatkichlari va gol mualliflari
Ma’lumotlar
Hisob
Serbiya — Germaniya — 1:3
Gol urgan futbolchilar
Florian Virs, Brayan Gruda, Srdjan Babich (avtogol) — Srdjan Babich
Navbatdagi bahs
Dushanba kuni Niderlandiyaga qarshi o‘z maydonida
Oldinda hal qiluvchi bahs
Ushbu g‘alabadan ruhlangan nemislar endi navbatdagi o‘ta mas’uliyatli uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Kalendarga ko‘ra, dushanba kuni Germaniya terma jamoasi guruh bosqichining so‘nggi turida o‘z maydonida asosiy raqiblaridan biri — Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi.
Sizningcha, Yurgen Klopp boshchiligidagi Germaniya terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi hal qiluvchi o‘yinda ham zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…