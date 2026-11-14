Germaniya Serbiyani mag‘lub etdi: Yurgen Klopp o‘yindan keyin nimalar dedi?

1 daqiqa o'qish55
Germaniya Serbiyani mag‘lub etdi: Yurgen Klopp o‘yindan keyin nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasi doirasida Germaniya terma jamoasi safarda Serbiyani 3:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Germaniya safida Florian Virs va Brayan Gruda gol urgan bo‘lsa, Srdjan Babich o‘z darvozasiga gol kiritib qo‘ydi, serblarning yagona goliga esa yana o‘sha Srdjan Babich mualliflik qildi.
  • Bosh murabbiy Yurgen Klopp jamoaning ko‘rsatgan o‘yini va hujumdagi harakatlaridan mamnunligini bildirdi.

UYEFA Millatlar ligasi doirasida Germaniya terma jamoasi safarda Serbiya mehmoni bo‘lib, muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Qizg‘in va shiddatli kechgan uchrashuv nemislarning 3:1 hisobidagi zafari bilan yakunlandi.

G‘alaba tafsilotlari va gollar

Mazkur bahsda Germaniya terma jamoasining g‘alabasiga Florian Virs va Brayan Gruda tomonidan kiritilgan gollar, shuningdek, serbiyalik himoyachi Srdjan Babich o‘z darvozasiga gol urib qo‘ygani (avtogol) asos bo‘ldi. Serbiya safida esa o‘sha Babich javob goliga mualliflik qildi.

Yurgen Kloppning o‘yindan keyingi izohlari

Uchrashuvdan so‘ng Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Yurgen Klopp o‘yin haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. U jamoaning ko‘rsatgan o‘yinidan juda mamnunligini yashirmadi:

«Bu chin ma’nodagi ajoyib o‘yin bo‘ldi. Endi shunga ko‘nikishimiz kerakki, terma jamoamiz haqiqatan ham kuchli va yuqori darajada futbol o‘ynay oladi. Bugun yanada ko‘proq gol urish imkoniyatlarimiz bor edi, lekin yigitlarga aytdim: men uchun bu qadar muhim emas. Albatta, Serbiya hozir eng yaxshi holatida emas, ammo bunday o‘yinlarda ham o‘zimizga jiddiy muammo yaratib qo‘yish xavfi bor. Biz bunga yo‘l qo‘ymadik», — dedi murabbiy Bayern & Germany nashriga.

Shuningdek, Klopp jamoaning hujumdagi harakatlariga ham alohida to‘xtalib o‘tdi:

«Hujumdagi harakatlarimiz va o‘zaro o‘yinlarimiz juda ta’sirli ko‘rindi. To‘p nazoratida to‘g‘ri yechimlarni topdik, maydonda ustunlik qildik, qarshi tomonni bosim ostida qoldirish bo‘yicha o‘yinimiz a’lo darajada ishladi, o‘yin shiddati esa juda yuqori bo‘ldi. Juda chiroyli o‘yin namoyish etdik!»

Uchrashuv ko‘rsatkichlari va gol mualliflari

Ma’lumotlar

Hisob

Serbiya — Germaniya — 1:3

Gol urgan futbolchilar

Florian Virs, Brayan Gruda, Srdjan Babich (avtogol) — Srdjan Babich

Navbatdagi bahs

Dushanba kuni Niderlandiyaga qarshi o‘z maydonida

Oldinda hal qiluvchi bahs

Ushbu g‘alabadan ruhlangan nemislar endi navbatdagi o‘ta mas’uliyatli uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Kalendarga ko‘ra, dushanba kuni Germaniya terma jamoasi guruh bosqichining so‘nggi turida o‘z maydonida asosiy raqiblaridan biri — Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi.

Sizningcha, Yurgen Klopp boshchiligidagi Germaniya terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi hal qiluvchi o‘yinda ham zafar qucha oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari