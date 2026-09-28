Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi debyutini 1 ochko bilan yakunlab, 89 yillik antirekordni qayd etdi.
- Uning jamoasi Millatlar ligasining dastlabki ikki o‘yinida Niderlandiya bilan durang o‘ynadi va Gretsiyaga mag‘lub bo‘ldi.
- Bu natija Kloppni Germaniya tarixidagi eng yomon startni rasmiylashtirgan yagona murabbiyga aylantirdi.
Dunyo futbolining eng yorqin va nomdor mutaxassislaridan biri hisoblangan Yurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatini kutilmaganda shok va antirekord bilan boshladi. UYEFA Millatlar ligasining 1-turida Niderlandiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan «Bundestim» 2-turda o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Goal nashrining ma’lum qilishicha, ushbu ikki muvaffaqiyatsiz natijadan so‘ng Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi tarixidagi barcha bosh murabbiylar orasidagi eng yomon debyut startini rasmiylashtirdi.
Bunga qadar Zepp Xerberger (1937 yil) va Xelmut Shyon (1965 yil) kabi murabbiylar ham dastlabki ikki o‘yinda yuta olmagan, ammo ular ikkita durang bilan 2 ochko to‘plagan edi; Klopp esa dastlabki ikki bahsda bor-yo‘g‘i 1 ochko jamg‘arib, mutlaq qora rekord qayd etdi. Endi nemis mashinasi 1 oktyabr kuni Myunxendagi «Arena Myunxen» stadionida Serbiyaga qarshi kechadigan 3-tur bahsida faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur.
«1 ochko, 89 yillik qora tarix va Serbiyaga qarshi sinov»: Inqirozli startning 5 ta asosiy nuqtasi
Yurgen Kloppning Germaniya termasidagi muvaffaqiyatsiz starti bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Germaniya tarixidagi eng yomon start: Klopp terma jamoa boshqaruvidagi dastlabki 2 ta bahsda bor-yo‘g‘i 1 ochko to‘plagan tarixdagi yagona murabbiy bo‘ldi;
Niderlandiya durangi va Gretsiya fiaskosi: Millatlar ligasi 1-turida Niderlandiya bilan 1:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa, o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida yutqazildi;
89 yillik tarixiy solishtiruv: Klopp 1937 yilgi Zepp Xerberger va 1965 yilgi Xelmut Shyondan keyin ilk ikki o‘yinda g‘alaba qozona olmagan 3-murabbiyga aylandi;
Ochkolar bo‘yicha mutlaq antirekord: Xerberger va Shyon 2 ta durang bilan 2 ochko olgan bo‘lsa, Klopp hatto bu ko‘rsatkichni ham yangilay olmadi (1 ochko);
1 oktyabrdagi Myunxen sinovi: Germaniya termasi 3-tur doirasida Serbiyani «Arena Myunxen»da qabul qilib, vaziyatni o‘nglashga harakat qiladi.
Germaniya terma jamoasi bosh murabbiylarining eng yomon startlari qiyosi
Germaniya futboli tarixida dastlabki ikki bahsda g‘alaba qozona olmagan mutaxassislar ko‘rsatkichlari tasnifi:
Murabbiy nomi
Boshqaruv boshlangan yil
Dastlabki 2 ta o‘yin natijasi
Jamg‘arilgan ochkolar
Tarixiy maqomi va oqibati
Zepp Xerberger
1937 yil
2 ta durang
2 ochko
Keyinchalik Germaniyaga 1954 yilgi JCH oltinini keltirgan
Xelmut Shyon
1965 yil
2 ta durang
2 ochko
Keyinchalik Yevropa (1972) va Jahon (1974) chempioni bo‘lgan
Yurgen Klopp
2026 yil
1 ta durang (1:1), 1 ta mag‘lubiyat (0:1)
1 ochko
Germaniya tarixidagi mutlaq eng yomon debyut starti
Futbol ekspertizasi: Nega Kloppning nemis mashinasi ilk turlardanoq buzilib qoldi?
Xalqaro sport tahlilchilari, taktik mutaxassislar va germaniyalik sharhlovchilarning xulosalari:
«Klub futboli va terma jamoa o‘rtasidagi tafovut»: Yurgen Kloppning mashhur «gegenpressing» falsafasi kundalik mashg‘ulotlar va yuqori jismoniy yuklamalarni talab qiladi; terma jamoa ixtiyoriga bir necha kunga keladigan futbolchilar ushbu intensiv tizimga tezda moslasha olmayotgani bois maydonda pala-partishlik yuzaga kelmoqda;
Tarkibdagi beqaror rotatsiya: Gretsiya bilan bahsda Kimmix, Nyubel va Ta kabi yetakchilar bilan birga Bissek, Braun, Ebnutalib kabi yangi nomlarning sinab ko‘rilishi mudofaa va hujum o‘rtasidagi aloqalarni uzib qo‘ydi;
Serbiya bilan bahs — hal qiluvchi chorlov: «Arena Myunxen»dagi 1 oktyabr uchrashuvi Klopp uchun shunchaki navbatdagi o‘yin emas, balki muxlislar va OAVning og‘ir tanqidlari ostida o‘z obro‘sini saqlab qolish jangiga aylanadi; bu yerda ochko yo‘qotilishi Klopp loyihasini boshidanoq jiddiy xavf ostiga qo‘yadi.
Sizningcha, Yurgen Kloppning bunday muvaffaqiyatsiz start olishiga nima sabab bo‘ldi: taktikaning terma jamoaga mos kelmasligimi yoki nemis futbolidagi avlodlar inqirozimi? Klopp ham xuddi Xerberger va Shyon kabi bu muvaffaqiyatsizliklardan xulosa chiqarib, kelajakda Germaniyani yana cho‘qqiga olib chiqa oladimi? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring va nemis futbolidagi ushbu tarixiy sensatsiya tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…