Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!

·29·Sport
Yurgen Klopp Germaniya tarixidagi eng yomon startni qayd etdi: 89 yillik antirekord!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi debyutini 1 ochko bilan yakunlab, 89 yillik antirekordni qayd etdi.
  • Uning jamoasi Millatlar ligasining dastlabki ikki o‘yinida Niderlandiya bilan durang o‘ynadi va Gretsiyaga mag‘lub bo‘ldi.
  • Bu natija Kloppni Germaniya tarixidagi eng yomon startni rasmiylashtirgan yagona murabbiyga aylantirdi.

Dunyo futbolining eng yorqin va nomdor mutaxassislaridan biri hisoblangan Yurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatini kutilmaganda shok va antirekord bilan boshladi. UYEFA Millatlar ligasining 1-turida Niderlandiya bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan «Bundestim» 2-turda o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Goal nashrining ma’lum qilishicha, ushbu ikki muvaffaqiyatsiz natijadan so‘ng Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi tarixidagi barcha bosh murabbiylar orasidagi eng yomon debyut startini rasmiylashtirdi.

Bunga qadar Zepp Xerberger (1937 yil) va Xelmut Shyon (1965 yil) kabi murabbiylar ham dastlabki ikki o‘yinda yuta olmagan, ammo ular ikkita durang bilan 2 ochko to‘plagan edi; Klopp esa dastlabki ikki bahsda bor-yo‘g‘i 1 ochko jamg‘arib, mutlaq qora rekord qayd etdi. Endi nemis mashinasi 1 oktyabr kuni Myunxendagi «Arena Myunxen» stadionida Serbiyaga qarshi kechadigan 3-tur bahsida faqat g‘alaba uchun maydonga tushishga majbur.

«1 ochko, 89 yillik qora tarix va Serbiyaga qarshi sinov»: Inqirozli startning 5 ta asosiy nuqtasi

Yurgen Kloppning Germaniya termasidagi muvaffaqiyatsiz starti bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Germaniya tarixidagi eng yomon start: Klopp terma jamoa boshqaruvidagi dastlabki 2 ta bahsda bor-yo‘g‘i 1 ochko to‘plagan tarixdagi yagona murabbiy bo‘ldi;

  • Niderlandiya durangi va Gretsiya fiaskosi: Millatlar ligasi 1-turida Niderlandiya bilan 1:1 hisobi qayd etilgan bo‘lsa, o‘z maydonida Gretsiyaga 0:1 hisobida yutqazildi;

  • 89 yillik tarixiy solishtiruv: Klopp 1937 yilgi Zepp Xerberger va 1965 yilgi Xelmut Shyondan keyin ilk ikki o‘yinda g‘alaba qozona olmagan 3-murabbiyga aylandi;

  • Ochkolar bo‘yicha mutlaq antirekord: Xerberger va Shyon 2 ta durang bilan 2 ochko olgan bo‘lsa, Klopp hatto bu ko‘rsatkichni ham yangilay olmadi (1 ochko);

  • 1 oktyabrdagi Myunxen sinovi: Germaniya termasi 3-tur doirasida Serbiyani «Arena Myunxen»da qabul qilib, vaziyatni o‘nglashga harakat qiladi.

Germaniya terma jamoasi bosh murabbiylarining eng yomon startlari qiyosi

Germaniya futboli tarixida dastlabki ikki bahsda g‘alaba qozona olmagan mutaxassislar ko‘rsatkichlari tasnifi:

Murabbiy nomi

Boshqaruv boshlangan yil

Dastlabki 2 ta o‘yin natijasi

Jamg‘arilgan ochkolar

Tarixiy maqomi va oqibati

Zepp Xerberger

1937 yil

2 ta durang

2 ochko

Keyinchalik Germaniyaga 1954 yilgi JCH oltinini keltirgan

Xelmut Shyon

1965 yil

2 ta durang

2 ochko

Keyinchalik Yevropa (1972) va Jahon (1974) chempioni bo‘lgan

Yurgen Klopp

2026 yil

1 ta durang (1:1), 1 ta mag‘lubiyat (0:1)

1 ochko

Germaniya tarixidagi mutlaq eng yomon debyut starti

Futbol ekspertizasi: Nega Kloppning nemis mashinasi ilk turlardanoq buzilib qoldi?

Xalqaro sport tahlilchilari, taktik mutaxassislar va germaniyalik sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Klub futboli va terma jamoa o‘rtasidagi tafovut»: Yurgen Kloppning mashhur «gegenpressing» falsafasi kundalik mashg‘ulotlar va yuqori jismoniy yuklamalarni talab qiladi; terma jamoa ixtiyoriga bir necha kunga keladigan futbolchilar ushbu intensiv tizimga tezda moslasha olmayotgani bois maydonda pala-partishlik yuzaga kelmoqda;

  • Tarkibdagi beqaror rotatsiya: Gretsiya bilan bahsda Kimmix, Nyubel va Ta kabi yetakchilar bilan birga Bissek, Braun, Ebnutalib kabi yangi nomlarning sinab ko‘rilishi mudofaa va hujum o‘rtasidagi aloqalarni uzib qo‘ydi;

  • Serbiya bilan bahs — hal qiluvchi chorlov: «Arena Myunxen»dagi 1 oktyabr uchrashuvi Klopp uchun shunchaki navbatdagi o‘yin emas, balki muxlislar va OAVning og‘ir tanqidlari ostida o‘z obro‘sini saqlab qolish jangiga aylanadi; bu yerda ochko yo‘qotilishi Klopp loyihasini boshidanoq jiddiy xavf ostiga qo‘yadi.

Sizningcha, Yurgen Kloppning bunday muvaffaqiyatsiz start olishiga nima sabab bo‘ldi: taktikaning terma jamoaga mos kelmasligimi yoki nemis futbolidagi avlodlar inqirozimi? Klopp ham xuddi Xerberger va Shyon kabi bu muvaffaqiyatsizliklardan xulosa chiqarib, kelajakda Germaniyani yana cho‘qqiga olib chiqa oladimi? Shaxsiy tahlil va fikrlaringizni izohlarda qoldiring va nemis futbolidagi ushbu tarixiy sensatsiya tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Yurgen KloppGermaniya milliy terma jamoasiUYEFA Millatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durangYurgen Klopp «Bundestim»dagi debyutidan so‘ng ochiq gapirdi — Niderlandiya bilan durang25 sentabr 12:08Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Xavining Niderlandiyadagi ilk zafari: “Mentalitetni o‘zgartirishimiz kerak”Bugun 08:32Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Kecha 23:0139 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!39 talik mo‘jiza: Ispaniya Angliyani tiz cho‘ktirib, mutlaq jahon rekordini o‘rnatdi!Kecha 08:53Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?Yurgen Klopp Germaniyaga shart qo‘ydi: u keskin shartida nima degan edi?26 iyul 01:12Yurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahliliYurgen Klopp Germaniya termasida temir intizom o‘rnatdi — yangi qat’iy tartiblar tahlili24 sentabr 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi