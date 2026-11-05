9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi

·42·Sport
9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Holand «RB Leypsig» klubiga qarshi o‘tkazilgan 9 ta rasmiy uchrashuvda 13 ta gol urib, o‘z faoliyatidagi eng samarali natijani qayd etdi.
  • Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasidagi mazkur bahsda «Manchester Siti»
  • 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Norvegiyalik hujumchi «Borussiya Dortmund» va «Manchester Siti» safida to‘p surgan davrlarida ham nemis klubi darvozasini muntazam ishg‘ol qilib kelmoqda.

Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Germaniyada kechgan «RB Leypsig» — «Manchester Siti» uchrashuvi (2:3) ingliz klubining irodali g‘alabasi bilan birga, Erling Holandning navbatdagi fenomenal rekordi bilan tarixga kirdi. 78-daqiqada g‘alaba goliga mualliflik qilgan norvegiyalik to‘purar nemis klubining haqiqiy «kushandasi» ekanini yana bir karra isbotladi.

O‘yin shiddatli va qiyin kechgan bo‘lsa-da, «shaharliklar» safardan muhim uch ochko bilan qaytishdi, Holand esa shaxsiy faoliyatidagi eng samarali ko‘rsatkichni yangiladi.

Bir raqibga qarshi eng yaxshi natija: 9 ta o‘yin va 13 ta gol

Norvegiyalik snayperning «Leypsig» darvozasiga yo‘l topishi allaqachon buzib bo‘lmas an’anaga aylanib ulgurdi:

  • Fenomenal statistika: Holand barcha rasmiy musobaqalar doirasida «RB Leypsig»ga qarshi jami 9 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqib darvozasiga 13 ta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lgan;

  • Faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi: Bu ko‘rsatkich Holand uchun Yevropaning top-5 chempionatlaridagi butun faoliyati davomida aynan bitta raqibga qarshi qayd etgan eng yaxshi va eng sermahsul shaxsiy natijasi hisoblanadi;

  • Barqaror to‘purarlik: U qaysi klub safida to‘p surmasin («Borussiya Dortmund» yoki «Manchester Siti»), Leypsig klubi mudofaasi uchun eng katta bosh og‘rig‘i bo‘lib kelmoqda.

«Red Bull» oilasidan «Manchester Siti» cho‘qqisigacha

Holandning ushbu klubga qarshi alohida kayfiyatda to‘p surishida uning o‘tmishi ham muhim rol o‘ynaydi:

  • «Zalsburg» safidagi parvoz: To‘purar o‘z vaqtida aynan «Red Bull» xoldingiga tegishli bo‘lgan Avstriyaning «Red Bull Zalsburg» klubida porlab, qit’a grandlari e’tiborini tortgan edi;

  • Germaniya va Angliya bosqichlari: So‘ngra Dortmundning «Borussiya» safida Bundesligada to‘purarlik mahoratini ko‘rsatgan hujumchi 2022 yilda «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tdi;

  • Yevropa cho‘qqisi: Ingliz klubi safida ham o‘zining yulduzli onlarini davom ettirayotgan hujumchi jamoa bilan Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritdi va hozirda ham qit’aning eng xavfli hujumchisi maqomini saqlab turibdi.

Germaniyadagi muvaffaqiyatli o‘yin «Siti»ning guruhdagi ochkolarini 9 taga yetkazish bilan birga, Holandning navbatdagi «Oltin butsa» sari yurishini davom ettirdi.

Erling HolandManchester SitiRB LeypsigYevropa Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiMareska YECHLdagi 3:2 hiisobi va “Manchester Siti” duch kelgan muammolar sababini ochiqladiBugun 08:52“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)“Siti”da eng past baho kimga qo‘yildi? Husanov markaziy himoyada qanday o‘ynadi? (video)Bugun 08:41Britaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBritaniya nashri Abduqodir Husanovning «RB Leypsig»ga qarshi harakatlariga yuqori baho berdiBugun 08:24“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?“Manchester Siti” “Leypsig” mehmoni bo‘ladi — O‘yinni jonli efirda qayerda ko‘rish mumkin?Kecha 16:12Husanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiHusanov 90 daqiqa o‘ynadi, Holand g‘alaba keltirdi: “Siti”dan Germaniyada gollar shousiBugun 08:08RB Leypsig — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnRB Leypsig — Manchester Siti: tarkiblar va jonli matnKecha 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi