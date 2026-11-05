9 o‘yinda 13 ta gol! Erling Holand butun faoliyatidagi eng dahshatli natijasini qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Holand «RB Leypsig» klubiga qarshi o‘tkazilgan 9 ta rasmiy uchrashuvda 13 ta gol urib, o‘z faoliyatidagi eng samarali natijani qayd etdi.
- Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasidagi mazkur bahsda «Manchester Siti»
- 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Norvegiyalik hujumchi «Borussiya Dortmund» va «Manchester Siti» safida to‘p surgan davrlarida ham nemis klubi darvozasini muntazam ishg‘ol qilib kelmoqda.
Yevropa Chempionlar ligasi 4-turi doirasida Germaniyada kechgan «RB Leypsig» — «Manchester Siti» uchrashuvi (2:3) ingliz klubining irodali g‘alabasi bilan birga, Erling Holandning navbatdagi fenomenal rekordi bilan tarixga kirdi. 78-daqiqada g‘alaba goliga mualliflik qilgan norvegiyalik to‘purar nemis klubining haqiqiy «kushandasi» ekanini yana bir karra isbotladi.
O‘yin shiddatli va qiyin kechgan bo‘lsa-da, «shaharliklar» safardan muhim uch ochko bilan qaytishdi, Holand esa shaxsiy faoliyatidagi eng samarali ko‘rsatkichni yangiladi.
Bir raqibga qarshi eng yaxshi natija: 9 ta o‘yin va 13 ta gol
Norvegiyalik snayperning «Leypsig» darvozasiga yo‘l topishi allaqachon buzib bo‘lmas an’anaga aylanib ulgurdi:
Fenomenal statistika: Holand barcha rasmiy musobaqalar doirasida «RB Leypsig»ga qarshi jami 9 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqib darvozasiga 13 ta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lgan;
Faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqi: Bu ko‘rsatkich Holand uchun Yevropaning top-5 chempionatlaridagi butun faoliyati davomida aynan bitta raqibga qarshi qayd etgan eng yaxshi va eng sermahsul shaxsiy natijasi hisoblanadi;
Barqaror to‘purarlik: U qaysi klub safida to‘p surmasin («Borussiya Dortmund» yoki «Manchester Siti»), Leypsig klubi mudofaasi uchun eng katta bosh og‘rig‘i bo‘lib kelmoqda.
«Red Bull» oilasidan «Manchester Siti» cho‘qqisigacha
Holandning ushbu klubga qarshi alohida kayfiyatda to‘p surishida uning o‘tmishi ham muhim rol o‘ynaydi:
«Zalsburg» safidagi parvoz: To‘purar o‘z vaqtida aynan «Red Bull» xoldingiga tegishli bo‘lgan Avstriyaning «Red Bull Zalsburg» klubida porlab, qit’a grandlari e’tiborini tortgan edi;
Germaniya va Angliya bosqichlari: So‘ngra Dortmundning «Borussiya» safida Bundesligada to‘purarlik mahoratini ko‘rsatgan hujumchi 2022 yilda «Manchester Siti»ga ko‘chib o‘tdi;
Yevropa cho‘qqisi: Ingliz klubi safida ham o‘zining yulduzli onlarini davom ettirayotgan hujumchi jamoa bilan Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritdi va hozirda ham qit’aning eng xavfli hujumchisi maqomini saqlab turibdi.
Germaniyadagi muvaffaqiyatli o‘yin «Siti»ning guruhdagi ochkolarini 9 taga yetkazish bilan birga, Holandning navbatdagi «Oltin butsa» sari yurishini davom ettirdi.
Izohlar 0
…