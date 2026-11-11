«Manchester Siti» to‘purari Erling Holand nima uchun qadimiy qo‘lyozmalarga qiziqib qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» va Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holand qadimiy tarix va Norvegiya milliy merosiga bo'lgan qiziqishini ochiqladi.
- Futbolchi Tima munitsipalitetida tashkil etilgan 1594 yilda nashr etilgan «Qirollik sagalari» kitobi ko'rgazmasida ishtirok etib, ajdodlari tarixi uni bolalikdan ilhomlantirib kelganini ta'kidladi.
- Ushbu tashabbus orqali forvard o'zining milliy ildizlariga va madaniy merosga bo'lgan yuksak ehtiromini namoyon qildi.
Dunyo futbolining eng sermahsul to‘purarlaridan biri, «Manchester Siti» va Norvegiya milliy terma jamoasi yulduzi Erling Holand muxlislari uchun kutilmagan qirrasini ochdi. Futbol maydonidagi jismoniy qudrati va jangovar uslubi tufayli «zamonaviy viking» laqabini olgan forvard qadimiy qo‘lyozmalar va Norvegiya tarixiga bo‘lgan chuqur qiziqishi haqida so‘zlab berdi.
1594 yilgi «Qirollik sagalari» va tug‘ilib o‘sgan shahardagi ko‘rgazma
Holandning bolaligi o‘tgan Tima munitsipalitetida Norvegiya milliy merosining noyob namunasi — 1594 yilda nashr etilgan «Qirollik sagalari» kitobining xarid qilinishi munosabati bilan maxsus ko‘rgazma tashkil etildi. Ko‘rgazma taqdimotida ishtirok etgan futbolchi ajdodlarining turmush tarzi va tarixiy manbalar uni bolalikdan ilhomlantirib kelganini ta’kidladi.
Norvegiyaning mashhur VG nashri forvardning ko‘rgazmadagi samimiy so‘zlarini keltirdi:
«Vikinglar tarixi meni doim qiziqtirgan. Bu tarix, o‘sha davr kundalik hayot buyumlari va kemalar men uchun nihoyatda hayratlanarli. Men o‘z orzum bilan yashayapman, ammo, afsuski, bunday imkoniyat hammaga ham nasib etavermaydi. Kitoblar ko‘plab insonlarga orzu qilish va o‘sha orzularni haqiqatga aylantirishda yordam berishiga guvoh bo‘lganman».
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Qahramon
Erling Holand («Manchester Siti» va Norvegiya TJ)
Tadbir manzili
Tima munitsipaliteti (Norvegiya)
Asosiy tarixiy manba
«Qirollik sagalari» asari
Kitob chop etilgan sana
1594 yil (432 yillik noyob qo‘lyozma)
Tarixiy ahamiyati
Norvegiya va vikinglar davlati haqidagi asosiy manbalardan biri
Manba
VG nashri
Maydondan tashqaridagi ma’naviy qiyofa
«Qirollik sagalari» Norvegiya davlatchiligi, o‘rta asrlar hukmdorlari va skandinav jangchilarining tarixini aks ettiruvchi eng qimmatli adabiy va tarixiy yodgorliklardan biridir.
Holandning ushbu tashabbusi va kitobxonlikka qaratgan e’tibori uni nafaqat millionlab muxlislar suygan yulduz, balki o‘z milliy ildizlari va madaniy merosiga yuksak ehtirom bilan yondoshuvchi shaxs ekanini yana bir bor namoyon qildi.
Sizningcha, zamonaviy sport yulduzlarining tarix va milliy qadriyatlarni targ‘ib qilishi yosh avlod tarbiyasiga qanchalik ta’sir o‘tkazadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…