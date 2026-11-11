«Manchester Siti» to‘purari Erling Holand nima uchun qadimiy qo‘lyozmalarga qiziqib qoldi?

1 daqiqa o'qish5
«Manchester Siti» to‘purari Erling Holand nima uchun qadimiy qo‘lyozmalarga qiziqib qoldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» va Norvegiya terma jamoasi hujumchisi Erling Holand qadimiy tarix va Norvegiya milliy merosiga bo'lgan qiziqishini ochiqladi.
  • Futbolchi Tima munitsipalitetida tashkil etilgan 1594 yilda nashr etilgan «Qirollik sagalari» kitobi ko'rgazmasida ishtirok etib, ajdodlari tarixi uni bolalikdan ilhomlantirib kelganini ta'kidladi.
  • Ushbu tashabbus orqali forvard o'zining milliy ildizlariga va madaniy merosga bo'lgan yuksak ehtiromini namoyon qildi.

Dunyo futbolining eng sermahsul to‘purarlaridan biri, «Manchester Siti» va Norvegiya milliy terma jamoasi yulduzi Erling Holand muxlislari uchun kutilmagan qirrasini ochdi. Futbol maydonidagi jismoniy qudrati va jangovar uslubi tufayli «zamonaviy viking» laqabini olgan forvard qadimiy qo‘lyozmalar va Norvegiya tarixiga bo‘lgan chuqur qiziqishi haqida so‘zlab berdi.

1594 yilgi «Qirollik sagalari» va tug‘ilib o‘sgan shahardagi ko‘rgazma

Holandning bolaligi o‘tgan Tima munitsipalitetida Norvegiya milliy merosining noyob namunasi — 1594 yilda nashr etilgan «Qirollik sagalari» kitobining xarid qilinishi munosabati bilan maxsus ko‘rgazma tashkil etildi. Ko‘rgazma taqdimotida ishtirok etgan futbolchi ajdodlarining turmush tarzi va tarixiy manbalar uni bolalikdan ilhomlantirib kelganini ta’kidladi.

Norvegiyaning mashhur VG nashri forvardning ko‘rgazmadagi samimiy so‘zlarini keltirdi:

«Vikinglar tarixi meni doim qiziqtirgan. Bu tarix, o‘sha davr kundalik hayot buyumlari va kemalar men uchun nihoyatda hayratlanarli. Men o‘z orzum bilan yashayapman, ammo, afsuski, bunday imkoniyat hammaga ham nasib etavermaydi. Kitoblar ko‘plab insonlarga orzu qilish va o‘sha orzularni haqiqatga aylantirishda yordam berishiga guvoh bo‘lganman».

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Tafsilotlar

Qahramon

Erling Holand («Manchester Siti» va Norvegiya TJ)

Tadbir manzili

Tima munitsipaliteti (Norvegiya)

Asosiy tarixiy manba

«Qirollik sagalari» asari

Kitob chop etilgan sana

1594 yil (432 yillik noyob qo‘lyozma)

Tarixiy ahamiyati

Norvegiya va vikinglar davlati haqidagi asosiy manbalardan biri

Manba

VG nashri

Maydondan tashqaridagi ma’naviy qiyofa

«Qirollik sagalari» Norvegiya davlatchiligi, o‘rta asrlar hukmdorlari va skandinav jangchilarining tarixini aks ettiruvchi eng qimmatli adabiy va tarixiy yodgorliklardan biridir.

Holandning ushbu tashabbusi va kitobxonlikka qaratgan e’tibori uni nafaqat millionlab muxlislar suygan yulduz, balki o‘z milliy ildizlari va madaniy merosiga yuksak ehtirom bilan yondoshuvchi shaxs ekanini yana bir bor namoyon qildi.

Sizningcha, zamonaviy sport yulduzlarining tarix va milliy qadriyatlarni targ‘ib qilishi yosh avlod tarbiyasiga qanchalik ta’sir o‘tkazadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari