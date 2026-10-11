«Liverpul» va «Manchester Siti» o‘yinini biz bilan kuzating

90+4⏱
Kris Kavana xushtagini chaldi va o‘yin yakunlandi. Liverpul o‘z uyida Manchester Siti jamoasiga mag‘lub bo‘ldi.
90+4
Elliot Anderson (Manchester Siti) uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvozaning o‘ng ustuni yonidan o‘tib ketdi.
90+3
Rayan Sherki ("Manchester Siti") burchak zarbasini jarima maydoniga uzatish o‘rniga, uni qisqa masofada o‘ynab berdi.
90+3
Rayan Sherki jarima maydonchasi ichida aniq pas qabul qilib oldi va darhol darvoza tomon zarba berdi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi. Manchester Siti endi burchak zarbasini amalga oshiradi.
90+2
Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allister raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi, ammo bosh hakam uni jazolashdan tiyildi.
90+1🟨
Liverpul himoyachisi Virjil van Deyk hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi.
90+1
Ikkinchi bo‘limga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
89
Manchester Siti futbolchisi Rayan Sherki jarima maydoni tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo himoyachilar to‘pni to‘sib qolishdi.
89
Ayyub Buaddi qaytgan to‘pni egallab oldi va uzoq masofadan darvozaga zarba yo‘lladi. Biroq, uning zarbasi noaniq chiqdi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
89
Rayan Sherki jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo Liverpul himoyachilari to‘pni to‘sib qolishdi.
89🟨
Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Mak Allister qo‘pol harakati uchun hakam Kris Kavana tomonidan ogohlantirildi.
88🔁
Liverpul tarkibida o‘zgarish: Bredli Barkola o‘rnini Federiko Keza egalladi.
88🔁
Liverpul tarkibida o‘zgarish. Jeremi Jake maydonni tark etdi, uning o‘rniga Jo Gomes o‘yinga qo‘shildi.
87
Aleksis Mak Allister jarima zarbasini ijro etdi, ammo uning zarbasidan so‘ng Janluiji Donnarumma to‘pni qaytarib, jamoasini goldan saqlab qoldi.
86🟨
Ayub Buaddi qoidani buzgani uchun sariq kartochka bilan jazolandi.
85
Liverpul a’zosi Trey Noni qo‘pollik ishlatgani uchun hakam Kris Kavana tomonidan ogohlantirildi.
84
Liverpul futbolchisi Jeremi Jake raqibga nisbatan o‘ta qo‘pollik ishlatgani uchun hakam hushtagi yangradi va o‘yin to‘xtatildi.
82
Manchester Siti futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar orqali to‘pni uzatishmoqda.
80🔁
Manchester Siti safida o‘zgarish: Enso Fernandes o‘rniga Ayyub Buaddi maydonga tushdi.
80🔁
Manchester Siti safida o‘zgarish: Erling Xoland maydonni tark etdi, uning o‘rniga Allan Elias o‘yinga qo‘shildi.
78⚽0-3
Yoshko Gvardiolning ajoyib uzatmasidan so‘ng Rayan Sherki jarima maydoni ichida to‘pni darvozaga aniq yo‘lladi.
77
Statistikaga ko‘ra, hozirgacha jamoalar jami 22 ta zarba yo‘llashdi: Liverpul 12 marta, Manchester Siti esa 10 marta.
76
Antuan Semeno «Manchester Siti» safida qo‘pollik ishlatdi. Bosh hakam Kris Kavana o‘yinni to‘xtatib, vaziyatni nazorat qildi.
75🔁
Liverpul jamoasida almashtirish: Lyuis Kumas o‘rniga Rio Ngumoxa maydonga tushdi.
75🔁
Liverpul safida o‘zgarish: Ronald Arauxo maydonni tark etdi, uning o‘rniga Jeremi Frimpong o‘yinga qo‘shildi.
74
Yoshko Gvardiol jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, biroq uning zarbasi darvoza to‘sinidan yuqoriroq ketdi.
73
Aleksis Mak Allister burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Janluiji Donnarumma to‘pni egallab olib, xavfni bartaraf etdi.
73
Trey Noni jarima maydonchasi tashqarisidan sheriklarini izlab uzatma amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni xavfsiz joyga uzoqlashtirishdi. Liverpul burchak to‘pini amalga oshiradi.
72
Elliot Anderson «Manchester Siti» darvoza tomon yo‘llagan zarbasi noaniq ketdi, to‘p darvoza ustunidan anchagina yonidan o‘tib ketdi.
72
Enso Fernandes burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo to‘p hech qaysi jamoadoshiga yetib bormadi. Liverpul himoyachilari xavfni osonlik bilan bartaraf etishdi.
71
Jeremi Doku jarima maydonchasi tashqarisidan sheriklarini to‘p bilan ta’minlamoqchi bo‘ldi, ammo Liverpul himoyachilari hujumni bartaraf etishdi. Manchester Siti burchak zarbasini amalga oshiradi.
70
Manchester Siti hozirda to‘pni o‘z nazoratida saqlab turibdi va o‘yinchilar o‘rtasida aniq paslarni amalga oshirmoqda.
66🔁
Manchester Siti safida o‘zgarish: Niko O'Reyli maydonni tark etdi, uning o‘rnini Joshko Gvardiol egalladi.
66🔁
Liverpul tarkibida o‘zgarish: Florian Virts maydonni tark etdi, uning o‘rniga Trey Noni bahsga qo‘shildi.
65⚽0-1
Erling Xoland o‘z o‘rnida to‘g‘ri joylashib, jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va chap burchakka aniq zarba yo‘lladi.
65
Jeremi Dokuning jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasini himoyachi jasorat bilan to‘sib qoldi.
62🟥
Rayan Gravenberx «Liverpul» tarkibida qo‘pol xatoga yo‘l qo‘ydi. U ikkinchi sariq kartochkani olib, maydondan chetlatildi.
62
Rayan Gravenberx «Liverpul» uzoq masofadan darvozani nishonga olishga urinib ko‘rdi, ammo Janluiji Donnarumma o‘z o‘rnida va zarbani bartaraf etdi.
62
Jeremi Doku jarima maydonchasi ichidagi sherigiga pas uzatmoqchi bo‘ldi, ammo Alisson o‘z darvozasidan chiqib, to‘pni uzoqlashtirdi.
60
Ajoyib imkoniyat! Erling Xoland jarima maydonchasi ichida uzatilgan to‘pga ega chiqdi va zarba berish uchun bo‘sh joy topdi. Biroq uning zarbasi noaniq bo‘lib, to‘p darvoza ustunidan o‘tib ketdi.
59
Aleksis Mak Allister «Liverpul»ning standart vaziyatidan so‘ng to‘pga yaxshi zarba berdi, ammo uning urinishi darvoza o‘ng ustunidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
59
Jeremi Doku raqibiga nisbatan qo‘pol o‘ynagani uchun qoidabuzarlik sodir etdi. Liverpul xavfli pozitsiyadan jarima zarbasini amalga oshiradi.
59
Liverpul futbolchisi Florian Virts jarima zarbasini amalga oshirdi, ammo Manchester Siti himoyachilari to‘pni maydon markaziga uzoqlashtirishdi.
58🟨
Niko O'Reyli («Manchester Siti») keskin harakati uchun hakam Kris Kavana tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Bu haqqoniy qaror edi.
57
Erling Holand («Manchester Siti») raqibidan to‘pni tortib olishga urinayotib, o‘ta qo‘pollik qildi va bosh hakam Kris Kavana hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
57
Niko O'Reyli (Manchester Siti) sheriklariga yetib bormagan noaniq pazat berdi.
56🔁
Manchester Siti safida o‘zgarish: Iliman Ndiaye maydonni tark etdi, uning o‘rniga Jeremi Doku o‘yinga qo‘shildi.
55
Florian Virs to‘pni qabul qilib oldi, raqibidan o‘tib ketdi va o‘rta masofadan zarba yo‘lladi. Biroq, uning zarbasi o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
54
Liverpul hujumchisi Lyuis Kumas raqib himoyachilari ortida paydo bo‘ldi, ammo hakam o‘yindan tashqari holat qayd etilgani bois o‘yinni to‘xtatdi.
53
Liverpul futbolchisi Florian Virts raqibga nisbatan juda qo‘pollik bilan to‘p uchun kurashga kirishdi va hakam Kris Kavana o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgiladi.
52
Manchester Siti futbolchisi Enso Fernandes jarima maydonchasiga uzatmani amalga oshirdi, biroq to‘p darvoza ortiga chiqib ketdi. Liverpul darvozaboni o‘yinni darvozadan zarba bilan boshlab beradi.
52
Enso Fernandes (Manchester Siti) jarima maydonchasiga to‘pni oshirish o‘rniga burchak zarbasini qisqa uzatma bilan amalga oshirishga qaror qildi.
52
Manchester Siti burchak zarbasini amalga oshirdi. Enso Fernandes raqibni aldab o‘tishga uringanidan so‘ng Liverpul himoyachilari to‘pni xavfli hududdan uzoqlashtirishdi.
51
Enso Fernandes (Manchester Siti) burchak zarbasini noaniq amalga oshirdi, to‘p hech kimga tegmay maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Liverpul darvozasidan darvoza zarbasi amalga oshiriladi.
50
Antuan Semenyo (Manchester Siti) to‘pni darvoza oldiga uzatishga harakat qildi, biroq mezbonlar himoyasi xavfni bartaraf etdi.
50
Florian Virs Liverpul safida jarima maydonchasiga yorib kirdi, biroq Janluidji Donnarumma o‘z vaqtida darvozadan chiqib kelib, xavfni bartaraf etdi.
49
Aleksis Mak Allister «Liverpul» safida yaxshi pas qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi. To‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
49
Rayan Gravenberx uzoq masofadan darvozani nishonga oldi, biroq Janluidji Donnarumma o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni egallab oldi.
48
Lyuis Kumas jarima maydoni ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvozaning yuqori burchagiga zarba yo‘lladi. Janluidji Donnarumma chaqqonlik ko‘rsatib, jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi.
47🟨
Liverpul yarim himoyachisi Rayan Gravenberx sariq kartochka bilan jazolandi, o‘yin vaqtincha to‘xtatildi.
46⏱
Tanaffus yakunlandi va ikkinchi bo‘lim boshlanmoqda.
45+1⏱
Hakam hushtagini chalib, birinchi bo‘lim yakunlanganini bildirmoqda. Jamoalar tanaffusga chiqishdi.
45+1
Florian Virts Liverpul safida jarima maydonchasi tashqarisidan darvozani nishonga olishga urindi, ammo uning zarbasi himoyachilar tomonidan to‘sib qo‘yildi.
45+1
Milosh Kerkez jarima maydonchasi ichiga uzatma amalga oshirdi, ammo darvozabon Janluidji Donnarumma to‘pni emin-erkin egallab oldi.
45
Birinchi bo‘limga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
44
Rayan Sherki (Manchester Siti) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan tezkorlik bilan amalga oshirdi.
44
Antuan Semeno ajoyib tarzda to‘pni qabul qilib, jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pga to‘sqinlik qildi. "Manchester Siti" burchak zarbasidan hujumni davom ettiradi.
42
Elliot Anderson Manchester Siti safida jarima maydonchasiga pas uzatdi, ammo Alisson hujumni bartaraf etish uchun o‘z vaqtida harakat qildi.
41
Kris Kavana hushtagini chaldi. Erling Xoland qo‘pol o‘yini sababli qoida buzdi.
40
Antuan Semeno Manchester Siti safida to‘pni qabul qilib, darvozabon chiqib ketganini payqadi va uzoq masofadan zarba yo‘lladi, ammo uning harakati samarasiz chiqib, to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
39
Liverpul yarim himoyachisi Aleksis Makallister raqibga nisbatan juda qo‘pol o‘yin ko‘rsatdi va bosh hakam Kris Kavana hushtagini chalib, fol qayd etdi.
38
Manchester Siti hujumchisi Rayan Sherki jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi va darvozaga zarba berdi, ammo to‘p mo‘ljaldan ancha chetga ketdi.
36
Iliman Ndiaye Manchester Siti safida raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun hakam tomonidan jarima zarbasi belgilandi.
35
Elliot Anderson Manchester Siti safida qo‘pol o‘yin namoyish etdi. Bosh hakam fol qayd etib, o‘yinni to‘xtatdi.
35
Enso Fernandes Manchester Siti safida uzoq masofadan darvozaga zarba berdi, ammo darvozabon to‘pni qaytarib, xavfni bartaraf etdi.
34
Liverpul futbolchisi Lyuis Kumas qoidabuzarlik sodir etdi, bosh hakam Kris Kavana xushtagini chalib o‘yinni to‘xtatdi.
33
Liverpul futbolchisi Viktor Munos darvoza tomon xavfli zarba yo‘lladi, ammo Janluiji Donnarumma o‘z o‘rnida bo‘lib, to‘pni qaytarib qoldi.
32
Bosh hakam Kris Kavana hushtagini chaldi. Liverpul futbolchisi Lyuis Kumas hujumda qoidabuzarlik sodir etgani uchun jarima to‘pi belgilandi.
32
Florian Virts Liverpul safida burchak zarbasini noaniq ijro etdi, to‘p jarima maydonchasi ichiga yetib bormadi.
31
Florian Virts «Liverpul» safida burchak zarbasidan jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib qolishdi. «Liverpul»da burchak zarbasidan gol urish imkoniyati bo‘ladi.
31
Liverpul futbolchisi Viktor Munos jarima maydonchasi ichida qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo uning zarbasi darvozaning o‘ng ustuni yonidan o‘tib ketdi. Bu haqiqatan ham xavfli vaziyat edi.
29
Enso Fernandes o‘yindan tashqari holatda qoldi, yon hakam bayroqchasini ko‘targanidan so‘ng bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
28
Uchrashuvda to‘p nazorati: Liverpul 48% - 52% Manchester Siti.
26
Liverpul futbolchisi Lyuis Kumas qo‘pollik ishlatdi va hakam qoidabuzarlik qayd etdi.
25
Bredli Barkolya individual harakat bilan oldinga o‘tdi, ammo raqib himoyachilari uning yo‘lini to‘sib qo‘yishdi.
25🟨
Liverpul futbolchisi Florian Virs qo‘pol o‘yin namoyish etdi, bosh hakam Kris Kavana esa bu vaziyatni e’tiborsiz qoldirmadi.
23
Niko O'Rayli jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Liverpul himoyachisi to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi va xavfni bartaraf etdi.
22🟨
Liverpul futbolchisi Lyuis Kumas raqibidan to‘pni olib qo‘yish uchun qo‘pol harakat qildi. Bosh hakam Kris Kavana vaziyatni ko‘rib turib, unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
20
Florian Virs «Liverpul» safida burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Janluidji Donnarumma vaziyatni yaxshi o‘qib, to‘pni egallab oldi.
20
Bredli Barkola «Liverpul» darvoza tomon oldinga intildi, ammo himoyachi o‘z vaqtida yetib kelib, to‘pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. «Liverpul» burchak zarbasini ijro etadi.
19
Enso Fernandes Manchester Siti safida burchak zarbasini amalga oshirib, to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi, ammo Liverpul himoyachilari hushyorlik bilan to‘pni uzoqlashtirishdi.
17
Liverpul futbolchisi Viktor Munos to‘pga qo‘li bilan teginib o‘ynadi.
16
O‘yin to‘xtatildi, Antuan Semenyo (Manchester Siti) to‘pga qo‘li bilan o‘ynadi.
15
Antuan Semeno Manchester Siti safida bir raqibini aldab o‘tdi, ammo to‘pni jamoadoshlariga yetkazib bera olmadi.
13
Florian Virts Liverpul safida sherigiga to‘pni uzatishga urindi, ammo himoyachi uni ishonchli tarzda to‘sib qo‘ydi.
12
Ruben Diash qoidani buzdi, bosh hakam Kris Kavana vaziyatni yaqqol ko‘rib turdi va fol qayd etdi.
11
Liverpul futbolchisi Florian Virts o‘yin qoidasini buzdi. Hakam Kris Kavana xushtagini chalib, o‘yinni to‘xtatdi.
11
Florian Virts burchak zarbasini amalga oshirib, to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo Manchester Siti himoyachilari hushyorlik bilan xavfni bartaraf etishdi.
9
Bredli Barkola jarima maydoni burchagidan xavfli pasni amalga oshirmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib, xavfni bartaraf etishdi. «Liverpul» burchak zarbasi ishlab oldi.
9
Liverpul jarima zarbasidan to‘pni markazga oshirdi, ammo himoyachilar to‘pni osonlik bilan qaytarishdi.
8🟨
Liverpul himoyachisi Ronald Arauxo hakamga unga sariq kartochka ko‘rsatish uchun imkon qoldirmadi.
8
Manchester Siti futbolchisi Mark Gei raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va bosh hakam Kris Kavana qoidabuzarlikni qayd etib, Liverpul foydasiga jarima zarbasi belgiladi.
6
Manchester Siti futbolchisi Iliman Ndiaye qo‘pol harakat qildi va bosh hakam fol qayd etdi.
6
Kris Kavanag «Liverpul» futbolchisi Viktor Munos to‘p uchun kurashda o‘ta keskin harakat qilgani uchun qoidabuzarlik qayd etdi.
5
Liverpul himoyachisi Virjil van Deyk sheriklariga uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo to‘pni kuchliroq tepib yuborgani bois vaziyat xavfsiz tus oldi.
3
Liverpul futbolchisi Viktor Munosning jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasidan so‘ng, himoyachi to‘pni darvoza chizig‘i ustida to‘xtatib qoldi.
1
Manchester Siti futbolchisi Elliot Anderson raqibga nisbatan qo‘pollik ishlatdi, bosh hakam Kris Kavana o‘yinni to‘xtatdi.
1⏱
Liverpul va Manchester Siti o‘rtasidagi bahs boshlandi. O‘yinni birgalikda kuzatib boramiz.
22:18⏱
Uchrashuv boshlandi. To‘pni dastlabki zarba bilan mehmonlar — Manchester Siti o‘yinga kiritib berishdi.
22:18
Bugungi uchrashuvda bosh hakam sifatida Kris Kavana ishlaydi.
22:18
Jamoalarning asosiy tarkiblari ma’lum bo‘ldi, ularni uchrashuv tafsilotlari bo‘limida ko‘rib chiqishingiz mumkin.
22:18
Liverpul va Manchester Siti o‘rtasidagi bahsga xush kelibsiz! O‘yinning eng muhim voqealarini ushbu sahifada kuzatib borishingiz mumkin. Jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari tez orada e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…