Iliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Iliya Topuriya 15 iyun kuni UFC White House — Freedom 250 turnirida Jastin Getjiga qarshi kechgan jangda olgan jiddiy jarohatlari haqida ilk bor ma'lumot berdi.
- Sportchining so'zlariga ko'ra, u to'qnashuv davomida ikkita orbital suyak, burun va oyog'ini sindirib olgan hamda ko'rish qobiliyatini vaqtincha yo'qotgan.
- Shunga qaramay, sobiq chempion mag'lubiyatni hayotiy saboq sifatida qabul qilib, raqibi bilan revansh jangi o'tkazishga umid bildirmoqda.
Yarim yengil va yengil vazn toifalarida sobiq UFC chempioni Iliya Topuriya amerikalik nokautchi Jastin Getji bilan kechgan shiddatli to‘qnashuvda qanday og‘ir jarohatlar olganini ilk bor batafsil ochiqladi.
Joriy yilning 15 iyun kuni o‘tkazilgan shov-shuvli UFC White House — Freedom 250 turnirining markaziy jangida Getjining texnik nokaut evaziga qozongan g‘alabasi bilan yakunlangan bahs gruziyalik va ispaniyalik jangchi uchun haqiqiy sinovga aylangan edi.
«Og‘riqdan nafas ololmay qolgandim»: Oktagondagi dahshatli holat
X ijtimoiy tarmog‘idagi Parry Punch akkauntiga bergan intervyusida sobiq chempion o‘sha oqshomdagi jismoniy holatini qo‘rqinchli tafsilotlar bilan yodga oldi:
Ko‘plab sinishlar: «To‘rtta suyagim, xususan, ikkita orbital (ko‘z kosasi) suyaklarim, burnim va oyog‘im sinib ketgan edi», — dedi sportchi;
Ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishi: Topuriyaning ta’kidlashicha, jang yakuniga kelib u atrofni deyarli ilg‘ay olmay qolgan: «Men shu ahvolda AQSH Prezidenti, minglab odamlar va millionlab tomoshabinlar ro‘parasida turdim. Ko‘zlarim deyarli ko‘rmayotgan, kuchli og‘riqdan hatto nafas olishga ham qiynalayotgan edim»;
Falsafiy xulosa: Shunga qaramay, jangchi buni hayot sabog‘i sifatida qabul qilganini aytdi: «Bu g‘alati tajriba bo‘ldi, lekin shu bilan birga, men buni boshdan kechirganimdan xursandman. Chunki hayot sizni qanchalik qattiq sinamasin yoki qanchalik ayovsiz munosabatda bo‘lmasin, u baribir davom etishini tushunib yetdim».
«Hikoyamiz hali tugamadi»: Topuriya revanshga sha’ma qildi
Mag‘lubiyatga qaramasdan, sobiq chempion raqibi bilan qarama-qarshilikka so‘nggi nuqta qo‘yilmaganini qat’iy ta’kidlamoqda:
Raqib tan olindi, ammo to‘xtash yo‘q: «Jastin o‘sha kecha ajoyib ish qildi va u chindan ham mendan yaxshiroq edi. Ammo bizning umumiy hikoyamiz hali tugagani yo‘q. Oldinda yangi boblar borligi aniq», — deya Topuriyaning so‘zlarini keltiradi Home of Fight;
Katta pul va ikkinchi jang: Topuriyaning fikricha, Getji ham moliyaviy jihatdan ushbu jangni rad eta olmaydi: «U hayotidagi eng katta gonorarni aynan menga qarshi jangda ishlab topdi. U yana bir marta shunday katta haq olib ulgurmasdan turib sportni tark etadi, deb o‘ylamayman».
Ikki nokaut ustasi o‘rtasidagi ehtimoliy ikkinchi to‘qnashuv allaqachon yakkakurash olamida katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Izohlar 0
…