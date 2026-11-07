Iliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildi

·62·Sport
Iliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Iliya Topuriya 15 iyun kuni UFC White House — Freedom 250 turnirida Jastin Getjiga qarshi kechgan jangda olgan jiddiy jarohatlari haqida ilk bor ma'lumot berdi.
  • Sportchining so'zlariga ko'ra, u to'qnashuv davomida ikkita orbital suyak, burun va oyog'ini sindirib olgan hamda ko'rish qobiliyatini vaqtincha yo'qotgan.
  • Shunga qaramay, sobiq chempion mag'lubiyatni hayotiy saboq sifatida qabul qilib, raqibi bilan revansh jangi o'tkazishga umid bildirmoqda.

Yarim yengil va yengil vazn toifalarida sobiq UFC chempioni Iliya Topuriya amerikalik nokautchi Jastin Getji bilan kechgan shiddatli to‘qnashuvda qanday og‘ir jarohatlar olganini ilk bor batafsil ochiqladi.

Joriy yilning 15 iyun kuni o‘tkazilgan shov-shuvli UFC White House — Freedom 250 turnirining markaziy jangida Getjining texnik nokaut evaziga qozongan g‘alabasi bilan yakunlangan bahs gruziyalik va ispaniyalik jangchi uchun haqiqiy sinovga aylangan edi.

«Og‘riqdan nafas ololmay qolgandim»: Oktagondagi dahshatli holat

X ijtimoiy tarmog‘idagi Parry Punch akkauntiga bergan intervyusida sobiq chempion o‘sha oqshomdagi jismoniy holatini qo‘rqinchli tafsilotlar bilan yodga oldi:

  • Ko‘plab sinishlar: «To‘rtta suyagim, xususan, ikkita orbital (ko‘z kosasi) suyaklarim, burnim va oyog‘im sinib ketgan edi», — dedi sportchi;

  • Ko‘rish qobiliyatining yo‘qolishi: Topuriyaning ta’kidlashicha, jang yakuniga kelib u atrofni deyarli ilg‘ay olmay qolgan: «Men shu ahvolda AQSH Prezidenti, minglab odamlar va millionlab tomoshabinlar ro‘parasida turdim. Ko‘zlarim deyarli ko‘rmayotgan, kuchli og‘riqdan hatto nafas olishga ham qiynalayotgan edim»;

  • Falsafiy xulosa: Shunga qaramay, jangchi buni hayot sabog‘i sifatida qabul qilganini aytdi: «Bu g‘alati tajriba bo‘ldi, lekin shu bilan birga, men buni boshdan kechirganimdan xursandman. Chunki hayot sizni qanchalik qattiq sinamasin yoki qanchalik ayovsiz munosabatda bo‘lmasin, u baribir davom etishini tushunib yetdim».

«Hikoyamiz hali tugamadi»: Topuriya revanshga sha’ma qildi

Mag‘lubiyatga qaramasdan, sobiq chempion raqibi bilan qarama-qarshilikka so‘nggi nuqta qo‘yilmaganini qat’iy ta’kidlamoqda:

  • Raqib tan olindi, ammo to‘xtash yo‘q: «Jastin o‘sha kecha ajoyib ish qildi va u chindan ham mendan yaxshiroq edi. Ammo bizning umumiy hikoyamiz hali tugagani yo‘q. Oldinda yangi boblar borligi aniq», — deya Topuriyaning so‘zlarini keltiradi Home of Fight;

  • Katta pul va ikkinchi jang: Topuriyaning fikricha, Getji ham moliyaviy jihatdan ushbu jangni rad eta olmaydi: «U hayotidagi eng katta gonorarni aynan menga qarshi jangda ishlab topdi. U yana bir marta shunday katta haq olib ulgurmasdan turib sportni tark etadi, deb o‘ylamayman».

Ikki nokaut ustasi o‘rtasidagi ehtimoliy ikkinchi to‘qnashuv allaqachon yakkakurash olamida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Iliya TopuriyaJastin GetjiUFCMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildi11 sentabr 07:58Og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladiOg‘riqli mag‘lubiyatdan keyin Ramazon Temirov muxlislariga murojaat yo‘lladi3 noyabr 08:09“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi“Ko‘k lentali noyob qo‘lqop”: Jon Jons muxlislarni hayratga solgan viktorina e’lon qildi30 oktabr 08:24Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi18 sentabr 16:30Afsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdiAfsonaviy Jon Jons UFC tarixidagi eng shov-shuvli voqelik haqida gapirdi12 oktabr 07:12Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi11 sentabr 07:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi