“Bu revansh hech qachon bo‘lmaydi”: Abdel-Aziz Topuriyaning da’vosiga keskin javob berdi

·7·Sport
“Bu revansh hech qachon bo‘lmaydi”: Abdel-Aziz Topuriyaning da’vosiga keskin javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC menejeri Ali Abdel-Aziz o'z mijozi Jastin Getji va Iliya Topuriya o'rtasida revansh jangi o'tkazilishini qat'iyan rad etdi.
  • Abdel-Aziz avvalgi jangda Topuriya og'ir zarbalar qabul qilganini ta'kidlab, uning sog'lig'i uchun bunday to'qnashuv xavfli ekanini bildirdi.
  • Shunga qaramay, Iliya Topuriya 2027-yilning aprel-iyun oylarida oktagonga qaytishni rejalashtirmoqda va raqiblar qatorida Jastin Getji, Peddi Pimblett hamda Arman Sarukyan nomzodlarini ko'rib chiqmoqda.

UFC olamidagi eng taniqli va ta’sir doirasi keng menejerlardan biri — Ali Abdel-Aziz o‘zining mijozi, yengil vazn toifasi yulduzi Jastin Getji hamda sobiq divizion yetakchisi Iliya Topuriya o‘rtasida ehtimoliy ikkinchi jang (revansh) bo‘lishini qat’iyan rad etdi.

Avvalroq «El Matador» laqabli ispan-gruzin jangchisi bergan intervyusida Getjiga qarshi revansh jangi muqarrar ekanini va bu to‘qnashuv albatta tashkil etilishini ta’kidlagan edi. Biroq Getji tomoni bunga mutlaqo qarshi pozitsiyada ekanini ochiqladi.

«Akasi uning hayotini saqlab qoldi»: Abdel-Azizning bayonoti

Menejer o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Topuriyaning avvalgi jangda olgan og‘ir jismoniy zarbalariga e’tibor qaratib, keskin fikr bildirdi:

  • Revanshdan butunlay voz kechish: «Bu revansh hech qachon bo‘lmaydi va men bu qarorga to‘liq qo‘shilaman. O‘sha jangda to‘rtinchi raunddan so‘ng bellashuvni to‘xtatgani uchun uning akasi (Aleksandr Topuriya) aslida Iliyaning hayotini saqlab qoldi»;

  • Getji zarbalarining oqibati: «Bunday darajadagi og‘ir to‘qnashuvdan so‘ng sportchining avvalgi holatiga qaytishi juda qiyin. Men Jastinning ko‘plab raqiblariga shunday qaqshatqich zarbalar berganini ko‘rganman va ularning hech biri uchun keyinchalik tiklanish oson kechmagan. Getjiga esa faqat omad tilayman», — deya yozdi menejer.

Shuningdek, Abdel-Aziz Topuriyaning bunday kaltaklardan keyin avvalgidek kuchli va muvaffaqiyatli tarzda oktagonga qaytishiga shaxsan o‘zi ishonmasligini qo‘shimcha qildi.

Topuriyaning rejasi: Yanvardagi mashg‘ulot va 3 ta asosiy raqib

Tanqid va shubhalarga qaramay, Iliya Topuriya o‘z karyerasini qayta tiklashga qat’iy bel bog‘lagan:

  • Tiklanish grafigi: Jangchining bildirishicha, u kelgusi yilning yanvar oyida to‘liq mashg‘ulot jarayoniga kirishadi;

  • Oktagonga qaytish muddati: Bahor-yoz oylari oralig‘ida — apreldan iyungacha bo‘lgan muddatda rasmiy jangga chiqishni rejalashtirmoqda;

  • Mo‘ljal olingan da’vogarlar: U o‘z qaytishi uchun uch nafar asosiy yulduz — Jastin Getji, britaniyalik shov-shuvli jangchi Peddi Pimblett hamda rossiyalik da’vogar Arman Sarukyan nomzodlarini ko‘rib chiqmoqda.

Vaziyatning solishtirma tahlili

Ko‘rsatkich / Tomon

Iliya Topuriyaning pozitsiyasi

Jastin Getji va jamoasining pozitsiyasi

Revanshga munosabat

Jang muqarrar va albatta tashkillashtiriladi

Revansh hech qachon bo‘lmaydi, eshiklar yopiq

Qaytish muddati

2027 yilning aprel–iyun oylari

Tez orada bunday og‘ir jangga kirish xavfli deb hisoblanadi

Keyingi potensial raqiblar

Getji, Sarukyan, Pimblett

Divizionning yangi da’vogarlari va kamar poygasi

Getji tomonining rad javobi Topuriyani boshqa variantlarga, xususan, Peddi Pimblett yoki Arman Sarukyan bilan bahsga yuzlanishga majbur qilishi mumkin.

Jastin GetjiIliya TopuriyaAli Abdel-AzizUFC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildiIliya Topuriya faoliyatidagi eng og‘ir jang tafsilotlarini oshkor qildi7 noyabr 23:10“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi“Men uning merosiga nuqta qo‘yaman”: Karlos Prates Islom Maxachevga ochiq tahdid qildi28 oktabr 22:17Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildi11 sentabr 07:58Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi18 sentabr 16:30Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»Peddi Pimblett: «Topuriya endi avvalgidek bo‘lolmaydi, uning egosi sindi»26 iyun 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?