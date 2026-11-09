“Bu revansh hech qachon bo‘lmaydi”: Abdel-Aziz Topuriyaning da’vosiga keskin javob berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC menejeri Ali Abdel-Aziz o'z mijozi Jastin Getji va Iliya Topuriya o'rtasida revansh jangi o'tkazilishini qat'iyan rad etdi.
- Abdel-Aziz avvalgi jangda Topuriya og'ir zarbalar qabul qilganini ta'kidlab, uning sog'lig'i uchun bunday to'qnashuv xavfli ekanini bildirdi.
- Shunga qaramay, Iliya Topuriya 2027-yilning aprel-iyun oylarida oktagonga qaytishni rejalashtirmoqda va raqiblar qatorida Jastin Getji, Peddi Pimblett hamda Arman Sarukyan nomzodlarini ko'rib chiqmoqda.
UFC olamidagi eng taniqli va ta’sir doirasi keng menejerlardan biri — Ali Abdel-Aziz o‘zining mijozi, yengil vazn toifasi yulduzi Jastin Getji hamda sobiq divizion yetakchisi Iliya Topuriya o‘rtasida ehtimoliy ikkinchi jang (revansh) bo‘lishini qat’iyan rad etdi.
Avvalroq «El Matador» laqabli ispan-gruzin jangchisi bergan intervyusida Getjiga qarshi revansh jangi muqarrar ekanini va bu to‘qnashuv albatta tashkil etilishini ta’kidlagan edi. Biroq Getji tomoni bunga mutlaqo qarshi pozitsiyada ekanini ochiqladi.
«Akasi uning hayotini saqlab qoldi»: Abdel-Azizning bayonoti
Menejer o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Topuriyaning avvalgi jangda olgan og‘ir jismoniy zarbalariga e’tibor qaratib, keskin fikr bildirdi:
Revanshdan butunlay voz kechish: «Bu revansh hech qachon bo‘lmaydi va men bu qarorga to‘liq qo‘shilaman. O‘sha jangda to‘rtinchi raunddan so‘ng bellashuvni to‘xtatgani uchun uning akasi (Aleksandr Topuriya) aslida Iliyaning hayotini saqlab qoldi»;
Getji zarbalarining oqibati: «Bunday darajadagi og‘ir to‘qnashuvdan so‘ng sportchining avvalgi holatiga qaytishi juda qiyin. Men Jastinning ko‘plab raqiblariga shunday qaqshatqich zarbalar berganini ko‘rganman va ularning hech biri uchun keyinchalik tiklanish oson kechmagan. Getjiga esa faqat omad tilayman», — deya yozdi menejer.
Shuningdek, Abdel-Aziz Topuriyaning bunday kaltaklardan keyin avvalgidek kuchli va muvaffaqiyatli tarzda oktagonga qaytishiga shaxsan o‘zi ishonmasligini qo‘shimcha qildi.
Topuriyaning rejasi: Yanvardagi mashg‘ulot va 3 ta asosiy raqib
Tanqid va shubhalarga qaramay, Iliya Topuriya o‘z karyerasini qayta tiklashga qat’iy bel bog‘lagan:
Tiklanish grafigi: Jangchining bildirishicha, u kelgusi yilning yanvar oyida to‘liq mashg‘ulot jarayoniga kirishadi;
Oktagonga qaytish muddati: Bahor-yoz oylari oralig‘ida — apreldan iyungacha bo‘lgan muddatda rasmiy jangga chiqishni rejalashtirmoqda;
Mo‘ljal olingan da’vogarlar: U o‘z qaytishi uchun uch nafar asosiy yulduz — Jastin Getji, britaniyalik shov-shuvli jangchi Peddi Pimblett hamda rossiyalik da’vogar Arman Sarukyan nomzodlarini ko‘rib chiqmoqda.
Vaziyatning solishtirma tahlili
Ko‘rsatkich / Tomon
Iliya Topuriyaning pozitsiyasi
Jastin Getji va jamoasining pozitsiyasi
Revanshga munosabat
Jang muqarrar va albatta tashkillashtiriladi
Revansh hech qachon bo‘lmaydi, eshiklar yopiq
Qaytish muddati
2027 yilning aprel–iyun oylari
Tez orada bunday og‘ir jangga kirish xavfli deb hisoblanadi
Keyingi potensial raqiblar
Getji, Sarukyan, Pimblett
Divizionning yangi da’vogarlari va kamar poygasi
Getji tomonining rad javobi Topuriyani boshqa variantlarga, xususan, Peddi Pimblett yoki Arman Sarukyan bilan bahsga yuzlanishga majbur qilishi mumkin.
Izohlar 0
…