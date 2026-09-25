Jastin Geyji faoliyatini yakunlashi mumkin: «Hali qaror qabul qilganim yo‘q»

·39·Sport
Jastin Geyji faoliyatini yakunlashi mumkin: «Hali qaror qabul qilganim yo‘q»

UFC yengil vazn toifasi chempioni Jastin Geyji faoliyatini davom ettirish borasida hali yakuniy qarorga kelmaganini aytdi. 37 yoshli jangchi uchun endi asosiy masala pul emas, sog‘liq ekanini ta’kidladi.

«Menimcha, endi isbotlaydigan narsam qolmadi. 37 yoshdaman, 2008 yildan beri jang qilib kelyapman. Hali qaror qabul qilganim yo‘q», — dedi Geyji.

Uning ta’kidlashicha, hozir davolashni talab qiladigan jarohatlari bor. Shu bilan birga, jangchi so‘nggi oktagondagi ishtiroki faoliyatidagi eng yaxshi chiqishlaridan biri bo‘lganini qayd etdi.

«Gap hech qachon pulda bo‘lmagan. Gap sog‘liq haqida ketyapti. Shu bilan birga so‘nggi jangimda faoliyatimdagi eng yaxshi chiqishlardan birini namoyish etganimni tushunaman. Ikki o‘t orasida qolganman», — dedi chempion.

Geyjining keyingi raqibi sifatida Arman Sarukyan nomi tilga olinmoqda. Biroq chempion hozircha bu jang bo‘yicha qaror qabul qilmagan.

Geyji so‘nggi jangini 2026 yil iyun oyida o‘tkazib, UFCning Oq uydagi turnirida Iliya Topuriyani texnik nokaut bilan mag‘lub etgan va chempionlik kamarini qo‘lga kiritgan.

Jastin GeyjiArman SarukyanUFC OqIliya Topuriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?16 sentabr 23:09Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?11 sentabr 14:44Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Revanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildiRevanshga loyiq emas: Arman Sarukyan Iliya Topuriyaning da’volarini keskin tanqid qildi18 sentabr 16:30Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdi16 iyun 13:44Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdi16 iyun 00:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?