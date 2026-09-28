Markaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyat

·60·Sport
Markaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston milliy terma jamoasi Maldiv orollarini 5:0 hisobida mag‘lub etib, birinchi bo‘limdayoq ustunlikni qo‘lga kiritdi.
  • Tojikiston terma jamoasi esa Falastinga qarshi 2:4 hisobida yutqazib qo‘ydi.
  • Qirg‘iziston 4 oktyabrda Livan bilan, Tojikiston 6 oktyabrda Xitoy bilan o‘ynaydi.

FIFA kunlari doirasida Markaziy Osiyo milliy terma jamoalari navbatdagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushdi. 28 sentyabr oqshomi mintaqa jamoalari uchun turlicha kayfiyatda yakunlandi. Qirg‘iziston milliy terma jamoasi Bishkekda Maldiv orollari jamoasini qabul qilib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritdi va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Tojikiston terma jamoasi esa muxlislarsiz, yopiq eshiklar ortida va betaraf maydonda o‘tgan 6 ta golli dramali bahsda Falastinga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Mintaqa jamoalarining navbatdagi sinovlari ham ma’lum: Qirg‘iziston 4 oktyabr sanasida Livan bilan kuch sinashsa, tojikistonliklar 6 oktyabr kuni Xitoyga qarshi qiyin safar o‘yinida maydonga tushadi.

«5 ta golli benefis, 6 ta to‘p urilgan drama va oktyabr rejalari»: Bahslarning 5 ta asosiy nuqtasi

28 sentyabrdagi o‘rtoqlik o‘yinlari bo‘yicha qayd etilgan eng muhim rasmiy dalillar:

  • Qirg‘izistonning 5:0 hisobidagi tor-mori: «Oq shumqorlar» o‘z maydonida Maldiv himoyasini 45 daqiqa ichida butunlay parokanda qildi;

  • Erbol Atabayevdan dubl: Hujumchi 11 va 23-daqiqalarda ikkita aniq zarba bilan jamoasining g‘alaba poydevorini qurdi;

  • Birinchi bo‘limdayoq hal bo‘lgan o‘yin: 11-daqiqadan 42-daqiqagacha Atabayev (dubl), Astanaqulov, Murzakov va Kojo gol urib, hisobni 5:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Tojikistonning 2:4 hisobidagi mag‘lubiyati: Yopiq maqomdagi betaraf maydonda kechgan uchrashuvda Tojikiston mudofaasi Falastinning 4 ta goli oldida ojiz qoldi;

  • Oktyabrdagi jiddiy raqiblar: Tojikiston 6 oktyabrda Xitoy bilan, Qirg‘iziston esa 4 oktyabrda Livan bilan bahs olib boradi.

Markaziy Osiyo jamoalarining FIFA kunidagi ko‘rsatkichlari tasnifi

28 sentyabrdagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarining qiyosiy tahlili:

Ko‘rsatkich va mezonlar

Qirg‘iziston milliy jamoasi

Tojikiston milliy jamoasi

Raqib va o‘yin maqomi

Maldiv orollari (O‘z maydonida)

Falastin (Betaraf stadion, yopiq eshiklar ortida)

Yakuniy hisob

5:0 (G‘alaba)

2:4 (Mag‘lubiyat)

Kiritilgan gollar mualliflari

E. Atabayev (11, 23), S. Astanakulov (20), V. Murzakov (32), J. Kojo (42)

2 ta gol (nomutanosib mudofaa fonida)

O‘yinning asosiy xususiyati

Birinchi bo‘limdayoq kuchli bosim va to‘liq hujumkor ustunlik

6 ta to‘p kiritilgan ochiq, sermahsul ammo mudofaaviy xatolarga boy o‘yin

Keyingi rasmiy raqib va sana

4 oktyabr — Livan terma jamoasi

6 oktyabr — Xitoy terma jamoasi

Sport va taktik ekspertiza: Terma jamoalarning holati qanday?

Futbol tahlilchilari va sharhlovchilarning o‘yinlardan keyingi xulosalari:

  • «Qirg‘iziston hujum chizig‘ining yuqori samaradorligi»: Maldiv termasi bilan bahsda qirg‘izistonliklar vaqtni behuda sarflamasdan, 31 daqiqa ichida 5 ta gol urdi; ayniqsa, Joel Kojo va Erbol Atabayevning tezkor kombinatsiyalari hamda qanotlardan uyushtirilgan hujumlar keyingi raqib Livan uchun jiddiy signal bo‘ldi;

  • Tojikiston himoyasidagi muammolar: Tojikiston terma jamoasi hujumda 2 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan bo‘lsa-da, neytral maydonda 4 ta to‘p o‘tkazib yuborgani himoya markazi va tayanch yarim himoyasidagi jiddiy kemtiklarni ko‘rsatdi; yopiq formatda o‘tgan mazkur bahs murabbiylar shtabi uchun xatolar ustida ishlashga asosiy baza bo‘lib xizmat qiladi;

  • Oktyabr testlari yanada murakkab: Har ikki jamoani oldinda ancha kuchli va jismonan baquvvat raqiblar (Livan va Xitoy) kutib turibdi; Maldivga qarshi yirik hisob Qirg‘izistonga ortiqcha xotirjamlik bermasligi, Falastinga yutqazilgan bahs esa Tojikistonni Xitoy safari oldidan taktik intizomni kuchaytirishga undashi kerak.

Sizningcha, Qirg‘iziston milliy terma jamoasining 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasi jamoaning yangi bosqichga chiqqanini ko‘rsatadimi yoki raqibning saviyasi pastligi sabablimi? Tojikiston terma jamoasi 6 oktyabr kuni Xitoyga qarshi safarda himoyadagi xatolarni to‘g‘irlab, g‘alaba qozona oladimi? Shaxsiy tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa futbolining eng qiziqarli voqealari tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Kirgizstan milliy terma jamoasiTojikiston milliy terma jamoasiFIFA kunlariMaldiv orollari terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi24 sentabr 21:21O‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalariO‘zbekiston Hindistonni tiz cho‘ktirdi, Ispaniya tor-mor etildi: 6-turning barcha natijalari22 sentabr 01:02Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!22 sentabr 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi