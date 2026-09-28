Markaziy Osiyo jamoalari: Qirg‘izistondan yirik g‘alaba, Tojikistonda mag‘lubiyat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston milliy terma jamoasi Maldiv orollarini 5:0 hisobida mag‘lub etib, birinchi bo‘limdayoq ustunlikni qo‘lga kiritdi.
- Tojikiston terma jamoasi esa Falastinga qarshi 2:4 hisobida yutqazib qo‘ydi.
- Qirg‘iziston 4 oktyabrda Livan bilan, Tojikiston 6 oktyabrda Xitoy bilan o‘ynaydi.
FIFA kunlari doirasida Markaziy Osiyo milliy terma jamoalari navbatdagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushdi. 28 sentyabr oqshomi mintaqa jamoalari uchun turlicha kayfiyatda yakunlandi. Qirg‘iziston milliy terma jamoasi Bishkekda Maldiv orollari jamoasini qabul qilib, birinchi bo‘limning o‘zidayoq raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritdi va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Tojikiston terma jamoasi esa muxlislarsiz, yopiq eshiklar ortida va betaraf maydonda o‘tgan 6 ta golli dramali bahsda Falastinga 2:4 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Mintaqa jamoalarining navbatdagi sinovlari ham ma’lum: Qirg‘iziston 4 oktyabr sanasida Livan bilan kuch sinashsa, tojikistonliklar 6 oktyabr kuni Xitoyga qarshi qiyin safar o‘yinida maydonga tushadi.
«5 ta golli benefis, 6 ta to‘p urilgan drama va oktyabr rejalari»: Bahslarning 5 ta asosiy nuqtasi
28 sentyabrdagi o‘rtoqlik o‘yinlari bo‘yicha qayd etilgan eng muhim rasmiy dalillar:
Qirg‘izistonning 5:0 hisobidagi tor-mori: «Oq shumqorlar» o‘z maydonida Maldiv himoyasini 45 daqiqa ichida butunlay parokanda qildi;
Erbol Atabayevdan dubl: Hujumchi 11 va 23-daqiqalarda ikkita aniq zarba bilan jamoasining g‘alaba poydevorini qurdi;
Birinchi bo‘limdayoq hal bo‘lgan o‘yin: 11-daqiqadan 42-daqiqagacha Atabayev (dubl), Astanaqulov, Murzakov va Kojo gol urib, hisobni 5:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Tojikistonning 2:4 hisobidagi mag‘lubiyati: Yopiq maqomdagi betaraf maydonda kechgan uchrashuvda Tojikiston mudofaasi Falastinning 4 ta goli oldida ojiz qoldi;
Oktyabrdagi jiddiy raqiblar: Tojikiston 6 oktyabrda Xitoy bilan, Qirg‘iziston esa 4 oktyabrda Livan bilan bahs olib boradi.
Markaziy Osiyo jamoalarining FIFA kunidagi ko‘rsatkichlari tasnifi
28 sentyabrdagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlarining qiyosiy tahlili:
Ko‘rsatkich va mezonlar
Qirg‘iziston milliy jamoasi
Tojikiston milliy jamoasi
Raqib va o‘yin maqomi
Maldiv orollari (O‘z maydonida)
Falastin (Betaraf stadion, yopiq eshiklar ortida)
Yakuniy hisob
5:0 (G‘alaba)
2:4 (Mag‘lubiyat)
Kiritilgan gollar mualliflari
E. Atabayev (11, 23), S. Astanakulov (20), V. Murzakov (32), J. Kojo (42)
2 ta gol (nomutanosib mudofaa fonida)
O‘yinning asosiy xususiyati
Birinchi bo‘limdayoq kuchli bosim va to‘liq hujumkor ustunlik
6 ta to‘p kiritilgan ochiq, sermahsul ammo mudofaaviy xatolarga boy o‘yin
Keyingi rasmiy raqib va sana
4 oktyabr — Livan terma jamoasi
6 oktyabr — Xitoy terma jamoasi
Sport va taktik ekspertiza: Terma jamoalarning holati qanday?
Futbol tahlilchilari va sharhlovchilarning o‘yinlardan keyingi xulosalari:
«Qirg‘iziston hujum chizig‘ining yuqori samaradorligi»: Maldiv termasi bilan bahsda qirg‘izistonliklar vaqtni behuda sarflamasdan, 31 daqiqa ichida 5 ta gol urdi; ayniqsa, Joel Kojo va Erbol Atabayevning tezkor kombinatsiyalari hamda qanotlardan uyushtirilgan hujumlar keyingi raqib Livan uchun jiddiy signal bo‘ldi;
Tojikiston himoyasidagi muammolar: Tojikiston terma jamoasi hujumda 2 ta gol urishga muvaffaq bo‘lgan bo‘lsa-da, neytral maydonda 4 ta to‘p o‘tkazib yuborgani himoya markazi va tayanch yarim himoyasidagi jiddiy kemtiklarni ko‘rsatdi; yopiq formatda o‘tgan mazkur bahs murabbiylar shtabi uchun xatolar ustida ishlashga asosiy baza bo‘lib xizmat qiladi;
Oktyabr testlari yanada murakkab: Har ikki jamoani oldinda ancha kuchli va jismonan baquvvat raqiblar (Livan va Xitoy) kutib turibdi; Maldivga qarshi yirik hisob Qirg‘izistonga ortiqcha xotirjamlik bermasligi, Falastinga yutqazilgan bahs esa Tojikistonni Xitoy safari oldidan taktik intizomni kuchaytirishga undashi kerak.
Sizningcha, Qirg‘iziston milliy terma jamoasining 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasi jamoaning yangi bosqichga chiqqanini ko‘rsatadimi yoki raqibning saviyasi pastligi sabablimi? Tojikiston terma jamoasi 6 oktyabr kuni Xitoyga qarshi safarda himoyadagi xatolarni to‘g‘irlab, g‘alaba qozona oladimi? Shaxsiy tahlilingiz va fikrlaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa futbolining eng qiziqarli voqealari tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…