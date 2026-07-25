Vyetnamda bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning oʻziga xos tartibi joriy etiladi

·40·Texno
Vyetnamda bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning oʻziga xos tartibi joriy etiladi

Dunyo boʻylab voyaga yetmaganlarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklash tendensiyasi kuchayib bormoqda. Xususan, Vyetnam hukumati yosh avlodni internetning salbiy taʼsiridan himoya qilish maqsadida mutlaqo yangicha va oʻziga xos yondashuvni taklif qildi. Reuters agentligi xabariga koʻra, mamlakat Madaniyat, sport va turizm vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun loyihasi 16 yoshga toʻlmagan foydalanuvchilar uchun ijtimoiy platformalarda faol harakatlarni cheklashni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Vyetnam taklif qilayotgan modelning oʻziga xosligi shundaki, u bolalarni platformalardan butunlay haydab chiqarmaydi. Buning oʻrniga, 16 yoshgacha boʻlgan foydalanuvchilar oʻz akkauntlariga ega boʻlishlari mumkin, biroq ularga post joylash, izoh qoldirish yoki kontentga reaksiya bildirish (layk bosish) taqiqlanadi. Yaʼni, bolalar faqat kuzatuvchi maqomida qoladilar, bu esa ularning ijtimoiy tarmoqlardagi raqamli izini va muloqotdagi xavflarni kamaytiradi.

Ota-onalar nazorati va texnik cheklovlar

Yangi tartibga koʻra, 16 yoshga toʻlmagan bolalarning akkauntlari majburiy tartibda ota-onalarining maʼlumotlari asosida roʻyxatdan oʻtkazilishi shart. Ota-onalar farzandlarining qancha vaqt internetda boʻlishi va qanday kontentni koʻrayotganini nazorat qilish uchun masʼul etib belgilanadi. Facebook, Instagram va TikTok kabi platformalar esa oʻz navbatida foydalanuvchilarning yoshini aniqlaydigan texnik vositalarni ishga tushirishi va faqat yoshga mos kontentni koʻrsatishi talab etiladi.

Vyetnam Madaniyat vaziri oʻrinbosari Phan Tamning taʼkidlashicha, hukumatning maqsadi bolalarning axborot olish huquqini cheklash emas, balki ular uchun xavfsiz va yoshiga mos raqamli muhit yaratishdir. Shuningdek, loyihada onlayn oʻyinlar uchun ham cheklovlar koʻzda tutilgan: 16 yoshgacha boʻlganlar bir kunda bitta oʻyin uchun 60 daqiqadan ortiq vaqt sarflay olmaydilar.

Global miqyosdagi taqiqlar toʻlqini

Vyetnam bu borada kashfiyotchi emas. Avstraliya oʻtgan yilning oxirida 16 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni butunlay taqiqlagan dunyodagi birinchi mamlakat boʻldi. Avstraliya qonunchiligiga koʻra, Facebook, Instagram, Snapchat, X va YouTube kabi platformalar bolalarni oʻz xizmatlaridan uzoq tutishi shart, aks holda ular 34,4 million AQSH dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin.

Fransiya ham shunga oʻxshash qatʼiy choralarni koʻrib chiqayotgan davlatlar qatoriga qoʻshildi. Bunday qonunlarning qabul qilinishiga ijtimoiy tarmoqlardagi kiberbulling (onlayn haqorat), internetga qaramlik, ruhiy salomatlik muammolari va yoshlarning turli jinoyatchilar tuzogʻiga tushib qolish xavfi sabab boʻlmoqda.

Biroq, bu kabi cheklovlar tanqidlardan xoli emas. Amnesty Tech kabi tashkilotlar yoshni aniqlash jarayonida shaxsiy maʼlumotlarning maxfiyligi buzilishi va bunday taqiqlar zamonaviy avlod hayoti realligiga mos kelmasligini aytib, ularning samarasiz ekanini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, koʻplab davlatlar yoshlarni himoya qilishni ustuvor vazifa deb bilmoqda.

VyetnamIjtimoiy TarmoqInternet XavfsizligiAvstraliyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob