Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi
Dunyoning eng shafqatsiz va qonli janglari bilan tanilgan oktagon yulduzi, muxlislar «Inson-halokat» (The Highlight) deb ataydigan 37 yoshli Jastin Getji MMA olamida kamdan-kam uchraydigan samimiy va shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Oktagonda faqat raqibni qulatish va tomoshabop «jang san’ati»ni yoqtiradigan amerikalik jangchi nega aynan parter ustasi Islam Maxachevning ashaddiy muxlisi ekanini ochiq tan oldi. Jang uslublari mutlaqo qarama-qarshi bo‘lgan ikki chempion o‘rtasidagi bu hurmat shunchaki sport emas, balki inson matonati va temir intizomga berilgan yuksak bahodir. Xo‘sh, Amerikaning eng agressiv jangchisi Maxachev va dog‘istonlik kurashchilar fenomenini nimada ko‘radi, Islom dini tarbiyasi va sambo maktabi chempionlarni qanday chiniqtirgan hamda Getjining yurakdan chiqqan so‘zlari MMA olamida qanday aks-sado berdi?
Triumf va tan olish: Shafqatsiz jangchining kutilmagan e’tirofi
MMA olamida g‘alabalarga boy hayot yo‘lini bosib o‘tgan Getjining so‘zlari sport jamoatchiligini lol qoldirdi:
«Men g‘oliblarni yaxshi ko‘raman»: Jastin Getji har doim g‘alaba qozonuvchi kuchli shaxslarga hurmat bilan qarashini va aynan shu sababli Islam Maxachevning katta muxlisi ekanini ta’kidladi;
Tomoshaboplik va reallik farqi: Getji tomoshabin sifatida Maxachevning uslubini eng sevimli deb bilmasa-da, uning oktagondagi mutlaq hukmronligi qarshisida bosh egishini bildirdi;
Yuksak hurmat: Jang uslubi to‘liq kurashga asoslangan bo‘lsa-da, Maxachevning o‘z toifasida yengilmas bo‘lib qolayotgani raqiblar tomonidan tan olinishi uning ulug‘vorligini ko‘rsatadi.
«Hammasi qanday boshlangan edi?»: Loy va qor kechib o‘tilgan mashaqqatli yo‘l
Islam Maxachev va uning jamoadoshlari erishgan cho‘qqi tasodifan paydo bo‘lgani yo‘q — uning zamirida yillar davomidagi mashaqqat yotadi:
Bolalikdan boshlangan sambo tarbiyasi: Getji alohida qayd etganidek, bu yigitlar bolalikdan jangovar sambo bilan shug‘ullanib, yillar davomida bo‘g‘uvchi va og‘rituvchi usullarni mukammal darajaga yetkazgan;
Tog‘lar orasidagi og‘ir maktab: Zamonaviy hashamatli sport zallari emas, balki Dog‘iston tog‘laridagi og‘ir mehnat, tosh ko‘tarish va sovuq sharoitlarda toblanish ularda yengilmas jismoniy bazani yaratgan;
Mashaqqatli sabr: Har qanday chalg‘ituvchi omillardan voz kechib, butun umrini sport zaliga bag‘ishlash ularni MMA olamining eng qo‘rqinchli kuchiga aylantirdi.
Sindirilmas iroda va burilish nuqtasi: Iymon va temirdek intizom kuchi
Jastin Getjining eng hayratlanarli e’tirofi dog‘istonlik jangchilarning hayot tarzi va e’tiqodi haqida bo‘ldi:
Zararli odatlardan mutlaqo xoli hayot: «Qolaversa, ular musulmon. Ular hayotida hech qachon ichimlik ichmagan va chekmagan», — deya ta’kidladi Getji;
Tengsiz intizom: Kundalik ibodatlar, ma’naviy poklik va haromdan tiyilish ularning nafaqat tanasini, balki irodasini ham sindirilmas darajaga olib chiqqan;
Haqli g‘alabalar: Amerikalik yulduzning fikricha, Maxachev ega bo‘lgan har bir chempionlik kamari va yutuq aynan shunday pok va intizomli hayotning munosib mevasidir.
«Bu yigitlar bolalikdan sambo bilan shug‘ullangani katta rol o‘ynaydi. Qolaversa, ular musulmon. Hech qachon ichmagan va chekmagan. Ularning intizomi tengsiz. U o‘zida bor bo‘lgan barcha mukofot va yutuqlarga mutlaqo loyiq», — deya ta’kidladi Jastin Getji.
Tarixiy ko‘rsatkich va butun avlod uchun namuna
Maxachevning karyerasi va Getjining ushbu bayonoti zamonaviy sport olamiga katta saboqdir. Ko‘ngilocharlik, shov-shuvli matbuot anjumanlari va reklamalar avj olgan davrda pok turmush tarzi, og‘ir mehnat va diniy qadriyatlarga sodiqlik sportchini dunyoning eng kuchli ligasida cho‘qqiga olib chiqishi mumkinligi isbotlandi. Getji kabi oktagon afsonasining bunday xolis tan olishi esa Islam Maxachevning nafaqat kuchli jangchi, balki millionlab yoshlar uchun iroda va odob timsoli ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Sizningcha, sportchining hayotidagi yuksak intizom va zararli odatlardan yiroq bo‘lishi uning oktagondagi g‘alabalariga qanchalik ta’sir qiladi? Jastin Getjining Islam Maxachevga bergan bu yuksak bahosiga qo‘shilasizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va haqiqiy matonat hamda sport qahramonligi aks etgan ushbu ta’sirli tahlilni barcha do‘stlaringiz va MMA ishqibozlariga ulashing!
…