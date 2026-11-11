Toshkentdagi katta tadbirda Islam Maxachev sambo bo‘yicha yangi maqsadini e’lon qildi

2 daqiqa o'qish51
Toshkentdagi katta tadbirda Islam Maxachev sambo bo‘yicha yangi maqsadini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tkazilgan sambo bo‘yicha jahon chempionatida ishtirok etgan UFC chempioni Islam Maxachev ushbu sport turini xalqaro miqyosda rivojlantirish bo‘yicha maxsus ishonchnomani qabul qilib oldi.
  • Dog‘istonlik sportchi samboni butun dunyoda ommalashtirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi.
  • Jangovar sambo bo‘yicha Rossiya va jahon chempioni bo‘lgan Maxachevning bu tashabbusi sport turini Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritish harakatlariga kuchli turtki berishi kutilmoqda.

Ikki vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, aralash jang san’ati yulduzi Islam Maxachev O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida o‘tkazilgan sambo bo‘yicha jahon chempionatida o‘ziga taqdim etilgan maxsus ishonchnoma yuzasidan munosabat bildirdi. Dog‘istonlik mashhur jangchi ushbu missiyani katta mas’uliyat bilan qabul qilganini ta’kidlab, sportning mazkur turini yangi bosqichga olib chiqishga va’da berdi.

«Butun dunyoda samboni rivojlantiramiz»

Maxachev o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida Toshkentdagi nufuzli musobaqada topshirilgan maqomni namoyish etib, qisqa va qat’iy murojaat qoldirdi:

«Butun dunyoda samboni rivojlantiramiz».

Sambo Islam Maxachevning professional faoliyatida muhim poydevor hisoblanadi. Sportchi MMA olamiga qadam qo‘yishdan avval aynan jangovar sambo bo‘yicha Rossiya va jahon chempioni unvonlariga sazovor bo‘lgan. Uning parterdagi noyob mahorati va oktagondagi ustunligi aynan shu maktab saboqlari bilan chambarchas bog‘liq.

Ko‘rsatkich / Bosqich

Islam Maxachevning faoliyati va erishgan natijalari

Yoshi va vatani

35 yosh, Dog‘iston (Rossiya)

Bazaviy sport turi

Jangovar sambo bo‘yicha Rossiya va jahon chempioni

MMAdagi faoliyati

2010 yildan buyon professional janglarda qatnashadi

UFC'dagi debyuti

2015 yil

Birinchi chempionlik kamari

2022 yil — yengil vazn toifasida (70 kg gacha) chempion bo‘ldi

Kamar himoyalari

Yengil vaznda o‘z titulini 4 marta muvaffaqiyatli himoya qilgan

Ikkinchi chempionlik kamari

2025 yil — yarim o‘rta vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritdi

Yangi missiyasi

Toshkentda samboni xalqaro miqyosda rivojlantirish bo‘yicha ishonchnoma oldi

«Sambo nafaqat yakkakurash turi, balki intizom va qat’iyat maktabidir. Maxachevning bu jarayonga elchi sifatida kirishi samboning global nufuzini sezilarli darajada oshiradi».

Oktagon qirolining global sambo elchiligi

Bugungi kunda UFC reytingining eng yuqori pog‘onalarida borayotgan va ikki vaznda kamarga ega bo‘lgan Maxachevning sambo targ‘ibotiga qo‘shilishi sport olamida muhim voqea sifatida baholanmoqda. Toshkent mezbonlik qilgan dunyo birinchiligi esa tashkiliy jihatdan ham, qamrovi bo‘yicha ham tarixiy turnirlardan biri bo‘ldi.

Mutaxassislar fikricha, Maxachev kabi millionlab yoshlar havas qiladigan superyulduzning qo‘llab-quvvatlashi samboni Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritish bo‘yicha olib borilayotgan xalqaro harakatlarga kuchli turtki beradi.

Sizningcha, Islam Maxachev singari UFC yulduzlarining faolligi sambo sportini butun dunyoda yanada ommalashtirish va uni Olimpiadaga olib chiqish uchun yetarli bo‘ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari