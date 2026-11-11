Toshkentdagi katta tadbirda Islam Maxachev sambo bo‘yicha yangi maqsadini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tkazilgan sambo bo‘yicha jahon chempionatida ishtirok etgan UFC chempioni Islam Maxachev ushbu sport turini xalqaro miqyosda rivojlantirish bo‘yicha maxsus ishonchnomani qabul qilib oldi.
- Dog‘istonlik sportchi samboni butun dunyoda ommalashtirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ydi.
- Jangovar sambo bo‘yicha Rossiya va jahon chempioni bo‘lgan Maxachevning bu tashabbusi sport turini Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritish harakatlariga kuchli turtki berishi kutilmoqda.
Ikki vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, aralash jang san’ati yulduzi Islam Maxachev O‘zbekiston poytaxti Toshkent shahrida o‘tkazilgan sambo bo‘yicha jahon chempionatida o‘ziga taqdim etilgan maxsus ishonchnoma yuzasidan munosabat bildirdi. Dog‘istonlik mashhur jangchi ushbu missiyani katta mas’uliyat bilan qabul qilganini ta’kidlab, sportning mazkur turini yangi bosqichga olib chiqishga va’da berdi.
«Butun dunyoda samboni rivojlantiramiz»
Maxachev o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida Toshkentdagi nufuzli musobaqada topshirilgan maqomni namoyish etib, qisqa va qat’iy murojaat qoldirdi:
«Butun dunyoda samboni rivojlantiramiz».
Sambo Islam Maxachevning professional faoliyatida muhim poydevor hisoblanadi. Sportchi MMA olamiga qadam qo‘yishdan avval aynan jangovar sambo bo‘yicha Rossiya va jahon chempioni unvonlariga sazovor bo‘lgan. Uning parterdagi noyob mahorati va oktagondagi ustunligi aynan shu maktab saboqlari bilan chambarchas bog‘liq.
Ko‘rsatkich / Bosqich
Islam Maxachevning faoliyati va erishgan natijalari
Yoshi va vatani
35 yosh, Dog‘iston (Rossiya)
Bazaviy sport turi
Jangovar sambo bo‘yicha Rossiya va jahon chempioni
MMAdagi faoliyati
2010 yildan buyon professional janglarda qatnashadi
UFC'dagi debyuti
2015 yil
Birinchi chempionlik kamari
2022 yil — yengil vazn toifasida (70 kg gacha) chempion bo‘ldi
Kamar himoyalari
Yengil vaznda o‘z titulini 4 marta muvaffaqiyatli himoya qilgan
Ikkinchi chempionlik kamari
2025 yil — yarim o‘rta vazn toifasida chempionlikni qo‘lga kiritdi
Yangi missiyasi
Toshkentda samboni xalqaro miqyosda rivojlantirish bo‘yicha ishonchnoma oldi
«Sambo nafaqat yakkakurash turi, balki intizom va qat’iyat maktabidir. Maxachevning bu jarayonga elchi sifatida kirishi samboning global nufuzini sezilarli darajada oshiradi».
Oktagon qirolining global sambo elchiligi
Bugungi kunda UFC reytingining eng yuqori pog‘onalarida borayotgan va ikki vaznda kamarga ega bo‘lgan Maxachevning sambo targ‘ibotiga qo‘shilishi sport olamida muhim voqea sifatida baholanmoqda. Toshkent mezbonlik qilgan dunyo birinchiligi esa tashkiliy jihatdan ham, qamrovi bo‘yicha ham tarixiy turnirlardan biri bo‘ldi.
Mutaxassislar fikricha, Maxachev kabi millionlab yoshlar havas qiladigan superyulduzning qo‘llab-quvvatlashi samboni Olimpiya o‘yinlari dasturiga kiritish bo‘yicha olib borilayotgan xalqaro harakatlarga kuchli turtki beradi.
Sizningcha, Islam Maxachev singari UFC yulduzlarining faolligi sambo sportini butun dunyoda yanada ommalashtirish va uni Olimpiadaga olib chiqish uchun yetarli bo‘ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…