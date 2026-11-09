101 mamlakat ichida 3-o‘rin: Toshkentda o‘tgan Jahon chempionatining medallar reytingi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentda o‘tkazilgan sambo bo‘yicha 50-Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi 101 mamlakat vakillari orasida umumjamoa hisobida 3-o‘rinni egalladi.
- Uch kunlik murosasiz bahslar yakuniga ko‘ra, o‘zbekistonlik sportchilar 2 ta oltin, 5 ta kumush va 9 ta bronza, jami 16 ta medalni qo‘lga kiritdi.
- Terma jamoamiz kumush medallar soni bo‘yicha Belarus sportchilaridan ustun kelib, kuchli uchlikdan joy oldi.
Toshkent shahri mezbonlik qilgan sambo bo‘yicha erkaklar va ayollar o‘rtasidagi yubiley 50-Jahon chempionati rasman o‘z yakuniga yetdi.
Uch kun davomida sayyoraning 101 davlatidan tashrif buyurgan eng kuchli polvonlar o‘zaro murosasiz bahs olib borgan musobaqada O‘zbekiston milliy terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etib, dunyoning kuchli uchligidan mustahkam o‘rin egalladi.
So‘nggi kun natijalari va terma jamoamiz ko‘rsatkichi
Chempionatning so‘nggi kuni 10 ta vazn toifasida hal qiluvchi bahslar bo‘lib o‘tdi:
So‘nggi kundagi 6 ta medal: Yurtdoshlarimiz musobaqaning oxirgi kunida yana 1 ta kumush va 5 ta bronza medalini qo‘lga kiritishdi;
Jami 16 ta shohsupa: Uch kunlik bellashuvlar yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston sambochilari 2 ta oltin, 5 ta kumush va 9 ta bronza — jami 16 ta medal jamg‘arishga erishdi;
Belarus bilan keskin raqobat: Biz kabi 2 ta oltin medali bor Belarus terma jamoasini aynan kumush medallarning ko‘pligi hisobiga ortda qoldirib, faxrli 3-o‘rinni band etdik.
Toshkent-2026: Umumjamoa medallar reytingi
Yubiley Jahon chempionatida jami 26 ta davlat delegatsiyasi shohsupaga ko‘tarildi:
O‘rin
Davlat
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
Holat / Mavqe
1
Rossiya
18
3
4
25
Mutlaq peshqadam
2
Gruziya
5
2
4
11
2-pog‘onani band etdi
3
O‘zbekiston
2
5
9
16
Mezbon jamoa kuchli uchlikda
4
Belarus
2
3
11
16
Kumushlar sifatiga ko‘ra 4-o‘rinda
5
Turkmaniston
2
0
2
4
5-pog‘onada
Shuningdek, Mo‘g‘uliston, Ukraina, Qirg‘iz Respublikasi va Bolgariya terma jamoalari ham o‘z hisoblariga 1 tadan oltin medalni yozdirib qo‘yishdi.
Musobaqaning tarixiy ahamiyati
100 dan ortiq davlatning sara polvonlari jamlangan ushbu musobaqa nafaqat sambo sport turi tarixidagi eng yirik forumlardan biriga aylandi, balki yurtimizda sport va yakkakurash turlari bo‘yicha infratuzilmaning jahon talablariga to‘liq javob berishini amalda isbotladi.
O‘zbekiston sportchilarining bunday yuksak raqobat sharoitida kuchli uchlikka kirishi milliy sambo maktabining xalqaro maydondagi nufuzi yuqori ekanini yana bir bor namoyon qildi.
Izohlar 0
…