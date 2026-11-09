101 mamlakat ichida 3-o‘rin: Toshkentda o‘tgan Jahon chempionatining medallar reytingi

·91·Sport
101 mamlakat ichida 3-o‘rin: Toshkentda o‘tgan Jahon chempionatining medallar reytingi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentda o‘tkazilgan sambo bo‘yicha 50-Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi 101 mamlakat vakillari orasida umumjamoa hisobida 3-o‘rinni egalladi.
  • Uch kunlik murosasiz bahslar yakuniga ko‘ra, o‘zbekistonlik sportchilar 2 ta oltin, 5 ta kumush va 9 ta bronza, jami 16 ta medalni qo‘lga kiritdi.
  • Terma jamoamiz kumush medallar soni bo‘yicha Belarus sportchilaridan ustun kelib, kuchli uchlikdan joy oldi.

Toshkent shahri mezbonlik qilgan sambo bo‘yicha erkaklar va ayollar o‘rtasidagi yubiley 50-Jahon chempionati rasman o‘z yakuniga yetdi.

Uch kun davomida sayyoraning 101 davlatidan tashrif buyurgan eng kuchli polvonlar o‘zaro murosasiz bahs olib borgan musobaqada O‘zbekiston milliy terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etib, dunyoning kuchli uchligidan mustahkam o‘rin egalladi.

So‘nggi kun natijalari va terma jamoamiz ko‘rsatkichi

Chempionatning so‘nggi kuni 10 ta vazn toifasida hal qiluvchi bahslar bo‘lib o‘tdi:

  • So‘nggi kundagi 6 ta medal: Yurtdoshlarimiz musobaqaning oxirgi kunida yana 1 ta kumush va 5 ta bronza medalini qo‘lga kiritishdi;

  • Jami 16 ta shohsupa: Uch kunlik bellashuvlar yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston sambochilari 2 ta oltin, 5 ta kumush va 9 ta bronza — jami 16 ta medal jamg‘arishga erishdi;

  • Belarus bilan keskin raqobat: Biz kabi 2 ta oltin medali bor Belarus terma jamoasini aynan kumush medallarning ko‘pligi hisobiga ortda qoldirib, faxrli 3-o‘rinni band etdik.

Toshkent-2026: Umumjamoa medallar reytingi

Yubiley Jahon chempionatida jami 26 ta davlat delegatsiyasi shohsupaga ko‘tarildi:

O‘rin

Davlat

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

Holat / Mavqe

1

Rossiya

18

3

4

25

Mutlaq peshqadam

2

Gruziya

5

2

4

11

2-pog‘onani band etdi

3

O‘zbekiston

2

5

9

16

Mezbon jamoa kuchli uchlikda

4

Belarus

2

3

11

16

Kumushlar sifatiga ko‘ra 4-o‘rinda

5

Turkmaniston

2

0

2

4

5-pog‘onada

Shuningdek, Mo‘g‘uliston, Ukraina, Qirg‘iz Respublikasi va Bolgariya terma jamoalari ham o‘z hisoblariga 1 tadan oltin medalni yozdirib qo‘yishdi.

Musobaqaning tarixiy ahamiyati

100 dan ortiq davlatning sara polvonlari jamlangan ushbu musobaqa nafaqat sambo sport turi tarixidagi eng yirik forumlardan biriga aylandi, balki yurtimizda sport va yakkakurash turlari bo‘yicha infratuzilmaning jahon talablariga to‘liq javob berishini amalda isbotladi.

O‘zbekiston sportchilarining bunday yuksak raqobat sharoitida kuchli uchlikka kirishi milliy sambo maktabining xalqaro maydondagi nufuzi yuqori ekanini yana bir bor namoyon qildi.

Sambo bo‘yicha jahon chempionatiO‘zbekiston sambo assotsiatsiyasiToshkent-2026Sambo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MMA afsonalari gilamga qaytadimi? Yemelyanenko Xabib bilan ehtimoliy jang joyini aytdiMMA afsonalari gilamga qaytadimi? Yemelyanenko Xabib bilan ehtimoliy jang joyini aytdi7 noyabr 23:15Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)Islam Maxachev Toshkentda Bahodir Jalolovdan boks sirlarini o‘rganmoqda (video)7 noyabr 20:01Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?Toshkentda yangragan kutilmagan bayonot: Islam Maxachev MMA bilan xayrlashmoqdami?6 noyabr 23:06Toshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadiToshkentda jahon yulduzlari: Ertaga sambo bo‘yicha 50-jahon chempionati boshlanadi6 noyabr 09:53UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldiUFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi5 noyabr 21:50Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi11 sentabr 07:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?