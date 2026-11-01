Rossiya madhiyasi yangrayotganda turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima solindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dog‘istonning Kaspiysk shahrida 1 sentyabr kuni o‘tkazilgan tantanali tadbirda Rossiya madhiyasi vaqtida o‘rnidan turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima belgilandi.
- Ayollar o‘z harakatlarini yosh bolasi borligi va sog‘lig‘i yomonlashgani bilan izohlagan bo‘lsa-da, sud ularning vajlarini inobatga olmadi.
- Mazkur shaxslarga Rossiya Federatsiyasining davlat ramzlaridan foydalanish tartibini buzganlik bo‘yicha ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.
Dog‘istonning Kaspiysk shahrida Rossiya madhiyasi ijro etilgan vaqtda o‘rnidan turmagan ikki ayol ma’muriy javobgarlikka tortildi. Har biriga 2500 rubl (372 944 so‘m) miqdorida jarima belgilandi. Ayollardan biri yosh bolasi borligini, ikkinchisi esa o‘zini yomon his qilganini sabab qilib ko‘rsatgan bo‘lsa-da, sud ularning vajlarini inobatga olmadi. Bu haqda The Caucasian Knot xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, har ikki ayolga Rossiya Federatsiyasining davlat ramzlaridan foydalanish tartibini buzganlik bo‘yicha ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.
Dog‘iston Oliy sudi matbuot xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur voqea 1 sentyabr kuni Respublika ta’lim markazida Bilimlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali tadbir davomida sodir bo‘lgan. Rossiya madhiyasi yangragan paytda ikki ayol ham o‘z joyida o‘tirishda davom etgan.
Sud majlisida ular o‘zlariga nisbatan qo‘yilgan ayblovlarni tan olmagan. Ayollardan biri quchog‘ida yosh bolasi bo‘lgani sababli o‘rnidan tura olmaganini bildirgan. Ikkinchi ayol esa o‘sha paytda o‘zini yomon his qilgani va sog‘lig‘i tufayli tura olmaganini tushuntirgan.
Biroq sudyalar ularning keltirgan sabablarini yetarli deb topmagan va har ikkisini ma’muriy huquqbuzarlik sodir etganlikda aybdor deb topgan. Hozircha jarimaga tortilgan ayollar sud qaroridan norozi bo‘lib, uni yuqori instansiyada shikoyat qilish-qilmasligi haqida ma’lumot berilmagan.
Kavkaz mintaqasida bunday holatlar avval ham kuzatilgan
Shimoliy Kavkaz respublikalarida davlat madhiyasi ijro etilayotgan vaqtda unga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatish holatlari uchun fuqarolarning ma’muriy javobgarlikka tortilishi avval ham kuzatilgan. Bunday voqealar, ayniqsa, ta’lim muassasalari va sport tadbirlari doirasida sodir bo‘lgan.
Masalan, 2024 yil iyul oyida Nalchik shahridagi maktab bitiruv marosimida Rossiya madhiyasi yangragan vaqtda o‘rnidan turmagan o‘quvchilarning ota-onalariga nisbatan ma’muriy bayonnomalar tuzilgan.
Natijada Kabardino-Balkariyaning sakkiz nafar aholisiga 3 ming rubldan jarima belgilangan. Jarimaga tortilganlar orasida «RusHydro» kompaniyasi xodimi ham bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, korxona undan sodir bo‘lgan voqea yuzasidan ommaviy ravishda uzr so‘rashni talab qilgan.
Shuningdek, 2025 yil aprel oyida Kabardino-Balkariya va Qorachoy-Cherkesiya respublikalarida sport musobaqalari vaqtida davlat madhiyasiga hurmatsizlik ko‘rsatgan sakkiz nafar kishi jarimaga tortilgan.
Keyinchalik Cherkessk shahrida ham shunga o‘xshash voqea qayd etilgan. Stadionda Rossiya madhiyasi ijro etilayotgan paytda o‘rnidan turmagan 20 yoshli yigit ma’muriy jazoga tortilgan.
Shu tariqa, Dog‘istondagi so‘nggi voqea Rossiyaning ayrim mintaqalarida davlat madhiyasiga nisbatan munosabat va davlat ramzlaridan foydalanish qoidalari bilan bog‘liq ma’muriy ishlarning davom etayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…