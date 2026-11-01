Rossiya madhiyasi yangrayotganda turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima solindi

·66·Dunyo
Rossiya madhiyasi yangrayotganda turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima solindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dog‘istonning Kaspiysk shahrida 1 sentyabr kuni o‘tkazilgan tantanali tadbirda Rossiya madhiyasi vaqtida o‘rnidan turmagan ikki ayolga 2500 rubldan jarima belgilandi.
  • Ayollar o‘z harakatlarini yosh bolasi borligi va sog‘lig‘i yomonlashgani bilan izohlagan bo‘lsa-da, sud ularning vajlarini inobatga olmadi.
  • Mazkur shaxslarga Rossiya Federatsiyasining davlat ramzlaridan foydalanish tartibini buzganlik bo‘yicha ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi.

Dog‘istonning Kaspiysk shahrida Rossiya madhiyasi ijro etilgan vaqtda o‘rnidan turmagan ikki ayol ma’muriy javobgarlikka tortildi. Har biriga 2500 rubl (372 944 so‘m) miqdorida jarima belgilandi. Ayollardan biri yosh bolasi borligini, ikkinchisi esa o‘zini yomon his qilganini sabab qilib ko‘rsatgan bo‘lsa-da, sud ularning vajlarini inobatga olmadi. Bu haqda The Caucasian Knot xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, har ikki ayolga Rossiya Federatsiyasining davlat ramzlaridan foydalanish tartibini buzganlik bo‘yicha ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan.

Dog‘iston Oliy sudi matbuot xizmati ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur voqea 1 sentyabr kuni Respublika ta’lim markazida Bilimlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali tadbir davomida sodir bo‘lgan. Rossiya madhiyasi yangragan paytda ikki ayol ham o‘z joyida o‘tirishda davom etgan.

Sud majlisida ular o‘zlariga nisbatan qo‘yilgan ayblovlarni tan olmagan. Ayollardan biri quchog‘ida yosh bolasi bo‘lgani sababli o‘rnidan tura olmaganini bildirgan. Ikkinchi ayol esa o‘sha paytda o‘zini yomon his qilgani va sog‘lig‘i tufayli tura olmaganini tushuntirgan.

Biroq sudyalar ularning keltirgan sabablarini yetarli deb topmagan va har ikkisini ma’muriy huquqbuzarlik sodir etganlikda aybdor deb topgan. Hozircha jarimaga tortilgan ayollar sud qaroridan norozi bo‘lib, uni yuqori instansiyada shikoyat qilish-qilmasligi haqida ma’lumot berilmagan.

Kavkaz mintaqasida bunday holatlar avval ham kuzatilgan

Shimoliy Kavkaz respublikalarida davlat madhiyasi ijro etilayotgan vaqtda unga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatish holatlari uchun fuqarolarning ma’muriy javobgarlikka tortilishi avval ham kuzatilgan. Bunday voqealar, ayniqsa, ta’lim muassasalari va sport tadbirlari doirasida sodir bo‘lgan.

Masalan, 2024 yil iyul oyida Nalchik shahridagi maktab bitiruv marosimida Rossiya madhiyasi yangragan vaqtda o‘rnidan turmagan o‘quvchilarning ota-onalariga nisbatan ma’muriy bayonnomalar tuzilgan.

Natijada Kabardino-Balkariyaning sakkiz nafar aholisiga 3 ming rubldan jarima belgilangan. Jarimaga tortilganlar orasida «RusHydro» kompaniyasi xodimi ham bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, korxona undan sodir bo‘lgan voqea yuzasidan ommaviy ravishda uzr so‘rashni talab qilgan.

Shuningdek, 2025 yil aprel oyida Kabardino-Balkariya va Qorachoy-Cherkesiya respublikalarida sport musobaqalari vaqtida davlat madhiyasiga hurmatsizlik ko‘rsatgan sakkiz nafar kishi jarimaga tortilgan.

Keyinchalik Cherkessk shahrida ham shunga o‘xshash voqea qayd etilgan. Stadionda Rossiya madhiyasi ijro etilayotgan paytda o‘rnidan turmagan 20 yoshli yigit ma’muriy jazoga tortilgan.

Shu tariqa, Dog‘istondagi so‘nggi voqea Rossiyaning ayrim mintaqalarida davlat madhiyasiga nisbatan munosabat va davlat ramzlaridan foydalanish qoidalari bilan bog‘liq ma’muriy ishlarning davom etayotganini ko‘rsatmoqda.

Dog‘istonKaspiyskRossiya madhiyasima’muriy javobgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)Dog‘istonlik yigitning ayiq bilan «kurashi» internetni larzaga keltirdi (video)13 avgust 14:17Mendes Abdulmanap merosini baholadi: «U butun avlodga yo‘l ochdi»Mendes Abdulmanap merosini baholadi: «U butun avlodga yo‘l ochdi»8 avgust 17:51Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandiPutin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi30 sentabr 10:27Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!28 sentabr 20:24Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi14 sentabr 17:17Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)24 iyul 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda