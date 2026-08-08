Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?
Robert Uittaker yarim og'ir vazndagi ehtimoliy raqiblar qatorida Bogdan Guskovni ham tilga oldi, biroq UFC bu jangni hozircha rasman e'lon qilmagan. 35 yoshli avstraliyalik 2026 yilda yangi vazn toifasiga o'tib, 11 iyul kuni UFC 329 turnirida Nikita Krilovni uchinchi raundning 1:01 daqiqasida texnik nokaut bilan mag'lub etdi. Bogdan Guskov esa 25 iyul kuni Abu-Dabida Magomed Ankalayevga qarshi jang qilib, beshinchi raundda 2 daqiqa 41 soniyada texnik nokaut bilan yutqazdi.
UFC'ning yarim og‘ir vazn divizionida Bogdan Guskov uchun yana bir katta jang varianti paydo bo‘ldi. Sobiq o‘rta vazn chempioni Robert Uittaker o‘zining keyingi raqiblari haqida gapirar ekan, o‘zbekistonlik jangchini ham qiziqarli nomlar qatoriga qo‘shdi.
Avstraliyalik yulduz yangi vazn toifasida mayda qadamlar bilan yurishni istamayapti. Uning ro‘yxatida Magomed Ankalayev, Yan Blaxovich va Bogdan Guskov kabi yarim og‘ir vaznning taniqli jangchilari bor.
Uittaker Guskov haqida nima dedi?
Robert Uittaker Believe You Me podkastida yarim og‘ir vaznda kimlar bilan oktagonga chiqishni xohlashi haqida gapirdi.
«Ankalayev bilan jang qilishni juda xohlardim. Yan endigina mag‘lub bo‘ldi, lekin u bilan ham jang qilishni istardim. Bogdan ham ajoyib variant bo‘lardi. Umuman, yuqoridagi istalgan jangchi bilan chiqishga tayyorman».
Shu bilan birga, avstraliyalik Paulu Kosta bilan revanshni ustuvor variant sifatida ko‘rmayotganini bildirdi. Sababi oddiy — Uittaker uni 2024 yilda o‘rta vaznda allaqachon mag‘lub etgan va hozir yangi raqiblar bilan kuch sinashishni xohlayapti.
Uittaker endi yarim og‘ir vaznda
Bu yerda muhim bir tafsilot bor: Robert Uittaker endi o‘rta vaznda emas.
35 yoshli avstraliyalik 2026 yilda yarim og‘ir vaznga ko‘tarildi. UFC ma’lumotiga ko‘ra, u 11 iyul kuni UFC 329 turnirida yangi diviziondagi debyutini o‘tkazib, Nikita Krilovni uchinchi raundning 1:01 daqiqasida texnik nokaut bilan mag‘lub etdi.
Bu g‘alabadan keyin UFC rasmiy profili Uittakerni yarim og‘ir vazn reytingida 12-o‘rinda ko‘rsatmoqda.
Demak, Guskov bilan ehtimoliy jang endi vazn nuqtayi nazaridan ham mutlaqo real variant.
Guskov Ankalayevga qarshi besh raund kurashdi
Bogdan Guskov esa yaqindagina faoliyatidagi eng katta janglardan birini o‘tkazdi.
O‘zbekiston vakili 25 iyul kuni Abu-Dabida Magomed Ankalayevga qarshi UFC Fight Night turnirining asosiy jangida oktagonga chiqdi. Guskov dastlab boshqa raqib bilan jang qilishi kerak edi, ammo Xalil Rauntrining jarohati sabab Ankalayevga qarshi jangni qisqa muddatda qabul qildi.
Jang beshinchi raundgacha yetib bordi. Ankalayev 2 daqiqa 41 soniyada texnik nokaut orqali g‘alaba qozondi.
Mag‘lubiyatga qaramay, Guskov divizionning birinchi raqamli da’vogariga qarshi qisqa tayyorgarlik bilan beshinchi raundgacha yetib borgani uning UFC'dagi mavqeini keskin tushirib yubormadi.
Nega Guskov — Uittaker uchun qiziq raqib?
Bu juftlik uslublar jihatidan ham diqqatga sazovor.
Uittaker tez harakatlanishi, masofani nazorat qilishi va seriyali zarbalari bilan mashhur. Guskov esa jangni bir zarba bilan o‘zgartirib yuborishga qodir kuchli nokautchi.
UFC Ankalayev bilan jang e’lon qilingan paytda Guskovning professional faoliyatidagi 18 ta g‘alabasining barchasi muddatidan oldin yakunlanganini qayd etgan — ularning 13 tasi birinchi raundda.
Shu bois nazariy jihatdan ssenariy juda qiziq: Uittakerning tezligi va tajribasi Guskovning nokaut kuchiga qarshi.
Jang amalga oshishi mumkinmi?
Hozircha UFC Uittaker — Guskov jangi bo‘yicha rasmiy e’lon bergani yo‘q.
Bundan tashqari, avstraliyalikning birinchi tanlovi Magomed Ankalayev ekani ko‘rinib turibdi. U Yan Blaxovich va Guskovni ham variant sifatida tilga olgan. Uittaker faqat jamoadoshlari Karlos Ulberg va Navaxo Stirling bilan jang qilmasligini ochiq aytdi.
Biroq vaziyat tez o‘zgarishi mumkin. Yarim og‘ir vaznda Uittaker yangi nom, Guskov esa reytingdagi xavfli nokautchilardan biri. UFC ularni bir-biriga qarshi qo‘ysa, g‘olib divizionning yuqori pog‘onalariga jiddiy qadam tashlashi mumkin.
Guskov uchun Ankalayevdan keyin sobiq UFC chempioni bilan jang — yana bir katta imkoniyat bo‘lardi. Uittaker uchun esa o‘zidan tabiiy ravishda yirikroq va zarbasi o‘ta xavfli raqibga qarshi navbatdagi sinov.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…