Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?

·48·Sport
Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?
Qisqacha

Robert Uittaker yarim og'ir vazndagi ehtimoliy raqiblar qatorida Bogdan Guskovni ham tilga oldi, biroq UFC bu jangni hozircha rasman e'lon qilmagan. 35 yoshli avstraliyalik 2026 yilda yangi vazn toifasiga o'tib, 11 iyul kuni UFC 329 turnirida Nikita Krilovni uchinchi raundning 1:01 daqiqasida texnik nokaut bilan mag'lub etdi. Bogdan Guskov esa 25 iyul kuni Abu-Dabida Magomed Ankalayevga qarshi jang qilib, beshinchi raundda 2 daqiqa 41 soniyada texnik nokaut bilan yutqazdi.

UFC'ning yarim og‘ir vazn divizionida Bogdan Guskov uchun yana bir katta jang varianti paydo bo‘ldi. Sobiq o‘rta vazn chempioni Robert Uittaker o‘zining keyingi raqiblari haqida gapirar ekan, o‘zbekistonlik jangchini ham qiziqarli nomlar qatoriga qo‘shdi.

Avstraliyalik yulduz yangi vazn toifasida mayda qadamlar bilan yurishni istamayapti. Uning ro‘yxatida Magomed Ankalayev, Yan Blaxovich va Bogdan Guskov kabi yarim og‘ir vaznning taniqli jangchilari bor.

Uittaker Guskov haqida nima dedi?

Robert Uittaker Believe You Me podkastida yarim og‘ir vaznda kimlar bilan oktagonga chiqishni xohlashi haqida gapirdi.

«Ankalayev bilan jang qilishni juda xohlardim. Yan endigina mag‘lub bo‘ldi, lekin u bilan ham jang qilishni istardim. Bogdan ham ajoyib variant bo‘lardi. Umuman, yuqoridagi istalgan jangchi bilan chiqishga tayyorman».

Shu bilan birga, avstraliyalik Paulu Kosta bilan revanshni ustuvor variant sifatida ko‘rmayotganini bildirdi. Sababi oddiy — Uittaker uni 2024 yilda o‘rta vaznda allaqachon mag‘lub etgan va hozir yangi raqiblar bilan kuch sinashishni xohlayapti.

Uittaker endi yarim og‘ir vaznda

Bu yerda muhim bir tafsilot bor: Robert Uittaker endi o‘rta vaznda emas.

35 yoshli avstraliyalik 2026 yilda yarim og‘ir vaznga ko‘tarildi. UFC ma’lumotiga ko‘ra, u 11 iyul kuni UFC 329 turnirida yangi diviziondagi debyutini o‘tkazib, Nikita Krilovni uchinchi raundning 1:01 daqiqasida texnik nokaut bilan mag‘lub etdi.

Bu g‘alabadan keyin UFC rasmiy profili Uittakerni yarim og‘ir vazn reytingida 12-o‘rinda ko‘rsatmoqda.

Demak, Guskov bilan ehtimoliy jang endi vazn nuqtayi nazaridan ham mutlaqo real variant.

Guskov Ankalayevga qarshi besh raund kurashdi

Bogdan Guskov esa yaqindagina faoliyatidagi eng katta janglardan birini o‘tkazdi.

O‘zbekiston vakili 25 iyul kuni Abu-Dabida Magomed Ankalayevga qarshi UFC Fight Night turnirining asosiy jangida oktagonga chiqdi. Guskov dastlab boshqa raqib bilan jang qilishi kerak edi, ammo Xalil Rauntrining jarohati sabab Ankalayevga qarshi jangni qisqa muddatda qabul qildi.

Jang beshinchi raundgacha yetib bordi. Ankalayev 2 daqiqa 41 soniyada texnik nokaut orqali g‘alaba qozondi.

Mag‘lubiyatga qaramay, Guskov divizionning birinchi raqamli da’vogariga qarshi qisqa tayyorgarlik bilan beshinchi raundgacha yetib borgani uning UFC'dagi mavqeini keskin tushirib yubormadi.

Nega Guskov — Uittaker uchun qiziq raqib?

Bu juftlik uslublar jihatidan ham diqqatga sazovor.

Uittaker tez harakatlanishi, masofani nazorat qilishi va seriyali zarbalari bilan mashhur. Guskov esa jangni bir zarba bilan o‘zgartirib yuborishga qodir kuchli nokautchi.

UFC Ankalayev bilan jang e’lon qilingan paytda Guskovning professional faoliyatidagi 18 ta g‘alabasining barchasi muddatidan oldin yakunlanganini qayd etgan — ularning 13 tasi birinchi raundda.

Shu bois nazariy jihatdan ssenariy juda qiziq: Uittakerning tezligi va tajribasi Guskovning nokaut kuchiga qarshi.

Jang amalga oshishi mumkinmi?

Hozircha UFC Uittaker — Guskov jangi bo‘yicha rasmiy e’lon bergani yo‘q.

Bundan tashqari, avstraliyalikning birinchi tanlovi Magomed Ankalayev ekani ko‘rinib turibdi. U Yan Blaxovich va Guskovni ham variant sifatida tilga olgan. Uittaker faqat jamoadoshlari Karlos Ulberg va Navaxo Stirling bilan jang qilmasligini ochiq aytdi.

Biroq vaziyat tez o‘zgarishi mumkin. Yarim og‘ir vaznda Uittaker yangi nom, Guskov esa reytingdagi xavfli nokautchilardan biri. UFC ularni bir-biriga qarshi qo‘ysa, g‘olib divizionning yuqori pog‘onalariga jiddiy qadam tashlashi mumkin.

Guskov uchun Ankalayevdan keyin sobiq UFC chempioni bilan jang — yana bir katta imkoniyat bo‘lardi. Uittaker uchun esa o‘zidan tabiiy ravishda yirikroq va zarbasi o‘ta xavfli raqibga qarshi navbatdagi sinov.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Robert WhittakerBogdan GuskovMagomed AnkalaevUFCAbu Dabi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiMakgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)