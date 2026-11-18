Karlsen Bibisara Asaubayevaga qarshi taxtaga o‘tirmadi: shaxmat olamida katta mojaro...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Budapeshtda o‘tayotgan Total Chess Pilot 2026 turnirida Magnus Karlsen qozog‘istonlik Bibisara Asaubayevaga qarshi 17 noyabr kungi partiyada o‘ynashdan bosh tortdi.
- Hakamlar bilan suhbatlashgan norvegiyalik grossmeyster taxta yoniga kelmagach, raqibiga 15 daqiqalik kutish vaqtidan so‘ng texnik g‘alaba yozildi.
- Garchi Karlsen blis va rapid bahslarida 11,5:0,5 hisobida yaqqol ustunlikka erishgan bo‘lsa-da, mazkur qaror musobaqada kutilmagan vaziyatni yuzaga keltirdi.
Jahon shaxmatining eng kuchli vakillaridan biri Magnus Karlsen qozog‘istonlik Bibisara Asaubayevaga qarshi partiyani o‘ynashdan bosh tortdi. Bu qaror Budapeshtda o‘tayotgan Total Chess Pilot 2026 turnirida kutilmagan vaziyatni yuzaga keltirdi va musobaqa atrofida keskin bahslarga sabab bo‘ldi.
Hodisa 17 noyabr kuni 45+30 formatidagi tezkor klassik bahs oldidan sodir bo‘ldi. Karlsen hakamlar bilan suhbatlashganidan keyin shaxmat taxtasi yoniga o‘tirmaslikka qaror qildi. Natijada uning raqibiga texnik g‘alaba yozildi.
Karlsenning qarori barchani hayratda qoldirdi
Musobaqaning birinchi kunida Karlsen blis va rapid bahslarida Bibisara Asaubayevadan yaqqol ustun kelayotgan edi. Norvegiyalik grossmeyster 11,5:0,5 hisobida oldinga chiqib, kunlik g‘alabani amalda ta’minlab qo‘ygandi.
Shunday vaziyatda navbatdagi partiyaning o‘tkazilmasligi yanada kutilmagan tus oldi. Karlsen bahs boshlanishidan oldin hakamlar bilan gaplashdi, biroq keyin taxta oldiga kelmadi.
Bibisara 15 daqiqa kutdi, hakamlar texnik natijani qayd etdi
Qoidalarga muvofiq, qozog‘istonlik shaxmatchi raqibini belgilangan vaqt davomida kutishi kerak edi. Bibisara Asaubayeva Karlsenning kelishini 15 daqiqa kutdi.
Belgilangan muddat tugagach, hakamlar partiya natijasini rasman qayd etdi: Magnus Karlsenga texnik mag‘lubiyat, Bibisara Asaubayevaga esa 8 ochkolik g‘alaba yozildi.
Shu tariqa, birinchi kun yakunlariga ko‘ra, umumiy hisob 11,5:8,5 ko‘rinishiga keldi. Karlsen baribir raqibidan oldinda qoldi.
Shaxmat jamoatchiligida savollar ko‘paydi
Karlsenning partiyada ishtirok etmaslik qarori musobaqaning eng ko‘p muhokama qilinayotgan voqeasiga aylandi. Ayniqsa, u avvalgi bahslarda katta ustunlikka erishgan va kunlik g‘alabani deyarli kafolatlagan bir paytda taxtaga o‘tirmagani turli savollarni keltirib chiqardi.
Hozircha keltirilgan ma’lumotlarda Karlsenning bunday qarorga nima sababdan kelgani ochiqlanmagan. Shu bois voqeaning asl sabablari haqida xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak.
Biroq bir narsa aniq: shaxmatdagi eng kuchli nomlardan biri ishtirok etgan musobaqadagi bu holat natijadan ham ko‘ra ko‘proq muhokamaga sabab bo‘ldi. Karlsenning qarorini tushuntirishi va voqea tafsilotlarining oydinlashishi endi shaxmat muxlislari uchun muhim masalaga aylandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…