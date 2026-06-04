Koinotga sayohat narxi ma’lum qilindi: Bir kishi uchun 2 milliard rubl

·39·Texno
Koinotga sayohat narxi ma’lum qilindi: Bir kishi uchun 2 milliard rubl
Audio versiyasi

Koinotga turistik parvozni amalga oshirish narxi taxminan 2 milliard rublni tashkil etishi mumkin. Bu haqda “Roskosmos” rahbari Dmitriy Bakanov VK Video platformasiga bergan intervyusida ma’lum qildi, deb yozmoqda TASS agentligi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bakanovning tushuntirishicha, bunday parvoz narxi bevosita raketaning tannarxi va missiya ishtirokchilari soniga bog’liq. Shu bilan birga, xavfsizlik nuqtai nazaridan kema bortida vaziyatni nazorat qila oladigan va turistlarga yordam beradigan kamida ikki nafar professional mutaxassis bo‘lishi shart.

“Bu hozircha qimmat loyiha. Narx raketa qiymatining ishtirokchilar soniga bo‘lingan qismiga teng. Shuning uchun u taxminan ikki milliard rubl atrofida bo‘ladi”, — deya ta’kidladi davlat korporatsiyasi rahbari.

Shuningdek, “Roskosmos” koinot turizmi tushunchasiga nafaqat orbitaga chiqishni, balki soha korxonalariga tashrif buyurishni ham kiritmoqda. Bakanovning so‘zlariga ko‘ra, hatto dvigatel sinovlarini bevosita kuzatish ham turistlarda unutilmas taassurot qoldirishi mumkin.

RoskosmosKoinot TurizmiTexnologiyaRaketaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi