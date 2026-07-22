NASA Marsga yadroviy dvigatelli apparat uchiradi: Loyiha qiymati 2 milliard dollardan oshadi

·44·Texno
NASA Marsga yadroviy dvigatelli apparat uchiradi: Loyiha qiymati 2 milliard dollardan oshadi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Marsni tadqiq qilishda inqilobiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Agentlik Qizil sayyoraga yadroviy energetik qurilma bilan jihozlangan Space Reactor-1 Freedom (SR-1) apparatini yuborishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologiya koinot tadqiqotlarida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Politico nashriga berilgan maʼlumotlarga koʻra, SR-1 apparatining parvozi 2028-yilning oxiriga moʻljallangan. Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, loyihaning umumiy qiymati taxminan 2,1 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, NASA vakillarining taʼkidlashicha, bu yakuniy raqam emas va xaridlar jarayonida xarajatlar yana aniqlashtiriladi.

Koinotda yadroviy energiya davri

NASA mutaxassislarining qayd etishicha, SR-1 yadroviy parchalanish energiyasidan foydalanadigan dunyodagi birinchi sayyoralararo kosmik apparat boʻladi. Bu texnologiya quyosh panellari samaradorligi past boʻlgan uzoq masofali missiyalarda barqaror va kuchli energiya manbasini taʼminlash imkonini beradi.

Ushbu apparat SkyFall deb nomlangan keng koʻlamli missiyaning bir qismi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi Mars yuzasiga uchta robotlashtirilgan vertolyotni yetkazib berishdan iborat. Mazkur uchish apparatlari oʻz vaqtida Marsda muvaffaqiyatli sinovdan oʻtgan Ingenuity vertolyoti asosida ishlab chiqiladi.

Ingenuity tajribasi va yangi avlod dronlari

Eslatib oʻtamiz, Ingenuity vertolyoti 2021-yildan 2024-yilga qadar Perseverance marsoxodi bilan birgalikda faoliyat yuritgan edi. U jami 72 ta parvozni amalga oshirib, gʻildirakli qurilmalar yeta olmaydigan hududlarni oʻrganishda beqiyos yordam berdi. 2024-yil yanvar oyida parraklari shikastlangani sababli uning missiyasi yakunlangan edi. Endilikda SkyFall doirasidagi yangi dronlar ushbu muvaffaqiyatli tajribani yanada yuqori bosqichga olib chiqadi.

Loyiha moliyalashtirilishi quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan:

  • 2026-moliya yilida — 640 million dollar;
  • 2027-yilda — 890 million dollar;
  • 2028-yilda — 415 million dollar;
  • 2029-yilda — 180 million dollar.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, yuqorida keltirilgan 2,1 milliard dollar faqat yadroviy energetik qurilmaga ega apparatning oʻzini yaratish xarajatlaridir. SkyFall missiyasining umumiy budjeti, jumladan vertolyotlarni ishlab chiqish va uchirish xarajatlari ushbu summaga kiritilmagan.

Ushbu loyiha nafaqat Marsni oʻrganish, balki kelajakda insoniyatning uzoq koinotga, jumladan, Quyosh tizimining chekka nuqtalariga sayohat qilishi uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Yadroviy dvigatellar anʼanaviy kimyoviy yonilgʻiga nisbatan ancha samarali boʻlib, parvoz vaqtini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.

NASAMarsKoinotTexnologiyaSkyFall
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob