NASA Marsga yadroviy dvigatelli apparat uchiradi: Loyiha qiymati 2 milliard dollardan oshadi
AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Marsni tadqiq qilishda inqilobiy qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Agentlik Qizil sayyoraga yadroviy energetik qurilma bilan jihozlangan Space Reactor-1 Freedom (SR-1) apparatini yuborishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologiya koinot tadqiqotlarida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Politico nashriga berilgan maʼlumotlarga koʻra, SR-1 apparatining parvozi 2028-yilning oxiriga moʻljallangan. Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, loyihaning umumiy qiymati taxminan 2,1 milliard dollarni tashkil etadi. Biroq, NASA vakillarining taʼkidlashicha, bu yakuniy raqam emas va xaridlar jarayonida xarajatlar yana aniqlashtiriladi.
Koinotda yadroviy energiya davriNASA mutaxassislarining qayd etishicha, SR-1 yadroviy parchalanish energiyasidan foydalanadigan dunyodagi birinchi sayyoralararo kosmik apparat boʻladi. Bu texnologiya quyosh panellari samaradorligi past boʻlgan uzoq masofali missiyalarda barqaror va kuchli energiya manbasini taʼminlash imkonini beradi.
Ushbu apparat SkyFall deb nomlangan keng koʻlamli missiyaning bir qismi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi Mars yuzasiga uchta robotlashtirilgan vertolyotni yetkazib berishdan iborat. Mazkur uchish apparatlari oʻz vaqtida Marsda muvaffaqiyatli sinovdan oʻtgan Ingenuity vertolyoti asosida ishlab chiqiladi.
Ingenuity tajribasi va yangi avlod dronlariEslatib oʻtamiz, Ingenuity vertolyoti 2021-yildan 2024-yilga qadar Perseverance marsoxodi bilan birgalikda faoliyat yuritgan edi. U jami 72 ta parvozni amalga oshirib, gʻildirakli qurilmalar yeta olmaydigan hududlarni oʻrganishda beqiyos yordam berdi. 2024-yil yanvar oyida parraklari shikastlangani sababli uning missiyasi yakunlangan edi. Endilikda SkyFall doirasidagi yangi dronlar ushbu muvaffaqiyatli tajribani yanada yuqori bosqichga olib chiqadi.
Loyiha moliyalashtirilishi quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi koʻzda tutilgan:
- 2026-moliya yilida — 640 million dollar;
- 2027-yilda — 890 million dollar;
- 2028-yilda — 415 million dollar;
- 2029-yilda — 180 million dollar.
Ushbu loyiha nafaqat Marsni oʻrganish, balki kelajakda insoniyatning uzoq koinotga, jumladan, Quyosh tizimining chekka nuqtalariga sayohat qilishi uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi. Yadroviy dvigatellar anʼanaviy kimyoviy yonilgʻiga nisbatan ancha samarali boʻlib, parvoz vaqtini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.
…