Shahlo va Veyselning Trabzondagi ikkinchi to‘yi qanday o‘tdi? (video)
Xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva va turkiyalik xonanda Veysel Dulgerning 19 iyul kuni Turkiyaning Istanbul shahrida bo‘lib o‘tgan ilk nikoh to‘yidan so‘ng, juftlik 21 iyul kuni Trabzonda ham ikkinchi to‘y marosimini o‘tkazishini ma’lum qilgan edi.
21 iyul kuni Trabzonda o‘tgan tantanali nikoh to‘yidan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videolardan ko‘rinishicha, marosim milliy urf-odatlar va zamonaviy an’analar uyg‘unligida, ko‘tarinki kayfiyatda hamda chiroyli tarzda tashkil etilgan. To‘yda yaqinlar va mehmonlar kelin-kuyovni olqishlab, quvonchlariga sherik bo‘lishdi.
Qizig‘i shundaki, Shahlo Salayeva avvalgi intervyularidan birida turmush o‘rtog‘i Veysel Dulgerning tug‘ilgan kuni ham 21 iyul sanasiga to‘g‘ri kelishini aytgan edi. Shu bois ikkinchi to‘y aynan kuyovning tug‘ilgan kuniga to‘g‘ri kelgani muxlislar e’tiborini tortdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar ostida kuzatuvchilar yangi oila egalarini samimiy tabriklab, ularga uzoq va baxtli oilaviy hayot, mehr-oqibat hamda omad tilab ko‘plab iliq izohlar qoldirmoqda.
…