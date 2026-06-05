Startup Battlefield Avstraliyaga qaytmoqda: Sidneyda yangi imkoniyatlar
2017-yil noyabr oyida TechCrunch ilk bor Startup Battlefield tanlovini Avstraliyaga olib kelgan edi. Oʻshanda Avstraliya va Yangi Zelandiyadan kelgan 15 ta startap Sidney sahnasida investorlar va hakamlar qarshisida oʻz loyihalarini taqdim etgan. Oradan yillar oʻtib, ushbu nufuzli tadbir yana mintaqaga qaytmoqda. 19-avgust kuni Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan Startup Battlefield Sidneyda startap ekotizimi uchun unutilmas kecha taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tanlovda saralab olingan 10 ta kompaniya nufuzli investorlar va jahon matbuoti qarshisida oʻz gʻoyalarini himoya qiladi. Eng yaxshi uchta jamoa Stripe xizmatlari uchun 10 000 dollargacha kredit yutib oladi. Asosiy gʻolib esa oktyabr oyida San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt doirasidagi Startup Battlefield 200 tanloviga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanmani qoʻlga kiritadi. Bu dunyoning eng nufuzli startap sahnasiga arizasiz va qoʻshimcha saralashlarsiz chiqish deganidir.
Avvalgi tadbirlar muvaffaqiyati bu platformaning ahamiyatini isbotlaydi. Masalan, 2017-yilgi gʻolib HealthMatch platformasi ushbu gʻalabadan soʻng 25 million dollardan ortiq investitsiya jalb qildi va hozirda butun dunyo boʻylab 1 milliondan ortiq bemorga xizmat koʻrsatmoqda. Ikkinchi oʻrinni egallagan FluroSat esa keyinchalik Microsoft M12 fondidan sarmoya olib, Regrow Agriculture kompaniyasiga aylandi va umumiy hisobda 60 million dollardan ortiq mablagʻ toʻpladi.
Umuman olganda, Avstraliyadagi Battlefield bitiruvchilari jami 147 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilishgan. Ularni Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft va Techstars kabi gigantlar qoʻllab-quvvatlamoqda. Bu yilgi tadbir nafaqat ishtirokchilar, balki butun mintaqa asoschilari va quruvchilari uchun jahon darajasidagi ishlarni koʻrsatish uchun ajoyib imkoniyat boʻladi.
…