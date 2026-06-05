Startup Battlefield Avstraliyaga qaytmoqda: Sidneyda yangi imkoniyatlar

·64·Texno
Startup Battlefield Avstraliyaga qaytmoqda: Sidneyda yangi imkoniyatlar

2017-yil noyabr oyida TechCrunch ilk bor Startup Battlefield tanlovini Avstraliyaga olib kelgan edi. Oʻshanda Avstraliya va Yangi Zelandiyadan kelgan 15 ta startap Sidney sahnasida investorlar va hakamlar qarshisida oʻz loyihalarini taqdim etgan. Oradan yillar oʻtib, ushbu nufuzli tadbir yana mintaqaga qaytmoqda. 19-avgust kuni Stripe kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan Startup Battlefield Sidneyda startap ekotizimi uchun unutilmas kecha taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tanlovda saralab olingan 10 ta kompaniya nufuzli investorlar va jahon matbuoti qarshisida oʻz gʻoyalarini himoya qiladi. Eng yaxshi uchta jamoa Stripe xizmatlari uchun 10 000 dollargacha kredit yutib oladi. Asosiy gʻolib esa oktyabr oyida San-Fransiskoda boʻlib oʻtadigan TechCrunch Disrupt doirasidagi Startup Battlefield 200 tanloviga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻllanmani qoʻlga kiritadi. Bu dunyoning eng nufuzli startap sahnasiga arizasiz va qoʻshimcha saralashlarsiz chiqish deganidir.

Avvalgi tadbirlar muvaffaqiyati bu platformaning ahamiyatini isbotlaydi. Masalan, 2017-yilgi gʻolib HealthMatch platformasi ushbu gʻalabadan soʻng 25 million dollardan ortiq investitsiya jalb qildi va hozirda butun dunyo boʻylab 1 milliondan ortiq bemorga xizmat koʻrsatmoqda. Ikkinchi oʻrinni egallagan FluroSat esa keyinchalik Microsoft M12 fondidan sarmoya olib, Regrow Agriculture kompaniyasiga aylandi va umumiy hisobda 60 million dollardan ortiq mablagʻ toʻpladi.

Umuman olganda, Avstraliyadagi Battlefield bitiruvchilari jami 147 million dollardan ortiq investitsiya jalb qilishgan. Ularni Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft va Techstars kabi gigantlar qoʻllab-quvvatlamoqda. Bu yilgi tadbir nafaqat ishtirokchilar, balki butun mintaqa asoschilari va quruvchilari uchun jahon darajasidagi ishlarni koʻrsatish uchun ajoyib imkoniyat boʻladi.

TechCrunchStartup BattlefieldStripeAvstraliyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi