Filtr: iPhone va Mac ilovalaridagi reklamalarni butunlay toʻsuvchi yangi vosita

·83·Texno
Filtr: iPhone va Mac ilovalaridagi reklamalarni butunlay toʻsuvchi yangi vosita

Reklama toʻsuvchi vositalardan foydalanish nafaqat qulaylik, balki xavfsizlik uchun ham muhimdir. Hatto Federal qidiruv byurosi (FBI) ham onlayn xavflardan himoyalanish uchun ularni tavsiya etadi. Biroq, koʻplab anʼanaviy bloklovchilar faqat brauzer ichida ishlaydi va mobil ilovalar ichidagi kuzatuvchi reklamalarga qarshi ojizlik qiladi. iOS 26 va macOS 26 tizimlaridagi yangi imkoniyatlar tufayli, endilikda iPhone, iPad va Mac qurilmalaridagi barcha ilovalarda reklamalarni toʻsuvchi Filtr vositasi taqdim etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Filtr — mashhur Wipr reklama toʻsuvchisining yaratuvchisi Kaylee Serena Calderolla tomonidan ishlab chiqilgan yangi loyihadir. Wipr faqat Safari brauzerida reklamalar yuklanishining oldini olgan boʻlsa, Filtr tizim darajasida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, u nafaqat brauzerda, balki siz foydalanadigan deyarli barcha uchinchi tomon ilovalarida ham reklama va kuzatuv kodlarini bloklaydi. Buning uchun Apple dasturiy taʼminotidagi yangi URL filters funksiyasidan foydalaniladi.

Dasturchining taʼkidlashicha, Filtr foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini yigʻmaydi va ularga kirish huquqini talab qilmaydi. Apple kompaniyasining URL filter texnologiyasi ham maxfiylikni birinchi oʻringa qoʻyadi. Ushbu tizim qurilmada saqlanadigan maxsus blok-roʻyxat asosida ishlaydi va shubhali domenlarga soʻrov yuborilganda, ularni tarmoq darajasida toʻxtatib qoladi. Bu jarayon Apple serverlari orqali proksi qilingani sababli, dasturchi kim qaysi saytga kirayotganini koʻra olmaydi.

Filtr hozirda ushbu yangi texnologiyani qoʻllagan birinchi ilovalardan biri hisoblanadi. Calderolla ushbu funksiyani joriy etish ancha murakkab boʻlganini, chunki Apple hujjatlarida maʼlumotlar yetarli emasligini qayd etgan. Shunga qaramay, natija kutilganidan aʼlo boʻldi: ilovalarni ochganda odatdagi reklama oqimi oʻrniga boʻsh joylar koʻrinadi. Hozirda ushbu xizmat Wipr ilovasi ichida yillik 5 dollarlik obuna evaziga taqdim etilmoqda.

AppleiPhoneMacFiltrReklama Toʻsuvchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi