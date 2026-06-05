Filtr: iPhone va Mac ilovalaridagi reklamalarni butunlay toʻsuvchi yangi vosita
Reklama toʻsuvchi vositalardan foydalanish nafaqat qulaylik, balki xavfsizlik uchun ham muhimdir. Hatto Federal qidiruv byurosi (FBI) ham onlayn xavflardan himoyalanish uchun ularni tavsiya etadi. Biroq, koʻplab anʼanaviy bloklovchilar faqat brauzer ichida ishlaydi va mobil ilovalar ichidagi kuzatuvchi reklamalarga qarshi ojizlik qiladi. iOS 26 va macOS 26 tizimlaridagi yangi imkoniyatlar tufayli, endilikda iPhone, iPad va Mac qurilmalaridagi barcha ilovalarda reklamalarni toʻsuvchi Filtr vositasi taqdim etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Filtr — mashhur Wipr reklama toʻsuvchisining yaratuvchisi Kaylee Serena Calderolla tomonidan ishlab chiqilgan yangi loyihadir. Wipr faqat Safari brauzerida reklamalar yuklanishining oldini olgan boʻlsa, Filtr tizim darajasida ishlaydi. Bu shuni anglatadiki, u nafaqat brauzerda, balki siz foydalanadigan deyarli barcha uchinchi tomon ilovalarida ham reklama va kuzatuv kodlarini bloklaydi. Buning uchun Apple dasturiy taʼminotidagi yangi URL filters funksiyasidan foydalaniladi.
Dasturchining taʼkidlashicha, Filtr foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini yigʻmaydi va ularga kirish huquqini talab qilmaydi. Apple kompaniyasining URL filter texnologiyasi ham maxfiylikni birinchi oʻringa qoʻyadi. Ushbu tizim qurilmada saqlanadigan maxsus blok-roʻyxat asosida ishlaydi va shubhali domenlarga soʻrov yuborilganda, ularni tarmoq darajasida toʻxtatib qoladi. Bu jarayon Apple serverlari orqali proksi qilingani sababli, dasturchi kim qaysi saytga kirayotganini koʻra olmaydi.
Filtr hozirda ushbu yangi texnologiyani qoʻllagan birinchi ilovalardan biri hisoblanadi. Calderolla ushbu funksiyani joriy etish ancha murakkab boʻlganini, chunki Apple hujjatlarida maʼlumotlar yetarli emasligini qayd etgan. Shunga qaramay, natija kutilganidan aʼlo boʻldi: ilovalarni ochganda odatdagi reklama oqimi oʻrniga boʻsh joylar koʻrinadi. Hozirda ushbu xizmat Wipr ilovasi ichida yillik 5 dollarlik obuna evaziga taqdim etilmoqda.
…