Anthropic IPO arafasida: Daniela Amodei sunʼiy intellektga shubhalarni rad etdi

·79·Texno
Anthropic IPO arafasida: Daniela Amodei sunʼiy intellektga shubhalarni rad etdi

Anthropic kompaniyasi oʻzining yirik IPO jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, uning hammuassisi Daniela Amodei sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi daromadlilik borasidagi shubhalarga munosabat bildirdi. Oʻtgan haftada kompaniya 965 milliard dollarlik baholash asosida 65 milliard dollar mablagʻ jalb qilganini eʼlon qildi. Investorlar orasida talab juda yuqori boʻlgani sababli, Anthropic endi ommaviy birjaga chiqish uchun maxfiy tarzda hujjat topshirganini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg Tech konferensiyasida soʻzga chiqqan Amodei ushbu qarorni kapitalga boʻlgan ehtiyoj bilan izohladi. Uning taʼkidlashicha, ilgʻor modellarni oʻqitish va ularga xizmat koʻrsatish (inference) juda katta xarajatlarni talab qiladi. Amodeining fikricha, soha yetakchilari vaqt oʻtishi bilan barqaror kapital oqimiga muhtoj boʻladi va ommaviy bozorlar bu ehtiyojni qondirish uchun eng qulay joy hisoblanadi.

Anthropic kompaniyasining oʻsish surʼatlari hayratlanarli darajada: may oyida yillik daromad 47 milliard dollardan oshdi, holbuki 2025-yil oxirida bu koʻrsatkich 9 milliard dollar atrofida edi. Biroq, Uber kabi yirik korporatsiyalar AI xarajatlarining hammasi ham kutilgan samarani bermayotganini aytib, byudjetlarni qisqartirish ehtimolini koʻrib chiqmoqda. Shunga qaramay, Amodei biznes olami hali AI imkoniyatlarini toʻliq oʻrganib ulgurmaganiga ishonadi.

Amodei, shuningdek, Anthropic nima uchun OpenAI yoki Elon Muskning xAI loyihasi kabi oʻz maʼlumotlar markazlarini qurmayotganiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya ortiqcha hisoblash quvvatini sotib olib, resurslarni isrof qilishdan koʻra, talabning taklifdan biroz yuqori boʻlishini afzal koʻradi. Yaqinda maʼlum boʻlishicha, Anthropic hisoblash quvvatlari uchun xAI bilan oyiga 1,25 milliard dollarlik shartnoma imzolagan.

AnthropicSunʼiy IntellektIPODaniela AmodeiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29Airbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqdaBugun, 23:00Pochta Rossii AQSHdan posilkalarni yetkazib berishni qayta tikladiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi