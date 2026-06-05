Anthropic IPO arafasida: Daniela Amodei sunʼiy intellektga shubhalarni rad etdi
Anthropic kompaniyasi oʻzining yirik IPO jarayoniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, uning hammuassisi Daniela Amodei sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi daromadlilik borasidagi shubhalarga munosabat bildirdi. Oʻtgan haftada kompaniya 965 milliard dollarlik baholash asosida 65 milliard dollar mablagʻ jalb qilganini eʼlon qildi. Investorlar orasida talab juda yuqori boʻlgani sababli, Anthropic endi ommaviy birjaga chiqish uchun maxfiy tarzda hujjat topshirganini maʼlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg Tech konferensiyasida soʻzga chiqqan Amodei ushbu qarorni kapitalga boʻlgan ehtiyoj bilan izohladi. Uning taʼkidlashicha, ilgʻor modellarni oʻqitish va ularga xizmat koʻrsatish (inference) juda katta xarajatlarni talab qiladi. Amodeining fikricha, soha yetakchilari vaqt oʻtishi bilan barqaror kapital oqimiga muhtoj boʻladi va ommaviy bozorlar bu ehtiyojni qondirish uchun eng qulay joy hisoblanadi.
Anthropic kompaniyasining oʻsish surʼatlari hayratlanarli darajada: may oyida yillik daromad 47 milliard dollardan oshdi, holbuki 2025-yil oxirida bu koʻrsatkich 9 milliard dollar atrofida edi. Biroq, Uber kabi yirik korporatsiyalar AI xarajatlarining hammasi ham kutilgan samarani bermayotganini aytib, byudjetlarni qisqartirish ehtimolini koʻrib chiqmoqda. Shunga qaramay, Amodei biznes olami hali AI imkoniyatlarini toʻliq oʻrganib ulgurmaganiga ishonadi.
Amodei, shuningdek, Anthropic nima uchun OpenAI yoki Elon Muskning xAI loyihasi kabi oʻz maʼlumotlar markazlarini qurmayotganiga ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya ortiqcha hisoblash quvvatini sotib olib, resurslarni isrof qilishdan koʻra, talabning taklifdan biroz yuqori boʻlishini afzal koʻradi. Yaqinda maʼlum boʻlishicha, Anthropic hisoblash quvvatlari uchun xAI bilan oyiga 1,25 milliard dollarlik shartnoma imzolagan.
…