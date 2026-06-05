Airbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqda
Airbnb bosh ijrochi direktori Brian Chesky endilikda faqatgina sunʻiy intellekt sohasidagi maslahatchi boʻlib qolmoqchi emas. Bloomberg nashri tarqatgan va TechCrunch manbalari tasdiqlagan xabarlarga koʻra, Chesky oʻzining shaxsiy sunʻiy intellekt laboratoriyasini tashkil etishni rejalashtirmoqda. Bu qadam uning Silikon vodiysidagi yirik laboratoriyalar tomonidan taqdim etilayotgan mavjud modellardan toʻliq qoniqmayotganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Airbnb hozirda sunʻiy intellektga asoslangan kodlash vositalaridan foydalanayotgan boʻlsa-da, Chesky oʻtgan yili kompaniya hali birorta LLM (katta til modeli) bilan hamkorlik qilmaganini aytgan edi. Uning fikricha, bozordagi mavjud mahsulotlar hali Airbnb talablariga toʻliq javob bera olmaydi. Shunga qaramay, Chesky sohada katta tajribaga ega va OpenAI rahbari Sam Altman bilan uzoq yillik doʻstlik aloqalarini saqlab keladi.
Chesky va Sam Altman 2006-yilda Y Combinator akseleratori orqali tanishishgan. OpenAI mashhurlikka erishgach, Chesky muntazam ravishda Altman bilan uchrashib, tez oʻsayotgan texnologik kompaniyani boshqarish boʻyicha maslahatlar berib kelgan. Hatto Altman OpenAI direktorlar kengashi tomonidan ishdan boʻshatilganda, Chesky uning qaytishida va jamoatchilik bilan aloqalarni tiklashda muhim rol oʻynagan edi.
Endilikda Chesky oʻz shogirdining kompaniyasiga raqobatchi sifatida maydonga chiqmoqda. Yangi laboratoriyaning aniq yoʻnalishi hozircha nomaʻlum, biroq u foydalanuvchi interfeysi va dizayn masalalariga eʻtibor qaratishi kutilmoqda. Bu yondashuv Brett Adcock tomonidan asos solingan Hark laboratoriyasining faoliyatiga oʻxshab ketadi.
Muhim jihati shundaki, Brian Chesky Airbnb bosh direktori lavozimini tark etmaydi. U yangi laboratoriyaga shaxsan rahbarlik qilmasligi, balki uni qoʻllab-quvvatlovchi asoschi sifatida ishtirok etishi aytilmoqda. Hozircha Airbnb va Chesky vakillari ushbu loyiha yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortishdi.
…