Airbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqda

·92·Texno
Airbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqda

Airbnb bosh ijrochi direktori Brian Chesky endilikda faqatgina sunʻiy intellekt sohasidagi maslahatchi boʻlib qolmoqchi emas. Bloomberg nashri tarqatgan va TechCrunch manbalari tasdiqlagan xabarlarga koʻra, Chesky oʻzining shaxsiy sunʻiy intellekt laboratoriyasini tashkil etishni rejalashtirmoqda. Bu qadam uning Silikon vodiysidagi yirik laboratoriyalar tomonidan taqdim etilayotgan mavjud modellardan toʻliq qoniqmayotganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Airbnb hozirda sunʻiy intellektga asoslangan kodlash vositalaridan foydalanayotgan boʻlsa-da, Chesky oʻtgan yili kompaniya hali birorta LLM (katta til modeli) bilan hamkorlik qilmaganini aytgan edi. Uning fikricha, bozordagi mavjud mahsulotlar hali Airbnb talablariga toʻliq javob bera olmaydi. Shunga qaramay, Chesky sohada katta tajribaga ega va OpenAI rahbari Sam Altman bilan uzoq yillik doʻstlik aloqalarini saqlab keladi.

Chesky va Sam Altman 2006-yilda Y Combinator akseleratori orqali tanishishgan. OpenAI mashhurlikka erishgach, Chesky muntazam ravishda Altman bilan uchrashib, tez oʻsayotgan texnologik kompaniyani boshqarish boʻyicha maslahatlar berib kelgan. Hatto Altman OpenAI direktorlar kengashi tomonidan ishdan boʻshatilganda, Chesky uning qaytishida va jamoatchilik bilan aloqalarni tiklashda muhim rol oʻynagan edi.

Endilikda Chesky oʻz shogirdining kompaniyasiga raqobatchi sifatida maydonga chiqmoqda. Yangi laboratoriyaning aniq yoʻnalishi hozircha nomaʻlum, biroq u foydalanuvchi interfeysi va dizayn masalalariga eʻtibor qaratishi kutilmoqda. Bu yondashuv Brett Adcock tomonidan asos solingan Hark laboratoriyasining faoliyatiga oʻxshab ketadi.

Muhim jihati shundaki, Brian Chesky Airbnb bosh direktori lavozimini tark etmaydi. U yangi laboratoriyaga shaxsan rahbarlik qilmasligi, balki uni qoʻllab-quvvatlovchi asoschi sifatida ishtirok etishi aytilmoqda. Hozircha Airbnb va Chesky vakillari ushbu loyiha yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortishdi.

AirbnbBrian CheskySunʻiy IntellektOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladiBugun, 00:29Anthropic IPO arafasida: Daniela Amodei sunʼiy intellektga shubhalarni rad etdiBugun, 22:55Pochta Rossii AQSHdan posilkalarni yetkazib berishni qayta tikladiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi