Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladi

·89·Texno
Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladi

Sam Altman va Palmer Luckey kabi Silikon vodiysi yetakchilarini qiziqarli karta oʻyini ustida koʻrishni istaganlar uchun yangi imkoniyat tugʻildi. Peter Thiel tomonidan asos solingan Founders Fund venchur kompaniyasi oʻzining shaxsiy koʻngilochar loyihasini taqdim etdi. MAFIA the GAME deb nomlangan ushbu shouda taniqli texnologiya arboblari mashhur "Mafiya" oʻyini orqali oʻzaro kuch sinashadilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dasturning debyut qismida OpenAI rahbari Sam Altman, Anduril asoschisi Palmer Luckey, bioxaker Bryan Johnson va Signal messenjeri yaratuvchisi Moxie Marlinspike ishtirok etdi. Loyihaga Founders Fund marketing direktori va Pirate Wires muharriri Mike Solana moderatorlik qilmoqda. Solana anʼanaviy venchur kontentlaridan zerikkanini va insonlarni bunday oʻyinlar orqali yaqinroq tanishish qiziqarliroq ekanini taʼkidladi.

Hozirgi vaqtda bunday media platformalarga ega boʻlish biznes uchun strategik ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda hokimiyat va taʼsir doirasiga yoʻl koʻngilochar maʼlumotlar (infotainment) orqali oʻtmoqda. Kompaniyalar va ijrochi direktorlar ushbu yangi voqelikdan turli yoʻllar bilan foydalanishga harakat qilishmoqda. Masalan, OpenAI yaqinda mashhur TBPN podkastini sotib olib, koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi.

Shuningdek, Elon Musk va Bryan Johnson kabi shaxslar oʻzlarining ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi orqali brendlarini ommalashtirishda katta muvaffaqiyatga erishmoqdalar. Founders Fund tomonidan yoʻlga qoʻyilgan ushbu shou ham texnologiya olami yetakchilarining shaxsiy brendini mustahkamlash va auditoriya bilan yangicha uslubda muloqot qilishga xizmat qiladi.

Founders FundSam AltmanOpenAISilikon VodiysiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51Airbnb rahbari Brian Chesky yangi sunʻiy intellekt laboratoriyasini ochmoqdaBugun, 23:00Anthropic IPO arafasida: Daniela Amodei sunʼiy intellektga shubhalarni rad etdiBugun, 22:55Pochta Rossii AQSHdan posilkalarni yetkazib berishni qayta tikladiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladi – Zamin.uz, 05.06.2026