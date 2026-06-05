Founders Fund texnologiya olami yulduzlari ishtirokida shou boshladi
Sam Altman va Palmer Luckey kabi Silikon vodiysi yetakchilarini qiziqarli karta oʻyini ustida koʻrishni istaganlar uchun yangi imkoniyat tugʻildi. Peter Thiel tomonidan asos solingan Founders Fund venchur kompaniyasi oʻzining shaxsiy koʻngilochar loyihasini taqdim etdi. MAFIA the GAME deb nomlangan ushbu shouda taniqli texnologiya arboblari mashhur "Mafiya" oʻyini orqali oʻzaro kuch sinashadilar. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dasturning debyut qismida OpenAI rahbari Sam Altman, Anduril asoschisi Palmer Luckey, bioxaker Bryan Johnson va Signal messenjeri yaratuvchisi Moxie Marlinspike ishtirok etdi. Loyihaga Founders Fund marketing direktori va Pirate Wires muharriri Mike Solana moderatorlik qilmoqda. Solana anʼanaviy venchur kontentlaridan zerikkanini va insonlarni bunday oʻyinlar orqali yaqinroq tanishish qiziqarliroq ekanini taʼkidladi.
Hozirgi vaqtda bunday media platformalarga ega boʻlish biznes uchun strategik ahamiyatga ega. Zamonaviy dunyoda hokimiyat va taʼsir doirasiga yoʻl koʻngilochar maʼlumotlar (infotainment) orqali oʻtmoqda. Kompaniyalar va ijrochi direktorlar ushbu yangi voqelikdan turli yoʻllar bilan foydalanishga harakat qilishmoqda. Masalan, OpenAI yaqinda mashhur TBPN podkastini sotib olib, koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi.
Shuningdek, Elon Musk va Bryan Johnson kabi shaxslar oʻzlarining ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi orqali brendlarini ommalashtirishda katta muvaffaqiyatga erishmoqdalar. Founders Fund tomonidan yoʻlga qoʻyilgan ushbu shou ham texnologiya olami yetakchilarining shaxsiy brendini mustahkamlash va auditoriya bilan yangicha uslubda muloqot qilishga xizmat qiladi.
…