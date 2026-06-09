Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdi

·0·Texno
Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdi

Yandex Knigi platformasidagi virtual hikoyachi muhim yangilanishga ega boʻldi. Endilikda «Rollarda» rejimi orqali sunʼiy intellekt asar qahramonlarining replikalarini turli ovozlarda oʻqib beradi. Bu esa muloqotlarni tinglashni yanada tabiiy va tushunarli qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologiya asosida Yandex kompaniyasining nutq sintezi sohasidagi shaxsiy ishlanmalari yotadi. Tizim matnni tahlil qilib, replika kimga tegishli ekanligini aniqlaydi va qahramonning jinsiga qarab avtomatik ravishda ovoz biriktiradi.

Hozirgi vaqtda ushbu funksiya 2500 ta asar uchun amal qilmoqda, biroq kelajakda ularning sonini koʻpaytirish rejalashtirilgan. Yangi rejimdan tashqari, ilovada kitoblarni bitta erkak yoki bitta ayol ovozida tinglash imkoniyati ham saqlanib qolgan.

Nutq sintezi texnologiyasi professional audio talqini mavjud boʻlmagan 150 mingdan ortiq kitoblarga tatbiq etilgan. Yandex maʼlumotlariga koʻra, servis obunachilarining har oʻntasidan biri virtual hikoyachi xizmatidan muntazam foydalanib kelmoqda.

YandexSunʼiy IntellektTexnologiyaAudio KitobYandex Knigi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiDongfeng 1000 km masofa bosuvchi qattiq tanali batareyalarni ishlab chiqaradiBugun, 11:57Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiAvtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildiBugun, 09:57Starlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiStarlink nusxasi emas: Byuro 1440 oʻzining birinchi sunʻiy yoʻldoshini yoʻqotdiBugun, 09:53Evotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiEvotrex quvvatlash stansiyasiga ehtiyoj sezmaydigan RV uchun 30 mln dollar yigʻdiBugun, 09:29Yer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiYer uchun sunʼiy plazma qalqoni: olimlar kuchli quyosh boʻronlaridan himoya tizimini ishlab chiqdiBugun, 09:21Apple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiApple iCloud umumiy albomlarini Android va Windows uchun yangiladiBugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus