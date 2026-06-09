Yandex Knigi platformasida kitoblarni rollarga boʻlib oʻqish funksiyasi chiqdi
Yandex Knigi platformasidagi virtual hikoyachi muhim yangilanishga ega boʻldi. Endilikda «Rollarda» rejimi orqali sunʼiy intellekt asar qahramonlarining replikalarini turli ovozlarda oʻqib beradi. Bu esa muloqotlarni tinglashni yanada tabiiy va tushunarli qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu texnologiya asosida Yandex kompaniyasining nutq sintezi sohasidagi shaxsiy ishlanmalari yotadi. Tizim matnni tahlil qilib, replika kimga tegishli ekanligini aniqlaydi va qahramonning jinsiga qarab avtomatik ravishda ovoz biriktiradi.
Hozirgi vaqtda ushbu funksiya 2500 ta asar uchun amal qilmoqda, biroq kelajakda ularning sonini koʻpaytirish rejalashtirilgan. Yangi rejimdan tashqari, ilovada kitoblarni bitta erkak yoki bitta ayol ovozida tinglash imkoniyati ham saqlanib qolgan.
Nutq sintezi texnologiyasi professional audio talqini mavjud boʻlmagan 150 mingdan ortiq kitoblarga tatbiq etilgan. Yandex maʼlumotlariga koʻra, servis obunachilarining har oʻntasidan biri virtual hikoyachi xizmatidan muntazam foydalanib kelmoqda.
…