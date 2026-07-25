Inson umrining nazariy chegarasi aniqlandi: 190 yil — maksimal koʻrsatkich

·87·Texno
Inson umrining nazariy chegarasi aniqlandi: 190 yil — maksimal koʻrsatkich

Insoniyat asrlar davomida boqiy hayot sirlarini izlab kelmoqda, biroq zamonaviy ilm-fan bu borada maʼlum bir biologik cheklovlar mavjudligini koʻrsatmoqda. Skoltex tadqiqotchilari tomonidan oʻtkazilgan yangi ilmiy izlanishlar shuni koʻrsatdiki, hatto qarishning barcha maʼlum mexanizmlari toʻxtatilgan taqdirda ham, inson umri cheksiz boʻla olmaydi. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, insoniyat uchun nazariy jihatdan eng yuqori yosh chegarasi 190 yilni tashkil etishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotning asosiy eʼtibori DNK tarkibidagi tasodifiy mutatsiyalarga qaratilgan. Inson tugʻilganidan boshlab uning hujayralarida somatik mutatsiyalar — genetik xatoliklar toʻplanib boradi. Ixbt.com nashrining yozishicha, olimlar ushbu jarayonni tavsiflovchi matematik modelni ishlab chiqishdi. Ushbu model barcha tashqi va ichki kasalliklar bartaraf etilgan taqdirda ham, aynan genetik buzilishlar organizmning hayotiy faoliyatini qachon toʻxtatishini aniqlashga yordam berdi.

DNK mutatsiyalari va boqiylik toʻsigʻi

Hatto saraton, yurak-qon tomir kasalliklari va demensiya kabi qarilikka xos xastaliklar butunlay yengilgan gipotetik dunyoda ham, hujayralardagi DNK shikastlanishi baribir oʻz soʻzini aytadi. Vaqt oʻtishi bilan toʻplanib boradigan bu xatoliklar organlar va toʻqimalarning ishlashini izdan chiqaradi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, bunday ssenariyda oʻrtacha umr koʻrish davomiyligi 146 yoshdan 194 yoshgacha boʻlishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, olimlar ushbu raqamlarni qatʼiy bashorat sifatida qabul qilmaslikka chaqirishmoqda. Bu shunchaki matematik baholash boʻlib, inson organizmining biologik imkoniyatlari chegarasini tushunishga qaratilgan. Tadqiqot davomida turli toʻqimalarning turlicha qarishi ham maʼlum boʻldi. Masalan, jigar va teri hujayralari doimiy yangilanib turgani sababli shikastlanishlarni uzoqroq kompensatsiya qila oladi.

Aksincha, yurak va miya hujayralari deyarli yangilanmaydi. Aynan shu sababli ushbu hayotiy muhim organlarda mutatsiyalar tezroq toʻplanadi va ular inson umrini cheklovchi asosiy omillarga aylanadi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu maʼlumotlar muhim ahamiyatga ega, chunki genetik tadqiqotlar va uzoq umr koʻrish omillarini oʻrganish mamlakatimiz tibbiyotida ham dolzarb yoʻnalishlardan biri sanaladi.

Kelajakdagi texnologiyalar uchun poydevor

Somatik mutatsiyalar qarishning koʻplab mexanizmlaridan biri xolos. Agar faqatgina shu omilning oʻzi umrni 150–190 yil bilan cheklayotgan boʻlsa, demak, bugungi kunda kuzatilayotgan pastroq umr koʻrish koʻrsatkichlari boshqa murakkab biologik jarayonlarga bogʻliq. Olimlarning fikricha, ishlab chiqilgan model kelajakda qarishni sekinlashtiruvchi texnologiyalarni yaratishda eng istiqbolli yoʻnalishlarni belgilab beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, garchi 190 yosh bugungi kun uchun fantastikadek tuyulsa-da, bu tadqiqot inson organizmining yashirin zaxiralari hali toʻliq oʻrganilmaganini koʻrsatmoqda. Kelajakda gen muhandisligi va hujayra terapiyasi orqali ushbu nazariy chegaralarga yaqinlashish imkoniyati tugʻilishi mumkin.

OlimlarTadqiqotGenetikQarishSalomatlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob