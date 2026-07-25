Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Prentis laboratoriyasi 100 million dollar jalb qilmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir paytda, sohaning taniqli vakillari Reid Hoffman va Marc Pincus tomonidan asos solingan Prentis laboratoriyasi investorlar eʼtiborini tortmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, mazkur startap 1 milliard dollarlik baho bilan 100 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Kompaniya asosan ofis xodimlarining kundalik ish jarayonlarini avtomatlashtirishga qodir boʻlgan maxsus agentlarni yaratishga ixtisoslashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Joriy yilning aprel oyida faoliyat boshlagan Prentis, kompyuterlardan foydalanish modellarini (computer use models) oʻqitish bilan shugʻullanadi. Ushbu texnologiya sunʼiy intellektga hujjatlar bilan ishlash, turli tizimlarda harakatlanish va inson aralashuvisiz murakkab vazifalarni bajarish imkonini beradi. Masalan, sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish yoki bojxona toʻlovlarini qaytarish kabi koʻp vaqt talab qiladigan jarayonlar toʻliq avtomatlashtirilishi kutilmoqda.
Raqobatchilardan ustunlik va iqtisodiy samaradorlikPrentis vakillarining taʼkidlashicha, ularning Hive-32B modeli WindowsAgentArena va ScreenSpot-v2 kabi testlarda OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning mahsulotlaridan yuqori natija koʻrsatgan. Xususan, kompaniya oʻz modelining GPT-5.4 va Claude Opus 4.6 modellariga qaraganda aniqroq va tezroq ekanini daʼvo qilmoqda. Bu esa startapga bozorda kuchli pozitsiyani egallash imkonini beradi.
Kompaniyaning asosiy ustunliklaridan biri bu xizmat tannarxining pastligidir. Prentis oʻz modellarini raqobatchilarnikidan 10 barobar arzonroq ekanini aytib, bu kundalik ish oqimlarida ommaviy qoʻllash uchun eng qulay yechim ekanini taʼkidlamoqda. Hozirda startap bir qancha yirik ishlab chiqarish va sogʻliqni saqlash kompaniyalari bilan umumiy qiymati 50 million dollarga teng shartnomalar imzolashga muvaffaq boʻlgan.
Ritankar Das: Yosh daho boshchiligidagi jamoaLoyiha rahbari Ritankar Das texnologiya olamida oʻziga xos obroʻga ega. 31 yoshli tadbirkor oʻz vaqtida Berkli universitetining eng yosh bitiruvchisi boʻlgan va Oksford hamda Kembrij universitetlarida tahsil olgan. U Prentis laboratoriyasini Titan holdingi tarkibida rivojlantirmoqda. Dasning maqsadi — sunʼiy intellektni faqat kod yozish bilan cheklamay, uni ofis ishlarining ajralmas qismiga aylantirishdir.
Shuni taʼkidlash joizki, ushbu yoʻnalishda raqobat nihoyatda kuchli. Hozirda nafaqat OpenAI va Anthropic, balki Mira Murati tomonidan asos solingan Thinking Machines laboratoriyasi ham kompyuterni boshqara oladigan sunʼiy intellekt agentlari ustida ishlamoqda. Prentis esa oʻzining ixcham va arzon modellari bilan ushbu poygada gʻolib chiqishni koʻzlagan.
Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellekt yordamida ish jarayonlarini optimallashtirishga qiziqish ortib bormoqda. Prentis kabi laboratoriyalar taklif qilayotgan yechimlar kelgusida mahalliy korxonalarda ham qogʻozbozlik va rutinali vazifalarni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin. Hozircha loyiha investitsiya bosqichida boʻlsa-da, uning moliyaviy koʻrsatkichlari yil yakuniga qadar 75 million dollarlik daromad darajasiga chiqishi prognoz qilinmoqda.
…