Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Prentis laboratoriyasi 100 million dollar jalb qilmoqda

·50·Texno
Sunʼiy intellekt olamida yangi gigant: Prentis laboratoriyasi 100 million dollar jalb qilmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir paytda, sohaning taniqli vakillari Reid Hoffman va Marc Pincus tomonidan asos solingan Prentis laboratoriyasi investorlar eʼtiborini tortmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, mazkur startap 1 milliard dollarlik baho bilan 100 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Kompaniya asosan ofis xodimlarining kundalik ish jarayonlarini avtomatlashtirishga qodir boʻlgan maxsus agentlarni yaratishga ixtisoslashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Joriy yilning aprel oyida faoliyat boshlagan Prentis, kompyuterlardan foydalanish modellarini (computer use models) oʻqitish bilan shugʻullanadi. Ushbu texnologiya sunʼiy intellektga hujjatlar bilan ishlash, turli tizimlarda harakatlanish va inson aralashuvisiz murakkab vazifalarni bajarish imkonini beradi. Masalan, sugʻurta daʼvolarini koʻrib chiqish yoki bojxona toʻlovlarini qaytarish kabi koʻp vaqt talab qiladigan jarayonlar toʻliq avtomatlashtirilishi kutilmoqda.

Raqobatchilardan ustunlik va iqtisodiy samaradorlik

Prentis vakillarining taʼkidlashicha, ularning Hive-32B modeli WindowsAgentArena va ScreenSpot-v2 kabi testlarda OpenAI va Anthropic kabi gigantlarning mahsulotlaridan yuqori natija koʻrsatgan. Xususan, kompaniya oʻz modelining GPT-5.4 va Claude Opus 4.6 modellariga qaraganda aniqroq va tezroq ekanini daʼvo qilmoqda. Bu esa startapga bozorda kuchli pozitsiyani egallash imkonini beradi.

Kompaniyaning asosiy ustunliklaridan biri bu xizmat tannarxining pastligidir. Prentis oʻz modellarini raqobatchilarnikidan 10 barobar arzonroq ekanini aytib, bu kundalik ish oqimlarida ommaviy qoʻllash uchun eng qulay yechim ekanini taʼkidlamoqda. Hozirda startap bir qancha yirik ishlab chiqarish va sogʻliqni saqlash kompaniyalari bilan umumiy qiymati 50 million dollarga teng shartnomalar imzolashga muvaffaq boʻlgan.

Ritankar Das: Yosh daho boshchiligidagi jamoa

Loyiha rahbari Ritankar Das texnologiya olamida oʻziga xos obroʻga ega. 31 yoshli tadbirkor oʻz vaqtida Berkli universitetining eng yosh bitiruvchisi boʻlgan va Oksford hamda Kembrij universitetlarida tahsil olgan. U Prentis laboratoriyasini Titan holdingi tarkibida rivojlantirmoqda. Dasning maqsadi — sunʼiy intellektni faqat kod yozish bilan cheklamay, uni ofis ishlarining ajralmas qismiga aylantirishdir.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu yoʻnalishda raqobat nihoyatda kuchli. Hozirda nafaqat OpenAI va Anthropic, balki Mira Murati tomonidan asos solingan Thinking Machines laboratoriyasi ham kompyuterni boshqara oladigan sunʼiy intellekt agentlari ustida ishlamoqda. Prentis esa oʻzining ixcham va arzon modellari bilan ushbu poygada gʻolib chiqishni koʻzlagan.

Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellekt yordamida ish jarayonlarini optimallashtirishga qiziqish ortib bormoqda. Prentis kabi laboratoriyalar taklif qilayotgan yechimlar kelgusida mahalliy korxonalarda ham qogʻozbozlik va rutinali vazifalarni kamaytirishga xizmat qilishi mumkin. Hozircha loyiha investitsiya bosqichida boʻlsa-da, uning moliyaviy koʻrsatkichlari yil yakuniga qadar 75 million dollarlik daromad darajasiga chiqishi prognoz qilinmoqda.

Sunʼiy IntellektPrentisTexnologiyaOpenAIStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob