NM-Tex mikrosxemalarni korpuslash boʻyicha oʻz ishlab chiqarish liniyasini ishga tushiradi
Rossiyaning mikroelektronika sohasidagi yetakchi korxonalaridan biri boʻlgan “NM-Tex” kompaniyasi chiplarni ishlab chiqarishning yakuniy va eng muhim bosqichlaridan biri — korpuslash jarayonini oʻzlashtirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu qadam kompaniyaga toʻliq siklli ishlab chiqarish zanjirini yaratish va xorijiy texnologiyalarga bogʻliqlikni kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
CNews nashrining sohadagi top-menejerlarga tayanib xabar berishicha, kompaniya ayni paytda tegishli ishlab chiqarishni tashkil etish uchun yetakchi muhandis-texnologlarni ishga qabul qilishni boshlagan. Vakansiya tavsifiga koʻra, yangi mutaxassislar texnologik jarayonlarni tayyorlashdan tortib, mikrosxemalarni yigʻish, sinovdan oʻtkazish va yarim oʻtkazgichli plastinalarni qirqishgacha boʻlgan barcha vazifalar bilan shugʻullanadi.
Korpuslash jarayonining ahamiyatiKorpuslash — mikrosxema ishlab chiqarishning final bosqichi boʻlib, unda yarim oʻtkazgichli kristall maxsus himoya qobigʻiga joylashtiriladi va elektr chiqishlariga ulanadi. Bu jarayon chipni namlik, chang va mexanik shikastlanishlardan himoya qilish bilan birga, uni elektron qurilmalarga oʻrnatish imkoniyatini beradi. Hozirda koʻplab kompaniyalar kristallarni tayyorlab, ularni korpuslash uchun uchinchi tomon zavodlariga yuboradi, bu esa tannarxning oshishiga olib keladi.
Maʼlumotlarga koʻra, “NM-Tex” birinchi bosqichda yangi liniyani tashqi buyurtmalar uchun emas, balki oʻzining ichki ehtiyojlarini qondirish uchun yoʻnaltiradi. Korxonada flip-chip, BGA va simli montaj texnologiyalarini oʻzlashtirish rejalashtirilgan. Katta ehtimol bilan, gap plastik korpuslar haqida bormoqda, bu esa ommaviy ishlab chiqarish uchun eng maqbul yechim hisoblanadi.
Sohadagi raqobat va istiqbollarRossiya bozorida mikrosxemalarni shartnoma asosida korpuslash xizmatini taklif qiluvchi “Mikron”, “Milandr” va GS Group kabi korxonalar mavjud boʻlsa-da, ularning aksariyati kichik hajmlarda ishlaydi. Ular hozircha tannarx boʻyicha Osiyoning gigant ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatlasha olmaydi. “NM-Tex”ning ushbu yoʻnalishga kirib kelishi bozordagi taklifni oshirishi kutilmoqda.
“NM-Tex” ayni paytda 28 nanometrli texnologik jarayon asosida chiplar ishlab chiqaradigan zavod qurilishida ham ishtirok etmoqda. Shuningdek, kompaniya davlat tomonidan tashkil etilayotgan Birlashgan mikroelektronika kompaniyasi tarkibiga kirishi kutilmoqda. Ushbu strategik loyihani rivojlantirish uchun 2030-yilgacha taxminan 1 trillion rubl yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.
Kompaniyaning oʻzi loyiha tafsilotlarini hozircha ochiqlamayapti. Rasmiy vakillarning taʼkidlashicha, tijorat rejalari va hamkorlar bilan kelishuvlar maxfiylik shartnomasi bilan himoyalangan, biroq korxona rivojlanishning turli strategik yoʻnalishlarini koʻrib chiqishda davom etmoqda.
…