NM-Tex mikrosxemalarni korpuslash boʻyicha oʻz ishlab chiqarish liniyasini ishga tushiradi

·47·Texno
NM-Tex mikrosxemalarni korpuslash boʻyicha oʻz ishlab chiqarish liniyasini ishga tushiradi

Rossiyaning mikroelektronika sohasidagi yetakchi korxonalaridan biri boʻlgan “NM-Tex” kompaniyasi chiplarni ishlab chiqarishning yakuniy va eng muhim bosqichlaridan biri — korpuslash jarayonini oʻzlashtirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu qadam kompaniyaga toʻliq siklli ishlab chiqarish zanjirini yaratish va xorijiy texnologiyalarga bogʻliqlikni kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CNews nashrining sohadagi top-menejerlarga tayanib xabar berishicha, kompaniya ayni paytda tegishli ishlab chiqarishni tashkil etish uchun yetakchi muhandis-texnologlarni ishga qabul qilishni boshlagan. Vakansiya tavsifiga koʻra, yangi mutaxassislar texnologik jarayonlarni tayyorlashdan tortib, mikrosxemalarni yigʻish, sinovdan oʻtkazish va yarim oʻtkazgichli plastinalarni qirqishgacha boʻlgan barcha vazifalar bilan shugʻullanadi.

Korpuslash jarayonining ahamiyati

Korpuslash — mikrosxema ishlab chiqarishning final bosqichi boʻlib, unda yarim oʻtkazgichli kristall maxsus himoya qobigʻiga joylashtiriladi va elektr chiqishlariga ulanadi. Bu jarayon chipni namlik, chang va mexanik shikastlanishlardan himoya qilish bilan birga, uni elektron qurilmalarga oʻrnatish imkoniyatini beradi. Hozirda koʻplab kompaniyalar kristallarni tayyorlab, ularni korpuslash uchun uchinchi tomon zavodlariga yuboradi, bu esa tannarxning oshishiga olib keladi.

Maʼlumotlarga koʻra, “NM-Tex” birinchi bosqichda yangi liniyani tashqi buyurtmalar uchun emas, balki oʻzining ichki ehtiyojlarini qondirish uchun yoʻnaltiradi. Korxonada flip-chip, BGA va simli montaj texnologiyalarini oʻzlashtirish rejalashtirilgan. Katta ehtimol bilan, gap plastik korpuslar haqida bormoqda, bu esa ommaviy ishlab chiqarish uchun eng maqbul yechim hisoblanadi.

Sohadagi raqobat va istiqbollar

Rossiya bozorida mikrosxemalarni shartnoma asosida korpuslash xizmatini taklif qiluvchi “Mikron”, “Milandr” va GS Group kabi korxonalar mavjud boʻlsa-da, ularning aksariyati kichik hajmlarda ishlaydi. Ular hozircha tannarx boʻyicha Osiyoning gigant ishlab chiqaruvchilari bilan raqobatlasha olmaydi. “NM-Tex”ning ushbu yoʻnalishga kirib kelishi bozordagi taklifni oshirishi kutilmoqda.

“NM-Tex” ayni paytda 28 nanometrli texnologik jarayon asosida chiplar ishlab chiqaradigan zavod qurilishida ham ishtirok etmoqda. Shuningdek, kompaniya davlat tomonidan tashkil etilayotgan Birlashgan mikroelektronika kompaniyasi tarkibiga kirishi kutilmoqda. Ushbu strategik loyihani rivojlantirish uchun 2030-yilgacha taxminan 1 trillion rubl yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.

Kompaniyaning oʻzi loyiha tafsilotlarini hozircha ochiqlamayapti. Rasmiy vakillarning taʼkidlashicha, tijorat rejalari va hamkorlar bilan kelishuvlar maxfiylik shartnomasi bilan himoyalangan, biroq korxona rivojlanishning turli strategik yoʻnalishlarini koʻrib chiqishda davom etmoqda.

TexnologiyaChipMikroelektronikaNM-TexRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob