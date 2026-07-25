Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·76·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni maroqli qilish uchun bugungi kunda gʻalati va hatto kulgili koʻrinadigan turli moslamalarga pul sarflashgan. Ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmagan boʻlsa-da, ular avtomobil madaniyati rivojlanishining qiziqarli bosqichlarini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Oʻtmishdagi eng noodatiy ixtirolardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi edi. Zamonaviy ixcham tirkamalarning ajdodlaridan biri boʻlgan ushbu moslama oʻz davrida ancha qimmat turgan. Hozirgi narxlarda hisoblaganda qariyb 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu tirkama oʻsha paytdagi Mini kabi kichik avtomobillar uchun moʻljallangan edi. Garchi u juda sodda va biroz qoʻrqinchli koʻrinsa-da, sayohat ishqibozlari orasida oʻz oʻrniga ega boʻlgan.

Sayohat va qulaylik uchun gʻalati yechimlar

Yoʻl tirbandligida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Ushbu stolcha yordamida haydovchi yoki yoʻlovchi chinni finjonlarda bemalol choy ichishi mumkin edi. Bu bugungi kundagi stakan ushlagichlarning (podstakannik) oʻta murakkab va noqulay ajdodi boʻlgan desak mubolagʻa boʻlmaydi. Shuningdek, yumshoq oʻrindiqlarni xush koʻruvchilar uchun Mosely kompaniyasi puflanadigan yostiqlarni ishlab chiqargan. Ushbu yostiqlar qulaylikni oshirgan boʻlsa-da, har qanday oʻtkir buyum ularning "umrini" qisqartirishi mumkin edi.

Quyoshdan himoyalanish masalasi ham oʻziga xos tarzda hal qilingan. Quyosh koʻzoynaklari yoki qoraytirilgan oynalar oʻrniga, avtomobil tomiga ulkan qanotlar (vizorlar) oʻrnatilgan. Masalan, Austin A35 kabi modellarga oʻrnatilgan bunday qanotlar nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki avtomobilga qoʻshimcha aerodinamik bosim berishi taxmin qilingan. Amalda esa bu moslamalar koʻproq yoqilgʻi sarfini oshirishga xizmat qilgan, xolos.

Xavfsizlik va nazoratning ilk qadamlari

Hozirgi vaqtda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻz davrining afsonaviy poygachisi Stirling Moss turli moylar, kiyimlar va hatto avtomobil artadigan oddiy lattalarni ham targʻib qilgan. U oʻzining reklama kampaniyalarida ushbu tozalash vositalari uning bayram sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻrinda turishini taʼkidlagan.

Avtomobilning texnik holatini kuzatish uchun esa Bowmonk Dynometer kabi asboblar ishlatilgan. Panelga yopishtirib qoʻyiladigan ushbu qurilma tormoz tizimi qanchalik samarali ishlayotganini va yoqilgʻi sarfini koʻrsatishi kerak edi. Albatta, uning aniqligi bugungi bort kompyuterlari bilan solishtirganda juda past boʻlgan. Shuningdek, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda haydovchilar burilishlarda yiqilib tushmasliklari uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlarini oʻrnatish tavsiya etilgan.

Bugungi kunda biz foydalanadigan koʻplab qulayliklar, jumladan, yukxonalar (Monsall holdall kabi), xavfsizlik kamarlari va oʻrindiqlar mana shunday gʻalati va baʼzan samarasiz tajribalar natijasida shakllangan. Ushbu aksessuarlar avtomobil sanoati qanchalik uzoq yoʻlni bosib oʻtganini yana bir bor eslatib turadi.

AvtomobilTarixAksessuarlarStirling MossTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Festival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaFestival of the Unexceptional: Oddiy avtomobillarning noyob bayrami qaytmoqdaBugun, 11:24Lada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiLada Vesta NG yangi bosqichda: 180 ot kuchiga ega turbo dvigatel va mexanik uzatmalar qutisiBugun, 04:27Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 22:50Volkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiVolkswagen Group inqirozdan chiqish uchun avtomobillar qatorini 50 foizga qisqartiradiKecha, 15:57Zeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiZeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiKecha, 14:59AvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqdaAvtoVAZ yangilangan Lada Granta ustida ish boshladi: Variatorli model kutilmoqdaKecha, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan