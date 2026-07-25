Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari hayotini osonlashtirish va safarlarni maroqli qilish uchun bugungi kunda gʻalati va hatto kulgili koʻrinadigan turli moslamalarga pul sarflashgan. Ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmagan boʻlsa-da, ular avtomobil madaniyati rivojlanishining qiziqarli bosqichlarini aks ettiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Oʻtmishdagi eng noodatiy ixtirolardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi edi. Zamonaviy ixcham tirkamalarning ajdodlaridan biri boʻlgan ushbu moslama oʻz davrida ancha qimmat turgan. Hozirgi narxlarda hisoblaganda qariyb 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu tirkama oʻsha paytdagi Mini kabi kichik avtomobillar uchun moʻljallangan edi. Garchi u juda sodda va biroz qoʻrqinchli koʻrinsa-da, sayohat ishqibozlari orasida oʻz oʻrniga ega boʻlgan.
Sayohat va qulaylik uchun gʻalati yechimlarYoʻl tirbandligida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Ushbu stolcha yordamida haydovchi yoki yoʻlovchi chinni finjonlarda bemalol choy ichishi mumkin edi. Bu bugungi kundagi stakan ushlagichlarning (podstakannik) oʻta murakkab va noqulay ajdodi boʻlgan desak mubolagʻa boʻlmaydi. Shuningdek, yumshoq oʻrindiqlarni xush koʻruvchilar uchun Mosely kompaniyasi puflanadigan yostiqlarni ishlab chiqargan. Ushbu yostiqlar qulaylikni oshirgan boʻlsa-da, har qanday oʻtkir buyum ularning "umrini" qisqartirishi mumkin edi.
Quyoshdan himoyalanish masalasi ham oʻziga xos tarzda hal qilingan. Quyosh koʻzoynaklari yoki qoraytirilgan oynalar oʻrniga, avtomobil tomiga ulkan qanotlar (vizorlar) oʻrnatilgan. Masalan, Austin A35 kabi modellarga oʻrnatilgan bunday qanotlar nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki avtomobilga qoʻshimcha aerodinamik bosim berishi taxmin qilingan. Amalda esa bu moslamalar koʻproq yoqilgʻi sarfini oshirishga xizmat qilgan, xolos.
Xavfsizlik va nazoratning ilk qadamlariHozirgi vaqtda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻz davrining afsonaviy poygachisi Stirling Moss turli moylar, kiyimlar va hatto avtomobil artadigan oddiy lattalarni ham targʻib qilgan. U oʻzining reklama kampaniyalarida ushbu tozalash vositalari uning bayram sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻrinda turishini taʼkidlagan.
Avtomobilning texnik holatini kuzatish uchun esa Bowmonk Dynometer kabi asboblar ishlatilgan. Panelga yopishtirib qoʻyiladigan ushbu qurilma tormoz tizimi qanchalik samarali ishlayotganini va yoqilgʻi sarfini koʻrsatishi kerak edi. Albatta, uning aniqligi bugungi bort kompyuterlari bilan solishtirganda juda past boʻlgan. Shuningdek, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda haydovchilar burilishlarda yiqilib tushmasliklari uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlarini oʻrnatish tavsiya etilgan.
Bugungi kunda biz foydalanadigan koʻplab qulayliklar, jumladan, yukxonalar (Monsall holdall kabi), xavfsizlik kamarlari va oʻrindiqlar mana shunday gʻalati va baʼzan samarasiz tajribalar natijasida shakllangan. Ushbu aksessuarlar avtomobil sanoati qanchalik uzoq yoʻlni bosib oʻtganini yana bir bor eslatib turadi.
…