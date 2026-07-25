AQSH armiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yillik limitni bir oyda tugatib qoʻydi
AQSH armiyasi xodimlari uchun sunʼiy intellektdan cheksiz foydalanish imkoniyati eʼlon qilinganidan koʻp oʻtmay, kutilmagan muammo yuzaga keldi. Harbiy xizmatchilar va xodimlar AI tizimlari uchun ajratilgan bir yillik tokenlar zaxirasini atigi bir oy ichida sarflab yuborishdi. Bu holat Pentagon tizimida zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan talab kutilganidan oʻn baravar yuqori ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Wired nashri qoʻlga kiritgan ichki hujjatlarga koʻra, AQSH armiyasining Axborot texnologiyalari boshqarmasi (Army CIO) may oyida cheklovlar olib tashlanganini eʼlon qilgan edi. Biroq iyun oyining oʻrtalariga kelib, markazlashtirilgan tokenlar puli butunlay boʻshab qolgan. Natijada rahbariyat zudlik bilan avvalgi cheklovlarni qayta tiklashga majbur boʻldi.
Ask Sage platformasi va kutilmagan faollikHarbiylar ChatGPT, Gemini va Llama kabi yirik til modellarini birlashtirgan Ask Sage korporativ platformasidan foydalanishmoqda. Ushbu tizim yordamida xodimlar maʼmuriy vazifalarni bajarish, lavozim yoʻriqnomalarini qayta ishlash va xodimlarni tasniflash kabi kundalik ishlarni avtomatlashtirgan. Dastlab har bir foydalanuvchiga oyiga 200 000 token ajratilgan, tizimdan kam foydalanuvchilarga esa hatto faolroq boʻlish haqida eslatmalar yuborilgan.
Maʼlumotlarga koʻra, Ask Sage yillik korporativ obunasi 100 million tokenni oʻz ichiga olgan edi (bitta token taxminan 3,7 belgi matnga teng). Biroq xodimlarning ommaviy ravishda AIga oʻtishi ushbu ulkan zaxirani bir necha hafta ichida yoʻq qildi. Hozirda tizimdan foydalanish davom etmoqda, biroq 1-oktabrdan keyin yangi zaxiralar ajratilishi yoki yoʻqligi soʻroq ostida qolmoqda.
Harbiy amaliyotlarda sunʼiy intellektning oʻrniPentagon miqyosida sunʼiy intellektning qoʻllanilishi yanada hayratlanarli darajaga yetgan. Breaking Defense nashri xabariga koʻra, Eron qarshi oʻtkazilgan 38 kunlik Epic Fury operatsiyasi davomida AQSH harbiylari kuniga oʻrtacha 20 milliard token sarflashgan. Bu koʻrsatkich generativ sunʼiy intellekt endilikda shunchaki yordamchi vosita emas, balki strategik qurolga aylanib borayotganini tasdiqlaydi.
AQSH Mudofaa vazirligi sunʼiy intellektni joriy etish koʻlamini kengaytirishda davom etmoqda. Xususan, ilgari mutaxassislar tomonidan qoʻlda bajarilgan murakkab vazifalar endi algoritmlarga topshirilmoqda:
- Jangovar hududlarda tinch aholi uchun xavf-xatarlarni baholash;
- Katta hajmdagi razvedka maʼlumotlarini saralash;
- Logistik zanjirlarni optimallashtirish va resurslarni taqsimlash;
- Xodimlarning maʼmuriy hujjatlarini avtomatlashtirilgan tahlil qilish.
…