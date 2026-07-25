AQSH armiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yillik limitni bir oyda tugatib qoʻydi

·55·Texno
AQSH armiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yillik limitni bir oyda tugatib qoʻydi

AQSH armiyasi xodimlari uchun sunʼiy intellektdan cheksiz foydalanish imkoniyati eʼlon qilinganidan koʻp oʻtmay, kutilmagan muammo yuzaga keldi. Harbiy xizmatchilar va xodimlar AI tizimlari uchun ajratilgan bir yillik tokenlar zaxirasini atigi bir oy ichida sarflab yuborishdi. Bu holat Pentagon tizimida zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan talab kutilganidan oʻn baravar yuqori ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Wired nashri qoʻlga kiritgan ichki hujjatlarga koʻra, AQSH armiyasining Axborot texnologiyalari boshqarmasi (Army CIO) may oyida cheklovlar olib tashlanganini eʼlon qilgan edi. Biroq iyun oyining oʻrtalariga kelib, markazlashtirilgan tokenlar puli butunlay boʻshab qolgan. Natijada rahbariyat zudlik bilan avvalgi cheklovlarni qayta tiklashga majbur boʻldi.

Ask Sage platformasi va kutilmagan faollik

Harbiylar ChatGPT, Gemini va Llama kabi yirik til modellarini birlashtirgan Ask Sage korporativ platformasidan foydalanishmoqda. Ushbu tizim yordamida xodimlar maʼmuriy vazifalarni bajarish, lavozim yoʻriqnomalarini qayta ishlash va xodimlarni tasniflash kabi kundalik ishlarni avtomatlashtirgan. Dastlab har bir foydalanuvchiga oyiga 200 000 token ajratilgan, tizimdan kam foydalanuvchilarga esa hatto faolroq boʻlish haqida eslatmalar yuborilgan.

Maʼlumotlarga koʻra, Ask Sage yillik korporativ obunasi 100 million tokenni oʻz ichiga olgan edi (bitta token taxminan 3,7 belgi matnga teng). Biroq xodimlarning ommaviy ravishda AIga oʻtishi ushbu ulkan zaxirani bir necha hafta ichida yoʻq qildi. Hozirda tizimdan foydalanish davom etmoqda, biroq 1-oktabrdan keyin yangi zaxiralar ajratilishi yoki yoʻqligi soʻroq ostida qolmoqda.

Harbiy amaliyotlarda sunʼiy intellektning oʻrni

Pentagon miqyosida sunʼiy intellektning qoʻllanilishi yanada hayratlanarli darajaga yetgan. Breaking Defense nashri xabariga koʻra, Eron qarshi oʻtkazilgan 38 kunlik Epic Fury operatsiyasi davomida AQSH harbiylari kuniga oʻrtacha 20 milliard token sarflashgan. Bu koʻrsatkich generativ sunʼiy intellekt endilikda shunchaki yordamchi vosita emas, balki strategik qurolga aylanib borayotganini tasdiqlaydi.

AQSH Mudofaa vazirligi sunʼiy intellektni joriy etish koʻlamini kengaytirishda davom etmoqda. Xususan, ilgari mutaxassislar tomonidan qoʻlda bajarilgan murakkab vazifalar endi algoritmlarga topshirilmoqda:

  • Jangovar hududlarda tinch aholi uchun xavf-xatarlarni baholash;
  • Katta hajmdagi razvedka maʼlumotlarini saralash;
  • Logistik zanjirlarni optimallashtirish va resurslarni taqsimlash;
  • Xodimlarning maʼmuriy hujjatlarini avtomatlashtirilgan tahlil qilish.
AQSH armiyasi vakilining taʼkidlashicha, tajriba loyihalaridan keng koʻlamli foydalanishga oʻtish jarayoni bunday vositalarga ehtiyoj naqadar yuqori ekanini isbotladi. Endilikda rahbariyat korporativ tokenlar pulini boshqarishning yangi, yanada qatʼiy mexanizmlarini ishlab chiqish ustida ish olib bormoqda.

AQSHPentagonSunʼiy IntellektChatGPTTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob