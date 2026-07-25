Google akkauntga kirish uchun selfi-video orqali identifikatsiya qilishni joriy etdi
Google kompaniyasi foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash va hisob yozuviga kirish jarayonini soddalashtirish maqsadida yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazishni boshladi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz akkauntlariga kirish yoki parolni tiklash uchun qisqa selfi-video orqali shaxsini tasdiqlashlari mumkin boʻladi. Bu usul anʼanaviy parollar va ikki bosqichli tekshiruv usullariga qoʻshimcha ravishda xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tizim birinchi navbatda hisob yozuviga kirish imkoniyati yoʻqolganda, masalan, foydalanuvchi parolini unutib qoʻygan vaziyatlarda yordam berish uchun ishlab chiqilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiyani faollashtirish uchun foydalanuvchi ekrandagi koʻrsatmalarga amal qilgan holda boshini turli burchaklarga burib, qisqa video yozib olishi lozim. Bu jarayon tizimda shaxsning biometrik andozasini yaratishga xizmat qiladi.
Keyinchalik tizimga kirishga urinish sodir boʻlganda, Google yangi video yozishni soʻraydi va uni avval saqlangan namuna bilan solishtiradi. Agar maʼlumotlar mos kelsa, foydalanuvchiga akkauntga kirishga ruxsat beriladi. Bu texnologiya ayniqsa mobil qurilmalarda parollarni qoʻlda kiritishdan koʻra ancha qulay va tezkor hisoblanadi.
Xavfsizlik va maxfiylik choralariKoʻpchilikni qiziqtirgan maxfiylik masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Google ushbu videolar shifrlangan holda saqlanishini va ulardan faqat shaxsni tasdiqlash maqsadida foydalanilishini taʼkidlamoqda. Foydalanuvchi oʻzi saqlagan selfi-videoni istalgan vaqtda akkaunt sozlamalari orqali oʻchirib tashlash huquqiga ega. Shuningdek, video yozuvlar foydalanuvchining alohida roziligisiz boshqa maqsadlarda ishlatilmaydi.
Kompaniya mutaxassislarining soʻzlariga koʻra, yangi tizim bir necha darajali himoya qatlamlariga ega. Bu firibgarlarning fotosuratlar yoki tayyor videoyozuvlar (deepfake) yordamida tizimni aldash xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Zamonaviy algoritmlar videodagi insonning "tirik" ekanligini va real vaqt rejimida harakatlanayotganini aniqlay oladi.
Hozirda ushbu funksiya barcha foydalanuvchilar uchun birdek ochiq emas, u bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham oʻz Google hisob yozuvlari sozlamalariga kirib, ushbu imkoniyat faollashgan yoki yoʻqligini tekshirib koʻrishlari mumkin. Agar funksiya mavjud boʻlsa, u xavfsizlik boʻlimida "Selfie video" yoki shunga oʻxshash nom bilan koʻrinadi.
Ushbu yangilik texnologik olamda parollardan butunlay voz kechish (passwordless) strategiyasining bir qismidir. Google, Apple va Microsoft kabi gigantlar uzoq vaqtdan beri foydalanuvchilarni murakkab simvollarni eslab qolishdan xalos etib, biometrik maʼlumotlar — barmoq izi, yuz skaneri yoki video orqali identifikatsiya qilishga oʻtishni targʻib qilib kelmoqda.
…