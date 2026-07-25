Google akkauntga kirish uchun selfi-video orqali identifikatsiya qilishni joriy etdi

·42·Texno
Google akkauntga kirish uchun selfi-video orqali identifikatsiya qilishni joriy etdi

Google kompaniyasi foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash va hisob yozuviga kirish jarayonini soddalashtirish maqsadida yangi texnologiyani sinovdan oʻtkazishni boshladi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz akkauntlariga kirish yoki parolni tiklash uchun qisqa selfi-video orqali shaxsini tasdiqlashlari mumkin boʻladi. Bu usul anʼanaviy parollar va ikki bosqichli tekshiruv usullariga qoʻshimcha ravishda xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim birinchi navbatda hisob yozuviga kirish imkoniyati yoʻqolganda, masalan, foydalanuvchi parolini unutib qoʻygan vaziyatlarda yordam berish uchun ishlab chiqilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiyani faollashtirish uchun foydalanuvchi ekrandagi koʻrsatmalarga amal qilgan holda boshini turli burchaklarga burib, qisqa video yozib olishi lozim. Bu jarayon tizimda shaxsning biometrik andozasini yaratishga xizmat qiladi.

Keyinchalik tizimga kirishga urinish sodir boʻlganda, Google yangi video yozishni soʻraydi va uni avval saqlangan namuna bilan solishtiradi. Agar maʼlumotlar mos kelsa, foydalanuvchiga akkauntga kirishga ruxsat beriladi. Bu texnologiya ayniqsa mobil qurilmalarda parollarni qoʻlda kiritishdan koʻra ancha qulay va tezkor hisoblanadi.

Xavfsizlik va maxfiylik choralari

Koʻpchilikni qiziqtirgan maxfiylik masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Google ushbu videolar shifrlangan holda saqlanishini va ulardan faqat shaxsni tasdiqlash maqsadida foydalanilishini taʼkidlamoqda. Foydalanuvchi oʻzi saqlagan selfi-videoni istalgan vaqtda akkaunt sozlamalari orqali oʻchirib tashlash huquqiga ega. Shuningdek, video yozuvlar foydalanuvchining alohida roziligisiz boshqa maqsadlarda ishlatilmaydi.

Kompaniya mutaxassislarining soʻzlariga koʻra, yangi tizim bir necha darajali himoya qatlamlariga ega. Bu firibgarlarning fotosuratlar yoki tayyor videoyozuvlar (deepfake) yordamida tizimni aldash xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Zamonaviy algoritmlar videodagi insonning "tirik" ekanligini va real vaqt rejimida harakatlanayotganini aniqlay oladi.

Hozirda ushbu funksiya barcha foydalanuvchilar uchun birdek ochiq emas, u bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham oʻz Google hisob yozuvlari sozlamalariga kirib, ushbu imkoniyat faollashgan yoki yoʻqligini tekshirib koʻrishlari mumkin. Agar funksiya mavjud boʻlsa, u xavfsizlik boʻlimida "Selfie video" yoki shunga oʻxshash nom bilan koʻrinadi.

Ushbu yangilik texnologik olamda parollardan butunlay voz kechish (passwordless) strategiyasining bir qismidir. Google, Apple va Microsoft kabi gigantlar uzoq vaqtdan beri foydalanuvchilarni murakkab simvollarni eslab qolishdan xalos etib, biometrik maʼlumotlar — barmoq izi, yuz skaneri yoki video orqali identifikatsiya qilishga oʻtishni targʻib qilib kelmoqda.

GoogleTexnologiyaXavfsizlikBiometrikaAkkaunt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob