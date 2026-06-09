Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildi

·0·Texno
Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildi

Harvey va Legora kabi loyihalar katta miqdordagi investitsiyalarni jalb qilayotgan bir paytda, yuridik vositalar sunʼiy intellekt startaplari orasida eng tez rivojlanayotgan va raqobatbardosh yoʻnalishlardan biriga aylandi. Biroq, aksariyat vositalar xususiy amaliyotga eʼtibor qaratayotgan boʻlsa, Sandstone startapi eʼtibordan chetda qolgan soha — kompaniyalarning ichki yuridik boʻlimlari uchun yechimlar taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Seshanba kuni Sandstone kompaniyasi Lightspeed Venture Partners boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 30 million dollar mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirishda Sequoia, Mantis VC va SV Angel kabi yirik investorlar ham ishtirok etishdi. Mazkur sarmoya yanvar oyida oʻtkazilgan 10 million dollarlik urugʻlik raundidan atigi olti oy oʻtib amalga oshirildi.

Startap asoschilarining soʻzlariga koʻra, Sandstone platformasi asosan kichik va oʻrta biznesning yuridik boʻlimlari uchun moʻljallangan. Tizim Slack, elektron pochta va Jira kabi turli kanallar orqali kelib tushadigan vazifalarni tartibga solishga yordam beradi. AI texnologiyasi ishlarni saralash (triage) va yoʻnaltirish bilan birga, hujjatlarni loyihalash, koʻrib chiqish va huquqiy tahlil qilish kabi maxsus ish jarayonlarini avtomatlashtiradi.

Sandstone boshqa tizimlardan farqli oʻlaroq, munosabatlarni boshqarish va ish oqimini avtomatlashtirishga urgʻu beradi. Kompaniya hammuassisi Jarryd Strydomning taʼkidlashicha, Lightspeed kabi investorlar aynan tor ixtisoslashgan vertikal sunʼiy intellektga ishonch bildirishgan, chunki bu ish jarayonlarini eng mayda detallarigacha tushunish imkonini beradi.

Shunga qaramay, Sandstone sohadagi kuchli raqobatga duch kelishi aniq. Xususan, Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar oʻzlarining Claude for Legal xizmatini kengaytirib, sud ishlari boʻyicha qidiruv va depozitga tayyorgarlik koʻrish kabi yangi vositalarni joriy etmoqda.

SandstoneSunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaAnthropic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiYandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldiBugun, 13:59Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiEvgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiBugun, 13:54Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiRossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiBugun, 13:26Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiHorizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiBugun, 13:26Lovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiLovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiBugun, 13:23Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBeeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus