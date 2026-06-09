Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildi
Harvey va Legora kabi loyihalar katta miqdordagi investitsiyalarni jalb qilayotgan bir paytda, yuridik vositalar sunʼiy intellekt startaplari orasida eng tez rivojlanayotgan va raqobatbardosh yoʻnalishlardan biriga aylandi. Biroq, aksariyat vositalar xususiy amaliyotga eʼtibor qaratayotgan boʻlsa, Sandstone startapi eʼtibordan chetda qolgan soha — kompaniyalarning ichki yuridik boʻlimlari uchun yechimlar taklif qilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Seshanba kuni Sandstone kompaniyasi Lightspeed Venture Partners boshchiligidagi A seriyali investitsiya raundida 30 million dollar mablagʻ toʻplaganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirishda Sequoia, Mantis VC va SV Angel kabi yirik investorlar ham ishtirok etishdi. Mazkur sarmoya yanvar oyida oʻtkazilgan 10 million dollarlik urugʻlik raundidan atigi olti oy oʻtib amalga oshirildi.
Startap asoschilarining soʻzlariga koʻra, Sandstone platformasi asosan kichik va oʻrta biznesning yuridik boʻlimlari uchun moʻljallangan. Tizim Slack, elektron pochta va Jira kabi turli kanallar orqali kelib tushadigan vazifalarni tartibga solishga yordam beradi. AI texnologiyasi ishlarni saralash (triage) va yoʻnaltirish bilan birga, hujjatlarni loyihalash, koʻrib chiqish va huquqiy tahlil qilish kabi maxsus ish jarayonlarini avtomatlashtiradi.
Sandstone boshqa tizimlardan farqli oʻlaroq, munosabatlarni boshqarish va ish oqimini avtomatlashtirishga urgʻu beradi. Kompaniya hammuassisi Jarryd Strydomning taʼkidlashicha, Lightspeed kabi investorlar aynan tor ixtisoslashgan vertikal sunʼiy intellektga ishonch bildirishgan, chunki bu ish jarayonlarini eng mayda detallarigacha tushunish imkonini beradi.
Shunga qaramay, Sandstone sohadagi kuchli raqobatga duch kelishi aniq. Xususan, Anthropic kabi yetakchi laboratoriyalar oʻzlarining Claude for Legal xizmatini kengaytirib, sud ishlari boʻyicha qidiruv va depozitga tayyorgarlik koʻrish kabi yangi vositalarni joriy etmoqda.
…