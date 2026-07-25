Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfon
Xitoyning Oppo kompaniyasi oʻzining yangi va oʻziga xos xususiyatlarga boy boʻlgan K15 smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma nafaqat yuqori sigʻimli akkumulyatori, balki oʻyinbop smartfonlarga xos boʻlgan faol sovutish tizimi va zamonaviy dizayni bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oppo K15 modelining tashqi koʻrinishi Speed Aesthetics konsepsiyasi asosida yaratilgan boʻlib, u Speed White va Gale Gray ranglarida taklif etilmoqda. Qurilmaning orqa panelida Blue Shadow Breathing Light deb nomlangan maxsus yorugʻlik paneli joylashgan. Ushbu RGB-podsvetka turli bildirishnomalar yoki oʻyin jarayonlarida dinamik effektlarni aks ettirib, smartfonga futuristik koʻrinish bagʻishlaydi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikSmartfonning yuragi Dimensity 7360 Super protsessori boʻlib, u X Tide Engine optimallashtirish tizimi bilan birgalikda ishlaydi. Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihati — uning ichki qismiga oʻrnatilgan yuqori tezlikdagi ventilyatordir. Bunday faol sovutish tizimi odatda faqat qimmatbaho oʻyin smartfonlarida uchrashi hisobga olinsa, K15 oʻz segmentida kuchli raqobat hosil qiladi.
Hozircha smartfon faqat bitta — 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira konfiguratsiyasida taqdim etilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat kuchli ichki tizimga, balki tashqi taʼsirlardan himoyalangan korpusga ham ega. Xususan, smartfon IP69 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, bu uni ekstremal sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.
Avtonomlik va kameralarOppo K15 avtonomlik boʻyicha rekord natijalarni koʻrsatishga qodir. Unga 8000 mAch sigʻimli Glacier batareyasi oʻrnatilgan. Bunday katta quvvatni tezda toʻldirish uchun 80 W quvvatga ega SuperVOOC tezkor zaryadlash texnologiyasi koʻzda tutilgan. Qizigʻi shundaki, shunchalik katta batareyaga qaramay, korpus qalinligi bor-yoʻgʻi 8,27 mm ni, vazni esa 205 grammni tashkil etadi.
Kamera tizimi ham foydalanuvchilarni befarq qoldirmaydi. Qurilma quyidagi optik modullar bilan jihozlangan:
- 50 megapikselli asosiy sensor;
- 50 megapikselli frontal (old) kamera;
- Keng burchakli obʼyektiv va qoʻshimcha sensorlar.
…