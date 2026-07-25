Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfon

·0·Texno
Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfon

Xitoyning Oppo kompaniyasi oʻzining yangi va oʻziga xos xususiyatlarga boy boʻlgan K15 smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma nafaqat yuqori sigʻimli akkumulyatori, balki oʻyinbop smartfonlarga xos boʻlgan faol sovutish tizimi va zamonaviy dizayni bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oppo K15 modelining tashqi koʻrinishi Speed Aesthetics konsepsiyasi asosida yaratilgan boʻlib, u Speed White va Gale Gray ranglarida taklif etilmoqda. Qurilmaning orqa panelida Blue Shadow Breathing Light deb nomlangan maxsus yorugʻlik paneli joylashgan. Ushbu RGB-podsvetka turli bildirishnomalar yoki oʻyin jarayonlarida dinamik effektlarni aks ettirib, smartfonga futuristik koʻrinish bagʻishlaydi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Smartfonning yuragi Dimensity 7360 Super protsessori boʻlib, u X Tide Engine optimallashtirish tizimi bilan birgalikda ishlaydi. Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihati — uning ichki qismiga oʻrnatilgan yuqori tezlikdagi ventilyatordir. Bunday faol sovutish tizimi odatda faqat qimmatbaho oʻyin smartfonlarida uchrashi hisobga olinsa, K15 oʻz segmentida kuchli raqobat hosil qiladi.

Hozircha smartfon faqat bitta — 12 GB tezkor va 256 GB doimiy xotira konfiguratsiyasida taqdim etilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat kuchli ichki tizimga, balki tashqi taʼsirlardan himoyalangan korpusga ham ega. Xususan, smartfon IP69 standarti boʻyicha chang va suvdan himoyalangan boʻlib, bu uni ekstremal sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.

Avtonomlik va kameralar

Oppo K15 avtonomlik boʻyicha rekord natijalarni koʻrsatishga qodir. Unga 8000 mAch sigʻimli Glacier batareyasi oʻrnatilgan. Bunday katta quvvatni tezda toʻldirish uchun 80 W quvvatga ega SuperVOOC tezkor zaryadlash texnologiyasi koʻzda tutilgan. Qizigʻi shundaki, shunchalik katta batareyaga qaramay, korpus qalinligi bor-yoʻgʻi 8,27 mm ni, vazni esa 205 grammni tashkil etadi.

Kamera tizimi ham foydalanuvchilarni befarq qoldirmaydi. Qurilma quyidagi optik modullar bilan jihozlangan:

  • 50 megapikselli asosiy sensor;
  • 50 megapikselli frontal (old) kamera;
  • Keng burchakli obʼyektiv va qoʻshimcha sensorlar.
Bundan tashqari, smartfonda NFC moduli, infraqizil port, ikki chastotali GPS va uch chastotali Beidou navigatsiya tizimi mavjud. Qurilmaning narxi Xitoy bozorida 2299 yuanni (taxminan 320 dollar) tashkil etmoqda, biroq davlat subsidiyalari bilan uni 1954 yuanga xarid qilish mumkin. Ushbu model tez orada global bozorga, jumladan, Oʻzbekiston rastalariga ham kirib kelishi kutilmoqda.

OppoSmartfonTexnologiyaGadjetAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob