Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazar

·0·Avto
Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazar

Bugungi kunda haydovchilar avtomobil xavfsizligi, qulayligi va ishonchliligini odatiy hol deb qabul qilishadi. Zamonaviy mashinalar murakkab texnologik yechimlar bilan jihozlangan boʻlsa-da, avtomobilsozlikning ilk davrlarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Oʻn yillar muqaddam haydovchilar oʻz hayotlarini osonlashtirish uchun turli, baʼzan esa gʻalati koʻringan aksessuarlarga pul sarflashgan. Ushbu qurilmalarning foydalilik darajasi bahsli boʻlsa-da, ular oʻz davrining oʻziga xos muhandislik yechimlari edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil tarixidagi eng qiziqarli aksessuarlardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi edi. Hozirgi kunda ommalashgan "teardrop" (tomchi shaklidagi) karvonlarning ajdodi hisoblangan ushbu qurilma Mini kabi kichik avtomobillar uchun moʻljallangan. Garchi u juda sodda koʻrinsa-da, oʻsha paytdagi narxi bugungi kunda taxminan 2500 funt sterlingga teng boʻlgan. Bu kichik karvon sayohat ishqibozlari uchun oʻziga xos harakatlanuvchi uy vazifasini oʻtagan.

Qulaylik va xavfsizlikning gʻayritabiiy yechimlari

Yoʻl tirbandliklarida vaqt oʻtkazish oʻtgan asrda ham dolzarb muammo boʻlgan. Brexton kompaniyasi haydovchilar uchun maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stol yordamida haydovchi chinni finjonda choy ichib, tirbandlik tarqalishini kutishi mumkin edi. Shuningdek, quyoshdan himoyalanish uchun koʻzoynak oʻrniga avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanotlar (vizirlar) ham urfga kirgan. Masalan, Austin A35 modeliga oʻrnatilgan bunday vizir nafaqat koʻzni quyoshdan asragan, balki mashinaga qoʻshimcha aerodinamik kuch ham bergan.

Maishiy qulayliklar borasida Mosely kompaniyasi yanada uzoqqa borgan. Urushdan keyingi avtomobillar oʻrindiqlari yumshoqligi bilan tanilgan boʻlsa-da, ushbu kompaniya puflanadigan yostiqlarni ishlab chiqargan. Bu aksessuar uzoq masofaga harakatlanayotgan haydovchilar uchun maksimal qulaylik yaratishi kerak edi. Ammo bunday yostiqlarning bitta kamchiligi boʻlgan — har qanday oʻtkir buyum ularni yaroqsiz holga keltirishi mumkin edi.

Xavfsizlik masalasida ham qiziqarli yondashuvlar kuzatilgan. Masalan, Delaney Galley xavfsizlik kamarlari oʻsha davrda ixtiyoriy aksessuar sifatida sotilgan. Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda keskin burilishlar paytida haydovchining yiqilib tushmasligini aynan shu kamarlar taʼminlagan. Shuningdek, tormoz tizimining samaradorligini oʻlchash uchun asboblar paneliga yopishtiriladigan Bowmonk Dynometer kabi qurilmalar ham ommalashgan.

Mashhurlar tavsiyasi va yuk tashish muammolari

Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi poygachilarning avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻz davrining afsonasi Stirling Moss turli moylar va kiyimlar bilan bir qatorda, avtomobil changini artadigan maxsus dasterlarni ham faol targʻib qilgan. U hatto ushbu matoni oʻzining eng sevimli sovgʻalari roʻyxatiga kiritgan.

  • Monsall holdall — zamonaviy tom qutilarining (roof box) ilk koʻrinishi boʻlib, u turli ranglarda ishlab chiqarilgan.
  • Clip-on oʻrindiqlar — zavodda oʻrnatilgan oʻrindiqlar ustidan qoʻshimcha tayanch sifatida qoʻshilgan.
  • Inflatable cushions — yoʻlovchilar uchun puflanadigan yumshoq oʻrindiq yostiqlari.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt oʻtishi bilan texnologik rivojlanish natijasida oʻz ahamiyatini yoʻqotdi. Bugungi kunda biz foydalanayotgan iqlim nazorati, kruiz-kontrol va multimedia tizimlari oʻsha davrdagi gʻalati va sodda qurilmalarning uzoq davom etgan evolyutsiyasi mahsulidir. Tarixiy aksessuarlar esa avtomobil sanoati qanday yoʻlni bosib oʻtganini koʻrsatuvchi qiziqarli eksponatlar boʻlib qolmoqda.

AvtomobilTarixAksessuarlarTexnologiyaRetro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 01:21Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan