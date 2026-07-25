Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazar
Bugungi kunda haydovchilar avtomobil xavfsizligi, qulayligi va ishonchliligini odatiy hol deb qabul qilishadi. Zamonaviy mashinalar murakkab texnologik yechimlar bilan jihozlangan boʻlsa-da, avtomobilsozlikning ilk davrlarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Oʻn yillar muqaddam haydovchilar oʻz hayotlarini osonlashtirish uchun turli, baʼzan esa gʻalati koʻringan aksessuarlarga pul sarflashgan. Ushbu qurilmalarning foydalilik darajasi bahsli boʻlsa-da, ular oʻz davrining oʻziga xos muhandislik yechimlari edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil tarixidagi eng qiziqarli aksessuarlardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi edi. Hozirgi kunda ommalashgan "teardrop" (tomchi shaklidagi) karvonlarning ajdodi hisoblangan ushbu qurilma Mini kabi kichik avtomobillar uchun moʻljallangan. Garchi u juda sodda koʻrinsa-da, oʻsha paytdagi narxi bugungi kunda taxminan 2500 funt sterlingga teng boʻlgan. Bu kichik karvon sayohat ishqibozlari uchun oʻziga xos harakatlanuvchi uy vazifasini oʻtagan.
Qulaylik va xavfsizlikning gʻayritabiiy yechimlariYoʻl tirbandliklarida vaqt oʻtkazish oʻtgan asrda ham dolzarb muammo boʻlgan. Brexton kompaniyasi haydovchilar uchun maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stol yordamida haydovchi chinni finjonda choy ichib, tirbandlik tarqalishini kutishi mumkin edi. Shuningdek, quyoshdan himoyalanish uchun koʻzoynak oʻrniga avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanotlar (vizirlar) ham urfga kirgan. Masalan, Austin A35 modeliga oʻrnatilgan bunday vizir nafaqat koʻzni quyoshdan asragan, balki mashinaga qoʻshimcha aerodinamik kuch ham bergan.
Maishiy qulayliklar borasida Mosely kompaniyasi yanada uzoqqa borgan. Urushdan keyingi avtomobillar oʻrindiqlari yumshoqligi bilan tanilgan boʻlsa-da, ushbu kompaniya puflanadigan yostiqlarni ishlab chiqargan. Bu aksessuar uzoq masofaga harakatlanayotgan haydovchilar uchun maksimal qulaylik yaratishi kerak edi. Ammo bunday yostiqlarning bitta kamchiligi boʻlgan — har qanday oʻtkir buyum ularni yaroqsiz holga keltirishi mumkin edi.
Xavfsizlik masalasida ham qiziqarli yondashuvlar kuzatilgan. Masalan, Delaney Galley xavfsizlik kamarlari oʻsha davrda ixtiyoriy aksessuar sifatida sotilgan. Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda keskin burilishlar paytida haydovchining yiqilib tushmasligini aynan shu kamarlar taʼminlagan. Shuningdek, tormoz tizimining samaradorligini oʻlchash uchun asboblar paneliga yopishtiriladigan Bowmonk Dynometer kabi qurilmalar ham ommalashgan.
Mashhurlar tavsiyasi va yuk tashish muammolariBugungi kunda Lewis Hamilton kabi poygachilarning avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻz davrining afsonasi Stirling Moss turli moylar va kiyimlar bilan bir qatorda, avtomobil changini artadigan maxsus dasterlarni ham faol targʻib qilgan. U hatto ushbu matoni oʻzining eng sevimli sovgʻalari roʻyxatiga kiritgan.
- Monsall holdall — zamonaviy tom qutilarining (roof box) ilk koʻrinishi boʻlib, u turli ranglarda ishlab chiqarilgan.
- Clip-on oʻrindiqlar — zavodda oʻrnatilgan oʻrindiqlar ustidan qoʻshimcha tayanch sifatida qoʻshilgan.
- Inflatable cushions — yoʻlovchilar uchun puflanadigan yumshoq oʻrindiq yostiqlari.
…