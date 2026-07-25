Waymo va Uber hamkorligi yakunlanmoqda: Robotaksilar bozorida yangi davr boshlanadi
Avtonom haydash texnologiyalari bozorida yetakchi hisoblangan Waymo kompaniyasi Uber platformasi bilan oʻrtadagi hamkorlik aloqalarini uzishni rejalashtirmoqda. Alphabet (Google bosh kompaniyasi) tarkibiga kiruvchi ushbu brend oʻzining robotaksilarini uchinchi tomon ilovalari orqali emas, balki mustaqil ravishda mijozlarga taqdim etish strategiyasiga oʻtmoqda. Bu haqda Financial Times nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Waymo va Uber oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, Ostin va Atlanta shaharlarida haydovchisiz taksi xizmatlari Uber ilovasi orqali amalga oshirilmoqda. Biroq Waymo rahbariyati 2028-yilning yanvar oyidan boshlab ushbu hududlarda oʻzining shaxsiy ilovasi orqali xizmat koʻrsatishni kengaytirishni maqsad qilgan. Uber vakillari TechCrunch nashriga bergan intervyusida amaldagi shartnoma 2028-yilning may oyida yakunlanishini tasdiqlagan.
Ziddiyatlar va raqobatning kuchayishiIkki texnologik gigant oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi oylarda sezilarli darajada sovuqlashgan. Bunga nafaqat biznes manfaatlari, balki texnik xavfsizlik borasidagi ochiq tanqidlar ham sabab boʻlmoqda. Xususan, Uber texnik direktori Praveen Neppalli ijtimoiy tarmoqlarda Waymo robotaksisining yoʻldagi "qoʻrqinchli" va xavfli harakati aks etgan videoni joylashtirib, tizim kamchiliklarini tanqid ostiga olgan edi.
Shuningdek, Uber bosh direktori Dara Khosrowshahi ham moliyaviy hisobot yigʻilishlaridan birida Waymo nomini tilga olmagan holda, ayrim avtonom transport vositalarining maktab zonalari va favqulodda vaziyatlarda oʻzini tutishini tanqid qilgan. Bunday bayonotlar sohada uzoq yillik hamkorlar endilikda bir-biriga asosiy raqib sifatida qaray boshlaganidan dalolat beradi.
Waymo va Uber oʻrtasidagi ajralish jarayoni aslida joriy yilning boshida Finiks shahrida boshlangan edi. U yerda kompaniyalar oʻzaro hamkorlikni toʻxtatib, mustaqil faoliyat yuritishga oʻtishgan. Endilikda bu tendensiya AQShning boshqa yirik shtatlariga ham koʻchmoqda. Waymo oʻz ekotizimini yaratish orqali barcha daromadni oʻzida saqlab qolishni va mijozlar tajribasini toʻliq nazorat qilishni istamoqda.
Siyosiy maydonda ham bu ikki kompaniya qarama-qarshi pozitsiyalarni egallamoqda. Robotaksilarni tartibga solish boʻyicha yangi qonun loyihalari va qoidalar muhokamasida Waymo va Uber koʻpincha turli lobbi guruhlari tarkibida bir-biriga qarshi chiqishmoqda. Bu esa kelajakda avtonom transport bozorida yagona standartlar oʻrniga keskin raqobat muhiti shakllanishini anglatadi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu kabi yangiliklar hozircha uzoq kelajakdek tuyulishi mumkin, biroq global texnologik trendlar transport sohasidagi oʻzgarishlar qanchalik tez sodir boʻlayotganini koʻrsatmoqda. Waymo kabi kompaniyalarning mustaqil platformaga oʻtishi, kelajakda taksi xizmatlari faqatgina haydovchisiz emas, balki yirik texnologik korporatsiyalarning yopiq ekotizimlari asosida ishlashiga olib kelishi mumkin.
…