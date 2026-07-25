Waymo va Uber hamkorligi yakunlanmoqda: Robotaksilar bozorida yangi davr boshlanadi

·46·Texno
Waymo va Uber hamkorligi yakunlanmoqda: Robotaksilar bozorida yangi davr boshlanadi

Avtonom haydash texnologiyalari bozorida yetakchi hisoblangan Waymo kompaniyasi Uber platformasi bilan oʻrtadagi hamkorlik aloqalarini uzishni rejalashtirmoqda. Alphabet (Google bosh kompaniyasi) tarkibiga kiruvchi ushbu brend oʻzining robotaksilarini uchinchi tomon ilovalari orqali emas, balki mustaqil ravishda mijozlarga taqdim etish strategiyasiga oʻtmoqda. Bu haqda Financial Times nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Waymo va Uber oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, Ostin va Atlanta shaharlarida haydovchisiz taksi xizmatlari Uber ilovasi orqali amalga oshirilmoqda. Biroq Waymo rahbariyati 2028-yilning yanvar oyidan boshlab ushbu hududlarda oʻzining shaxsiy ilovasi orqali xizmat koʻrsatishni kengaytirishni maqsad qilgan. Uber vakillari TechCrunch nashriga bergan intervyusida amaldagi shartnoma 2028-yilning may oyida yakunlanishini tasdiqlagan.

Ziddiyatlar va raqobatning kuchayishi

Ikki texnologik gigant oʻrtasidagi munosabatlar soʻnggi oylarda sezilarli darajada sovuqlashgan. Bunga nafaqat biznes manfaatlari, balki texnik xavfsizlik borasidagi ochiq tanqidlar ham sabab boʻlmoqda. Xususan, Uber texnik direktori Praveen Neppalli ijtimoiy tarmoqlarda Waymo robotaksisining yoʻldagi "qoʻrqinchli" va xavfli harakati aks etgan videoni joylashtirib, tizim kamchiliklarini tanqid ostiga olgan edi.

Shuningdek, Uber bosh direktori Dara Khosrowshahi ham moliyaviy hisobot yigʻilishlaridan birida Waymo nomini tilga olmagan holda, ayrim avtonom transport vositalarining maktab zonalari va favqulodda vaziyatlarda oʻzini tutishini tanqid qilgan. Bunday bayonotlar sohada uzoq yillik hamkorlar endilikda bir-biriga asosiy raqib sifatida qaray boshlaganidan dalolat beradi.

Waymo va Uber oʻrtasidagi ajralish jarayoni aslida joriy yilning boshida Finiks shahrida boshlangan edi. U yerda kompaniyalar oʻzaro hamkorlikni toʻxtatib, mustaqil faoliyat yuritishga oʻtishgan. Endilikda bu tendensiya AQShning boshqa yirik shtatlariga ham koʻchmoqda. Waymo oʻz ekotizimini yaratish orqali barcha daromadni oʻzida saqlab qolishni va mijozlar tajribasini toʻliq nazorat qilishni istamoqda.

Siyosiy maydonda ham bu ikki kompaniya qarama-qarshi pozitsiyalarni egallamoqda. Robotaksilarni tartibga solish boʻyicha yangi qonun loyihalari va qoidalar muhokamasida Waymo va Uber koʻpincha turli lobbi guruhlari tarkibida bir-biriga qarshi chiqishmoqda. Bu esa kelajakda avtonom transport bozorida yagona standartlar oʻrniga keskin raqobat muhiti shakllanishini anglatadi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu kabi yangiliklar hozircha uzoq kelajakdek tuyulishi mumkin, biroq global texnologik trendlar transport sohasidagi oʻzgarishlar qanchalik tez sodir boʻlayotganini koʻrsatmoqda. Waymo kabi kompaniyalarning mustaqil platformaga oʻtishi, kelajakda taksi xizmatlari faqatgina haydovchisiz emas, balki yirik texnologik korporatsiyalarning yopiq ekotizimlari asosida ishlashiga olib kelishi mumkin.

WaymoUberAlphabetRobotaksiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24Google tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariGoogle tarixda ilk bor manfiy pul oqimini qayd etdi: Sabab — sunʼiy intellekt xarajatlariBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob