Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldi

·0·Texno
Yandex qidiruv tizimida «puxososlar» haqida mini-oʻyin paydo boʻldi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan «puxososlar» (paxta-changyutgichlar) haqidagi virusli video Yandex qidiruv tizimida interaktiv oʻyin paydo boʻlishiga sabab boʻldi. Iyun oyi boshida ushbu mavzuga boʻlgan qiziqish keskin ortgan: agar 3-iyun kuni foydalanuvchilar 5 mingga yaqin soʻrov yuborgan boʻlsa, ertasi kuni bu koʻrsatkich 23 mingdan oshib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Natijada qidiruv tizimiga qilingan har bir million murojaatning qariyb 90 tasi aynan «puxososlar» haqidagi savollarga toʻgʻri keldi. Foydalanuvchilar bunday robotning mavjudligi, uning fotosuratlari va videolari bilan faol qiziqishgan. Shuningdek, «puxosos bu sunʼiy intellektmi yoki yoʻq», «puxosos sotib olish» va «Moskvada puxososni qayerda uchratish mumkin» kabi kinoyali soʻrovlar ham koʻpaygan.

Ushbu trendga javoban Yandex oʻzining asosiy qidiruv sahifasiga interaktiv oʻyin qoʻshdi. U foydalanuvchilarga bevosita qurilma ekranida «toʻplanib qolgan terak momigʻini haydash» imkonini beradi. Mini-oʻyin qidiruv satriga «пухососы» yoki «пух тополя» soʻzlari kiritilganda avtomatik ravishda faollashadi.

Mazkur shov-shuvga ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan video sabab boʻlgan edi. Unda goʻyoki Moskva koʻchalarini tozalayotgan yuqori texnologiyali «robot-puxososlar» tasvirlangan. Kadrlar shunchalik real koʻringanki, koʻpchilik buni haqiqiy shahar innovatsiyasi deb qabul qildi, aslida esa video neyrotarmoq yordamida generatsiya qilingan edi.

YandexTexnologiyaNeyrotarmoqMini-oʻyinRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Evgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiEvgeniy Kasperskiy buzib boʻlmaydigan smartfon haqida maʼlumot berdiBugun, 13:54Sandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiSandstone startapi ichki yuridik jamoalar uchun 30 million dollar jalb qildiBugun, 13:51Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiRossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish taqiqlandiBugun, 13:26Horizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiHorizont brendining H-Tab Mini, Go va Crystal planshetlari sotuvga chiqdiBugun, 13:26Lovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiLovable yillik daromadini 500 million dollarga yetkazganini maʻlum qildiBugun, 13:23Beeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBeeline «oq VPN»ni ishga tushirdi: Spotify va Netflix’dan toʻgʻridan-toʻgʻri foydalanishBugun, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus