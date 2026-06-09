Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydi
Apple kompaniyasi dasturchilarni ayrim ilovalar App Store doʻkonidan butunlay olib tashlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Kompaniyaning shu haftada eʻlon qilingan yangilangan App Review Guidelines qoʻllanmasiga koʻra, uzoq vaqt davomida yangilanmagan, takomillashtirilmagan yoki foydalanuvchilarni jalb qila olmayotgan ilovalar platformadan oʻchirilishi mumkin. Bu Apple siyosatidagi muhim oʻzgarish boʻlib, ilgari kompaniya faqat nusxa koʻchirilgan yoki toʻyingan toifadagi yangi ilovalarni rad etish bilan cheklanar edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ilgari Apple yoʻriqnomasi dasturchilarni allaqachon koʻp sonli ilovalar mavjud boʻlgan toifalarda yangi mahsulot yaratmaslikka chaqirgan edi. Avvalgi qoidalarda hazilomuz tarzda: “App Store doʻkonida yetarlicha chiroq (flashlight), folbinlik, tanishuv va ichkilikbozlik oʻyinlari mavjud. Agar ular noyob va yuqori sifatli tajriba taqdim etmasa, biz bunday ilovalarni rad etamiz”, deb yozilgan edi. WWDC konferensiyasi doirasida yangilangan matnda esa endi mavjud ommabop ilovalarning variantlarini yaratishdan tiyilish soʻralgan.
Yangi roʻyxatga endilikda fon rasmlari (wallpaper), oddiy taymerlar va tovush effektlari ilovalari ham qoʻshildi. Apple ushbu toifalar App Store platformasida “yaxshi shakllanib boʻlganini” va endi faqatgina “sezilarli darajada farq qiluvchi yoki yaxshilangan” tajriba taklif etuvchi arizalar qabul qilinishini tushuntirdi. Aks holda, ushbu ilovalar doʻkondan olib tashlanishi mumkin.
Ushbu oʻzgarishlar Apple kompaniyasining App Store doʻkonida ilovalarni qidirish va topish tizimini yaxshilashga qaratilgan harakatlari bilan bogʻliq. WWDC tadbirida kompaniya dasturchilarga oʻz bizneslarini rivojlantirish va foydalanuvchilarni qayta jalb qilishga yordam beradigan shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va marketing vositalarini taqdim etdi. Past sifatli ilovalarning kamayishi sifatli mahsulot yaratayotgan dasturchilarning ishini osonlashtiradi.
Bundan tashqari, Apple past sifatli va oʻrtacha darajadagi ilovalarni qayta-qayta taqdim etuvchi dasturchilarni Apple Developer Program aʻzoligidan butunlay mahrum qilish bilan ogohlantirdi. Kompaniya foydalanuvchilar uchun faqat eng yaxshi va foydali kontentni saqlab qolishni maqsad qilgan.
…