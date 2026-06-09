Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydi

·0·Texno
Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydi

Apple kompaniyasi dasturchilarni ayrim ilovalar App Store doʻkonidan butunlay olib tashlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Kompaniyaning shu haftada eʻlon qilingan yangilangan App Review Guidelines qoʻllanmasiga koʻra, uzoq vaqt davomida yangilanmagan, takomillashtirilmagan yoki foydalanuvchilarni jalb qila olmayotgan ilovalar platformadan oʻchirilishi mumkin. Bu Apple siyosatidagi muhim oʻzgarish boʻlib, ilgari kompaniya faqat nusxa koʻchirilgan yoki toʻyingan toifadagi yangi ilovalarni rad etish bilan cheklanar edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ilgari Apple yoʻriqnomasi dasturchilarni allaqachon koʻp sonli ilovalar mavjud boʻlgan toifalarda yangi mahsulot yaratmaslikka chaqirgan edi. Avvalgi qoidalarda hazilomuz tarzda: “App Store doʻkonida yetarlicha chiroq (flashlight), folbinlik, tanishuv va ichkilikbozlik oʻyinlari mavjud. Agar ular noyob va yuqori sifatli tajriba taqdim etmasa, biz bunday ilovalarni rad etamiz”, deb yozilgan edi. WWDC konferensiyasi doirasida yangilangan matnda esa endi mavjud ommabop ilovalarning variantlarini yaratishdan tiyilish soʻralgan.

Yangi roʻyxatga endilikda fon rasmlari (wallpaper), oddiy taymerlar va tovush effektlari ilovalari ham qoʻshildi. Apple ushbu toifalar App Store platformasida “yaxshi shakllanib boʻlganini” va endi faqatgina “sezilarli darajada farq qiluvchi yoki yaxshilangan” tajriba taklif etuvchi arizalar qabul qilinishini tushuntirdi. Aks holda, ushbu ilovalar doʻkondan olib tashlanishi mumkin.

Ushbu oʻzgarishlar Apple kompaniyasining App Store doʻkonida ilovalarni qidirish va topish tizimini yaxshilashga qaratilgan harakatlari bilan bogʻliq. WWDC tadbirida kompaniya dasturchilarga oʻz bizneslarini rivojlantirish va foydalanuvchilarni qayta jalb qilishga yordam beradigan shaxsiylashtirilgan tavsiyalar va marketing vositalarini taqdim etdi. Past sifatli ilovalarning kamayishi sifatli mahsulot yaratayotgan dasturchilarning ishini osonlashtiradi.

Bundan tashqari, Apple past sifatli va oʻrtacha darajadagi ilovalarni qayta-qayta taqdim etuvchi dasturchilarni Apple Developer Program aʻzoligidan butunlay mahrum qilish bilan ogohlantirdi. Kompaniya foydalanuvchilar uchun faqat eng yaxshi va foydali kontentni saqlab qolishni maqsad qilgan.

AppleApp StoreWWDCTexnologiyaIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalariOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalarBugun, 15:23iOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiiOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiBugun, 15:22Yandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiYandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiBugun, 15:21Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59Noutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiNoutbuk va smartfonlar uchun yangi yigʻim: Toʻlov miqdori brendga bogʻliq boʻladiBugun, 14:53Apple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiApple App Store doʻkonida shaxsiylashtirilgan tavsiyalar joriy etildiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus