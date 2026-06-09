Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdi

·0·Texno
Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdi

Reddit forumida GeForce RTX 5090 videokartasining 16-pinli quvvat ulagichi bilan bogʻliq navbatdagi muammo haqida xabar paydo boʻldi. KusKundale taxallusli foydalanuvchi kompyuteriga rejaviy xizmat koʻrsatish vaqtida konnektorning erish alomatlarini aniqlaganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizim egasining soʻzlariga koʻra, u oʻz qurilmasining holatini muntazam kuzatib borgan: har uch oyda videokartaning quvvat kabelini uzib, qayta ulagan, shuningdek, har oy ulanish mustahkamligini tekshirib, korpusni changdan tozalab turgan. Shunga qaramay, navbatdagi koʻrik paytida u quvvat kabelida ham, videokartaning oʻzidagi ulagichda ham qorayish va qizib ketish belgilarini sezgan.

Tizimda 12VHPWR konnektoriga ega original Corsair Type 4 kabelidan foydalanilgan. Shunisi eʼtiborliki, videokarta vertikal holatda oʻrnatilgan boʻlgan, shuning uchun bunday hodisalarning asosiy sabablaridan biri sifatida koʻriladigan kabelning haddan tashqari egilishi bu holatda istisno qilinadi.

Mutaxassislarning fikriga koʻra, muammoga ulagichni muntazam ravishda uzib-ulash natijasida kontaktlarning yeyilishi sabab boʻlgan boʻlishi mumkin. Konstruksiya xususiyatlari tufayli kontakt maydonchalarining hatto kichik shikastlanishi ham elektr qarshiligini oshirib yuboradi, bu esa vaqt oʻtishi bilan lokal qizib ketishga olib keladi.

Hozircha vaziyat kritik darajada emas — videokarta hali ham ishchi holatda, biroq foydalanuvchi hamjamiyatdan keyingi qadamlar boʻyicha maslahat soʻramoqda. NVIDIA RTX seriyasidagi ushbu muammo foydalanuvchilar orasida hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

NVIDIAGeForce RTX 5090VideokartaTexnologiyaHardware
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiFAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiBugun, 16:27iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiiPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiBugun, 16:21Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiAisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiBugun, 15:53100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdiBugun, 15:50Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus