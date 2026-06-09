Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladi

·0·Texno
Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladi

Seshanba kunidan boshlab Rivian kompaniyasi oʻzining yangi R2 rusumli elektr yoʻltanlamaslarini (SUV) ilk mijozlarga rasman topshirishni boshladi. Bu qadam elektromobil ishlab chiqaruvchisi uchun ommaviy bozorga chiqish yoʻlidagi yangi davrning boshlanishi hisoblanadi. Rivian asoschisi va bosh direktori RJ Scaringe R2 modelini kompaniya tomonidan shu paytgacha taqdim etilgan "eng muhim mahsulot" deb atadi, chunki u brendning avtonom boshqaruv borasidagi ambitsiyalarida markaziy oʻrin tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Taxminan 58,000 dollardan boshlanadigan R2 modeli avvalgi R1 SUV modelining koʻplab funksiyalarini oʻzida jamlagan holda, ixchamroq va hamyonbop koʻrinishga ega. Kompaniya 2027-yildan boshlab ushbu modelning 50,000 dollardan arzonroq versiyasini, yil yakuniga borib esa 45,000 dollar atrofidagi yanada soddalashtirilgan variantini chiqarishni rejalashtirmoqda. Rivian joriy yil oxirigacha 20,000 dan 25,000 tagacha R2 yetkazib berishni maqsad qilgan, bu esa uni AQSH tarixidagi eng tez ommalashgan elektromobillardan biriga aylantirishi mumkin.

Hozirda ishlab chiqarish Illinois shtatidagi Normal zavodida amalga oshirilmoqda, 2028-yilda esa Georgia shtatidagi yangi zavod ishga tushishi kutilmoqda. R2 bozordagi murakkab vaziyatda — AQSHda ekologik talablar yumshatilgan va elektromobillar uchun soliq imtiyozlari bekor qilingan bir paytda debyut qilmoqda. Shunga qaramay, RJ Scaringe bozorda raqobat kamayganini oʻz kompaniyasi uchun imkoniyat deb biladi va R2 eng jozibador tanlovlardan biri boʻlishiga ishonadi.

Shuningdek, Rivian ushbu model orqali avtonom haydash texnologiyalariga katta eʻtibor qaratmoqda. Kelajakda R2 toʻliq oʻzi boshqariladigan transport vositasiga aylanishi kutilmoqda. Mart oyida Uber kompaniyasi bilan tuzilgan 1.25 milliard dollarlik kelishuvga koʻra, 40,000 tagacha R2 modeli Uber tarmogʻida robotaksi sifatida xizmat koʻrsatishi rejalashtirilgan.

RivianR2ElektromobilTexnologiyaAvtonom Boshqaruv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiLandspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:54Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiRossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiBugun, 16:53Apple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaApple buklama iPhone modelini tez orada taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 16:29FAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiFAANG davri tugadi: Endi texnologiya olamini MANGOS boshqaradiBugun, 16:27Foydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiFoydalanuvchi GeForce RTX 5090 quvvat ulagichini muntazam tekshirib turgan boʻlsa-da, u baribir erib ketdiBugun, 16:21iPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiiPhone Ultra buklanish burchagini aniqlab, interfeys va ovozni moslashtiradiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus