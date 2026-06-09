Rivian oʻzining eng muhim modeli boʻlgan R2 SUV yetkazib berishni boshladi
Seshanba kunidan boshlab Rivian kompaniyasi oʻzining yangi R2 rusumli elektr yoʻltanlamaslarini (SUV) ilk mijozlarga rasman topshirishni boshladi. Bu qadam elektromobil ishlab chiqaruvchisi uchun ommaviy bozorga chiqish yoʻlidagi yangi davrning boshlanishi hisoblanadi. Rivian asoschisi va bosh direktori RJ Scaringe R2 modelini kompaniya tomonidan shu paytgacha taqdim etilgan "eng muhim mahsulot" deb atadi, chunki u brendning avtonom boshqaruv borasidagi ambitsiyalarida markaziy oʻrin tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Taxminan 58,000 dollardan boshlanadigan R2 modeli avvalgi R1 SUV modelining koʻplab funksiyalarini oʻzida jamlagan holda, ixchamroq va hamyonbop koʻrinishga ega. Kompaniya 2027-yildan boshlab ushbu modelning 50,000 dollardan arzonroq versiyasini, yil yakuniga borib esa 45,000 dollar atrofidagi yanada soddalashtirilgan variantini chiqarishni rejalashtirmoqda. Rivian joriy yil oxirigacha 20,000 dan 25,000 tagacha R2 yetkazib berishni maqsad qilgan, bu esa uni AQSH tarixidagi eng tez ommalashgan elektromobillardan biriga aylantirishi mumkin.
Hozirda ishlab chiqarish Illinois shtatidagi Normal zavodida amalga oshirilmoqda, 2028-yilda esa Georgia shtatidagi yangi zavod ishga tushishi kutilmoqda. R2 bozordagi murakkab vaziyatda — AQSHda ekologik talablar yumshatilgan va elektromobillar uchun soliq imtiyozlari bekor qilingan bir paytda debyut qilmoqda. Shunga qaramay, RJ Scaringe bozorda raqobat kamayganini oʻz kompaniyasi uchun imkoniyat deb biladi va R2 eng jozibador tanlovlardan biri boʻlishiga ishonadi.
Shuningdek, Rivian ushbu model orqali avtonom haydash texnologiyalariga katta eʻtibor qaratmoqda. Kelajakda R2 toʻliq oʻzi boshqariladigan transport vositasiga aylanishi kutilmoqda. Mart oyida Uber kompaniyasi bilan tuzilgan 1.25 milliard dollarlik kelishuvga koʻra, 40,000 tagacha R2 modeli Uber tarmogʻida robotaksi sifatida xizmat koʻrsatishi rejalashtirilgan.
…