Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindi
Rossiya Davlat dumasi kiberfiribgarlikka qarshi kurashish chora-tadbirlari doirasidagi yangi qonun loyihasini ikkinchi va uchinchi oʻqishda qabul qildi. Yangi qoidalarga koʻra, endilikda bir fuqaro oʻz nomiga 20 tadan ortiq bank kartasini rasmiylashtira olmaydi. Avvalroq muhokama qilingan bitta bankda beshta karta limiti esa yakuniy tahrirda bekor qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu cheklovlarni nazorat qilish maqsadida bank kartalarining yagona hisobga olish tizimi yaratiladi. Banklar mijozning STIR (INN) raqami, kartalar soni va ularning raqamlari haqidagi maʼlumotlarni ushbu tizimga uzatishi shart boʻladi. Yangi karta berishdan oldin banklar ushbu tizim orqali mijozning limitini tekshirib koʻradi. Alohida holatlarda Rossiya Markaziy banki direktorlar kengashi qarori bilan ushbu limitdan oshishga ruxsat berilishi mumkin.
Shuningdek, qonun loyihasi bilan "bolalar" SIM-kartasi tushunchasi ham joriy etilmoqda. Ota-onalar oʻz nomiga rasmiylashtirilgan raqamni farzandiga berganligi haqida aloqa operatorini xabardor qilishlari mumkin boʻladi. Shundan soʻng, ushbu SIM-karta bolalar uchun moʻljallangan karta sifatida hisobga olinadi.
Dastlab bunday xabarnomani yuborish majburiy boʻlishi rejalashtirilgan edi, biroq ikkinchi oʻqishda bu norma ixtiyoriy etib belgilandi. "Bolalar" SIM-kartalari orqali aloqa xizmatlarini koʻrsatish tartibi Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan qoʻshimcha ravishda belgilab beriladi.
…