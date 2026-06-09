Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandi
Samsung kompaniyasi oʻzining yangi One UI 9.0 foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqish jarayonini jadallashtirmoqda. Kompaniya serverlarida ilk bor Galaxy A34 va Galaxy A57 smartfonlari uchun moʻljallangan yangi qobiqning test versiyalari aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dasturiy taʼminot versiyalari mos ravishda A346BXXUFGZF1 va A576BXXU3BZF3 raqamlari ostida roʻyxatga olingan. Shuningdek, Samsung serverlarida hamyonbop Galaxy A17 modeli uchun ham One UI 9.0 beta-versiyasi (A176BXXU5DZF1 raqami bilan) paydo boʻldi.
Avvalroq Samsung kompaniyasi One UI 9.0 tizimini flagman hisoblangan Galaxy S26 seriyasi uchun sinovdan oʻtkazishni boshlagan edi. Galaxy A turkumidagi qurilmalar uchun ilk dasturiy taʼminotlarning paydo boʻlishi, ishlab chiqish dasturi oʻrta va budjet segmentidagi smartfonlarga ham kengayganidan dalolat beradi.
Hozircha Samsung ushbu modellar uchun One UI 9.0 tizimining barqaror talqini chiqish muddatlarini rasman ochiqlamadi. Taxminlarga koʻra, yangilanish yoz oxiri yoki kuzning boshlarida foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda.
…