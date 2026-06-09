Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandi

·1·Texno
Samsung Galaxy A17, A34 va A57 modellari uchun One UI 9.0 sinovlari boshlandi

Samsung kompaniyasi oʻzining yangi One UI 9.0 foydalanuvchi interfeysini ishlab chiqish jarayonini jadallashtirmoqda. Kompaniya serverlarida ilk bor Galaxy A34 va Galaxy A57 smartfonlari uchun moʻljallangan yangi qobiqning test versiyalari aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturiy taʼminot versiyalari mos ravishda A346BXXUFGZF1 va A576BXXU3BZF3 raqamlari ostida roʻyxatga olingan. Shuningdek, Samsung serverlarida hamyonbop Galaxy A17 modeli uchun ham One UI 9.0 beta-versiyasi (A176BXXU5DZF1 raqami bilan) paydo boʻldi.

Avvalroq Samsung kompaniyasi One UI 9.0 tizimini flagman hisoblangan Galaxy S26 seriyasi uchun sinovdan oʻtkazishni boshlagan edi. Galaxy A turkumidagi qurilmalar uchun ilk dasturiy taʼminotlarning paydo boʻlishi, ishlab chiqish dasturi oʻrta va budjet segmentidagi smartfonlarga ham kengayganidan dalolat beradi.

Hozircha Samsung ushbu modellar uchun One UI 9.0 tizimining barqaror talqini chiqish muddatlarini rasman ochiqlamadi. Taxminlarga koʻra, yangilanish yoz oxiri yoki kuzning boshlarida foydalanuvchilarga taqdim etilishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy AOne UI 9.0SmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiCISA AQSH federal agentliklariga VPN zaifligini tuzatish uchun uch kun berdiBugun, 17:57Tecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiTecno oʻzining Ella sunʼiy intellekt yordamchisiga futbol rejimini qoʻshdiBugun, 17:27VTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiVTB jismoniy shaxslar uchun SBP orqali QR-kodli oʻtkazmalarni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:27Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable modelini ommaga taqdim etdiBugun, 17:24Landspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiLandspace kompaniyasi Zhuque-2E Y6 metan raketasini muvaffaqiyatli uchirdiBugun, 16:54Rossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiRossiyada bank kartalari soniga cheklov oʻrnatildi: Yangi qonun qabul qilindiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus