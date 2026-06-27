AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi

·10·Texno
AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan Mythos 5 sunʼiy intellekt modelidan foydalanishga qoʻyilgan cheklovlarni yumshatishga qaror qildi. Ikki hafta oldin xavfsizlik nuqtai nazaridan bozordan qaytarib olingan ushbu kuchli texnologiya endilikda 100 dan ortiq davlat idoralari va strategik ahamiyatga ega kompaniyalar uchun qayta foydalanishga topshirilmoqda. Bu qaror AQSHning muhim infratuzilmalarini kiberhujumlardan himoya qilish salohiyatini oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Semafor va Reuters nashrlari xabariga koʻra, yangi koʻrsatma nafaqat Amerika kompaniyalariga, balki ushbu tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan xorijlik xodimlarga ham modeldan foydalanish huquqini beradi. Avvalgi taqiq hatto Anthropic kompaniyasining oʻzida ishlaydigan AQSH fuqarosi boʻlmagan mutaxassislarni ham modelga kirishdan mahrum qilgan edi. Bu esa kompaniyaning ichki ish jarayonlariga va xalqaro hamkorlikka jiddiy toʻsiq boʻlib kelayotgan edi.

Xavfsizlik choralari va qayta tiklangan ishonch

AQSH Savdo vaziri Howard Lutnick Anthropic kompaniyasining hisoblash texnologiyalari boʻyicha direktori Tom Brownʼga yoʻllagan maktubida, modeldan foydalanish uchun zarur boʻlgan barcha xavfsizlik choralari koʻrilganini taʼkidlagan. Vazirning soʻzlariga koʻra, ishonchli hamkorlarga Claude Mythos 5 modelidan foydalanishga ruxsat berish uchun tegishli himoya mexanizmlari oʻrnatilgan. Biroq, hozircha ushbu ruxsat faqat Mythos 5 modeliga tegishli boʻlib, Fable 5 versiyasi boʻyicha cheklovlar oʻz kuchida qolmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Mythos 5 va Fable 5 modellari xavfsizlik tadqiqotchilari tomonidan ulardagi himoya toʻsiqlari osongina aylanib oʻtilishi mumkinligi aniqlangandan soʻng bozordan olingan edi. Hukumat ushbu modellarning notoʻgʻri qoʻllarda kiberhujumlar uyushtirish uchun qurolga aylanishidan xavotirga tushgandi. Anthropic mutaxassislari oʻtgan vaqt davomida modelning xavfsizlik algoritmlarini takomillashtirish ustida ish olib bordilar.

Anthropic kompaniyasi X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida hukumat bilan hamkorlik samarali boʻlganini maʼlum qildi. Kompaniya bayonotida shunday deyiladi: “12-iyundan buyon biz AQSH hukumati bilan Claude Mythos 5 va Fable 5 modellariga kirishni tiklash ustida yaqindan ishlamoqdamiz. Bugun hukumat bizga eng kuchli kiberxavfsizlik modelimiz boʻlgan Mythos 5 ni muhim infratuzilmani himoya qiluvchi tashkilotlarga taqdim etish mumkinligi haqida xabar berdi”.

Global texnologik poyga va Oʻzbekiston uchun ahamiyati

AQSH hukumatining ushbu qarori sunʼiy intellekt sohasidagi global poyga sharoitida strategik ustunlikni saqlab qolish intilishini koʻrsatadi. Kiberxavfsizlik modellari nafaqat mudofaa, balki iqtisodiy barqarorlik uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oʻzbekiston kabi raqamli transformatsiya jarayonidagi davlatlar uchun bunday texnologiyalarning tartibga solinishi va ulardan foydalanish shartlari kelajakda xalqaro hamkorlik formatini belgilab berishi mumkin.

Hozirda Anthropic kompaniyasi Mythos 5 modelini cheklangan doiradagi tashkilotlarga taqdim etishni boshlagan. Shu bilan birga, kompaniya Fable 5 modelini ham keng ommaga qaytarish va Mythos 5 dan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytirish boʻyicha hukumat bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Ushbu jarayon sunʼiy intellektning naqadar kuchli va ayni paytda xavfli boʻlishi mumkinligini yana bir bor isbotlamoqda.

AnthropicMythos 5Sunʼiy IntellektKiberxavfsizlikAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiElon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiBugun, 05:57OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarOpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollarBugun, 05:51NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiKaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor