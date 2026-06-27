AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildi
AQSH prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati Anthropic kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan, kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan Mythos 5 sunʼiy intellekt modelidan foydalanishga qoʻyilgan cheklovlarni yumshatishga qaror qildi. Ikki hafta oldin xavfsizlik nuqtai nazaridan bozordan qaytarib olingan ushbu kuchli texnologiya endilikda 100 dan ortiq davlat idoralari va strategik ahamiyatga ega kompaniyalar uchun qayta foydalanishga topshirilmoqda. Bu qaror AQSHning muhim infratuzilmalarini kiberhujumlardan himoya qilish salohiyatini oshirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Semafor va Reuters nashrlari xabariga koʻra, yangi koʻrsatma nafaqat Amerika kompaniyalariga, balki ushbu tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan xorijlik xodimlarga ham modeldan foydalanish huquqini beradi. Avvalgi taqiq hatto Anthropic kompaniyasining oʻzida ishlaydigan AQSH fuqarosi boʻlmagan mutaxassislarni ham modelga kirishdan mahrum qilgan edi. Bu esa kompaniyaning ichki ish jarayonlariga va xalqaro hamkorlikka jiddiy toʻsiq boʻlib kelayotgan edi.
Xavfsizlik choralari va qayta tiklangan ishonchAQSH Savdo vaziri Howard Lutnick Anthropic kompaniyasining hisoblash texnologiyalari boʻyicha direktori Tom Brownʼga yoʻllagan maktubida, modeldan foydalanish uchun zarur boʻlgan barcha xavfsizlik choralari koʻrilganini taʼkidlagan. Vazirning soʻzlariga koʻra, ishonchli hamkorlarga Claude Mythos 5 modelidan foydalanishga ruxsat berish uchun tegishli himoya mexanizmlari oʻrnatilgan. Biroq, hozircha ushbu ruxsat faqat Mythos 5 modeliga tegishli boʻlib, Fable 5 versiyasi boʻyicha cheklovlar oʻz kuchida qolmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Mythos 5 va Fable 5 modellari xavfsizlik tadqiqotchilari tomonidan ulardagi himoya toʻsiqlari osongina aylanib oʻtilishi mumkinligi aniqlangandan soʻng bozordan olingan edi. Hukumat ushbu modellarning notoʻgʻri qoʻllarda kiberhujumlar uyushtirish uchun qurolga aylanishidan xavotirga tushgandi. Anthropic mutaxassislari oʻtgan vaqt davomida modelning xavfsizlik algoritmlarini takomillashtirish ustida ish olib bordilar.
Anthropic kompaniyasi X ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy sahifasida hukumat bilan hamkorlik samarali boʻlganini maʼlum qildi. Kompaniya bayonotida shunday deyiladi: “12-iyundan buyon biz AQSH hukumati bilan Claude Mythos 5 va Fable 5 modellariga kirishni tiklash ustida yaqindan ishlamoqdamiz. Bugun hukumat bizga eng kuchli kiberxavfsizlik modelimiz boʻlgan Mythos 5 ni muhim infratuzilmani himoya qiluvchi tashkilotlarga taqdim etish mumkinligi haqida xabar berdi”.
Global texnologik poyga va Oʻzbekiston uchun ahamiyatiAQSH hukumatining ushbu qarori sunʼiy intellekt sohasidagi global poyga sharoitida strategik ustunlikni saqlab qolish intilishini koʻrsatadi. Kiberxavfsizlik modellari nafaqat mudofaa, balki iqtisodiy barqarorlik uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oʻzbekiston kabi raqamli transformatsiya jarayonidagi davlatlar uchun bunday texnologiyalarning tartibga solinishi va ulardan foydalanish shartlari kelajakda xalqaro hamkorlik formatini belgilab berishi mumkin.
Hozirda Anthropic kompaniyasi Mythos 5 modelini cheklangan doiradagi tashkilotlarga taqdim etishni boshlagan. Shu bilan birga, kompaniya Fable 5 modelini ham keng ommaga qaytarish va Mythos 5 dan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytirish boʻyicha hukumat bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. Ushbu jarayon sunʼiy intellektning naqadar kuchli va ayni paytda xavfli boʻlishi mumkinligini yana bir bor isbotlamoqda.
…