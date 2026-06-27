Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining Mijia turkumidagi aqlli sovutgichlari uchun navbatdagi dasturiy taʼminot yangilanishini (OTA) eʼlon qildi. Ushbu yangilanish maishiy texnika vositalarini shunchaki oziq-ovqat saqlash qurilmasidan toʻlaqonli aqlli yordamchiga aylantirishni koʻzda tutadi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini masofadan boshqarish va mahsulotlar sifatini nazorat qilishning mutlaqo yangi darajasiga chiqishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mahsulotlar muddati ustidan qatʼiy nazoratixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi proshivka oʻrnatilgandan soʻng, foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali mahsulotlarni qoʻlda yoki ovozli buyruq yordamida roʻyxatga olishlari mumkin boʻladi. Tizim bazasida 300 dan ortiq turdagi mahsulotlar haqida maʼlumot mavjud boʻlib, u har bir ingredient uchun maqbul saqlash parametrlarini avtomatik ravishda taklif qiladi. Bu funksiya nafaqat mahsulot nomini, balki uning sovutgichning qaysi qismida joylashganini ham qayd etish imkonini beradi.
Yangi interfeys vizual monitoring tizimi bilan boyitilgan. Unda mahsulotlarning yangilik darajasi maxsus rangli indikatorlar yordamida koʻrsatiladi. Masalan, muddati tugashiga oz qolgan mahsulotlar alohida rang bilan ajratilib, foydalanuvchini ogohlantiradi. Bu esa oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish va isteʼmol qilinayotgan mahsulotlarning xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Gurmanlar uchun maxsus rejimlarYuqori toifadagi, haroratni sozlash imkoniyati mavjud boʻlgan modellar uchun Xiaomi muhandislari toʻrtta professional ishlov berish rejimini qoʻshishdi. Bularga quyidagilar kiradi:
- Past haroratda desertlar tayyorlash;
- Past haroratli fermentatsiya (achitish);
- Sovuq ichimliklarni damlash;
- Mahsulotlarni past haroratda ivitish.
Dasturiy yangilanishni oʻrnatish jarayoni juda oddiy boʻlib, Mi Home ilovasi orqali bir marta bosish bilan amalga oshiriladi. Jarayon taxminan 3 dan 5 minutgacha vaqt oladi. Taʼkidlash joizki, yangilanish yuklanayotgan vaqtda sovutgichning aqlli funksiyalari vaqtincha ishlamay turishi mumkin, biroq asosiy sovutish tizimi oʻz faoliyatini toʻxtatmaydi.
Xiaomi kompaniyasining ushbu qadami maishiy texnika bozorida dasturiy taʼminotning oʻrni qanchalik muhimligini yana bir bor isbotlamoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi brendining aqlli uy jihozlari ommalashib borayotganini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilar uchun ham ushbu qulayliklar tez orada oʻz samarasini berishi shubhasiz.
…