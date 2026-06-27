Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdi

·32·Texno
Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining Mijia turkumidagi aqlli sovutgichlari uchun navbatdagi dasturiy taʼminot yangilanishini (OTA) eʼlon qildi. Ushbu yangilanish maishiy texnika vositalarini shunchaki oziq-ovqat saqlash qurilmasidan toʻlaqonli aqlli yordamchiga aylantirishni koʻzda tutadi. Endilikda foydalanuvchilar oʻz qurilmalarini masofadan boshqarish va mahsulotlar sifatini nazorat qilishning mutlaqo yangi darajasiga chiqishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mahsulotlar muddati ustidan qatʼiy nazorat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi proshivka oʻrnatilgandan soʻng, foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali mahsulotlarni qoʻlda yoki ovozli buyruq yordamida roʻyxatga olishlari mumkin boʻladi. Tizim bazasida 300 dan ortiq turdagi mahsulotlar haqida maʼlumot mavjud boʻlib, u har bir ingredient uchun maqbul saqlash parametrlarini avtomatik ravishda taklif qiladi. Bu funksiya nafaqat mahsulot nomini, balki uning sovutgichning qaysi qismida joylashganini ham qayd etish imkonini beradi.

Yangi interfeys vizual monitoring tizimi bilan boyitilgan. Unda mahsulotlarning yangilik darajasi maxsus rangli indikatorlar yordamida koʻrsatiladi. Masalan, muddati tugashiga oz qolgan mahsulotlar alohida rang bilan ajratilib, foydalanuvchini ogohlantiradi. Bu esa oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish va isteʼmol qilinayotgan mahsulotlarning xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Gurmanlar uchun maxsus rejimlar

Yuqori toifadagi, haroratni sozlash imkoniyati mavjud boʻlgan modellar uchun Xiaomi muhandislari toʻrtta professional ishlov berish rejimini qoʻshishdi. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Past haroratda desertlar tayyorlash;
  • Past haroratli fermentatsiya (achitish);
  • Sovuq ichimliklarni damlash;
  • Mahsulotlarni past haroratda ivitish.
Ushbu rejimlar haroratni oʻta aniqlik bilan boshqarish imkonini beradi, bu esa oʻz navbatida sovutgichning funksional imkoniyatlarini kengaytirib, uni oshxonadagi koʻp funksiyali uskunaga aylantiradi. Ayniqsa, uy sharoitida murakkab ichimliklar va shirinliklar tayyorlashni xush koʻruvchilar uchun bu yangilik juda foydali boʻlishi kutilmoqda.

Dasturiy yangilanishni oʻrnatish jarayoni juda oddiy boʻlib, Mi Home ilovasi orqali bir marta bosish bilan amalga oshiriladi. Jarayon taxminan 3 dan 5 minutgacha vaqt oladi. Taʼkidlash joizki, yangilanish yuklanayotgan vaqtda sovutgichning aqlli funksiyalari vaqtincha ishlamay turishi mumkin, biroq asosiy sovutish tizimi oʻz faoliyatini toʻxtatmaydi.

Xiaomi kompaniyasining ushbu qadami maishiy texnika bozorida dasturiy taʼminotning oʻrni qanchalik muhimligini yana bir bor isbotlamoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi brendining aqlli uy jihozlari ommalashib borayotganini hisobga olsak, mahalliy foydalanuvchilar uchun ham ushbu qulayliklar tez orada oʻz samarasini berishi shubhasiz.

XiaomiMijiaAqlli UyTexnologiyaMi Home
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiGretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiBugun, 12:27Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiHuawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:20AQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Claude Mythos 5 sunʼiy intellekt modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 09:54Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi