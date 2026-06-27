Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqda

·0·Texno
Maʼlumotlar markazlarining koʻpayishi elektr energiyasi narxiga qanday taʼsir qilmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi butun dunyo boʻylab ulkan maʼlumotlar markazlari (data-markazlar) qurilishini jadallashtirib yubordi. Koʻpchilik ekspertlar bunday yirik isteʼmolchilarning paydo boʻlishi elektr energiyasi taqchilligiga va aholi uchun tariflarning oshishiga olib kelishidan xavotir bildirayotgan edi. Biroq, AQSHda oʻtkazilgan yangi tadqiqot bu boradagi qarashlarni butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Electric Power Research Institute (EPRI) va Watershed kompaniyasi tadqiqotchilari 2015–2024-yillar oraligʻidagi maʼlumotlarni tahlil qilib, maʼlumotlar markazlarining kengayishi aholi uchun elektr energiyasi narxining oshishiga emas, aksincha, uning pasayishiga xizmat qilganini aniqlashdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur jarayon iqtisodiyotdagi "miqyos samarasi" (economies of scale) bilan bogʻliq.

Energetika tizimining oʻziga xos xususiyati shundaki, xarajatlarning asosiy qismi elektr energiyasini ishlab chiqarishga emas, balki infratuzilmani — elektr stansiyalari, yuqori kuchlanishli liniyalar va taqsimlash tarmoqlarini saqlab turishga sarflanadi. Data-markazlar kabi yirik va barqaror isteʼmolchilar paydo boʻlganda, ushbu oʻzgarmas xarajatlar koʻproq isteʼmol hajmi oʻrtasida taqsimlanadi. Natijada, har bir kilovatt-soat energiyaning oʻrtacha tannarxi pasayadi.

Iqtisodiy samaradorlik va tariflarning pasayishi

Tadqiqot natijalariga koʻra, maʼlumotlar markazlari quvvatining har 10 foizga oshishi uy xoʻjaliklari uchun chakana tariflarning taxminan 0,4 foizga arzonlashishiga olib kelgan. Masalan, 2019-yildan 2024-yilgacha boʻlgan davrda AQSHning ayrim hududlarida raqamli infratuzilmaning rivojlanishi hisobiga tariflar kutilganidan 6 foizga pastroq boʻlgan. Bu aholi uchun sezilarli iqtisodiy yengillik demakdir.

Olimlar oʻz xulosalarini isbotlash uchun oʻta murakkab iqtisodiy usullardan foydalanishdi. Ular 1947-yilda ishlab chiqilgan AQSH federal avtomagistrallari loyihasini tahlil qilishdi. Maʼlum boʻlishicha, tarixiy yoʻllar bugungi kunda optik tolali aloqa liniyalarining joylashuvini belgilab bergan, bu esa oʻz navbatida data-markazlar qayerda qurilishiga taʼsir qilgan. Bu bogʻliqlik tadqiqotchilarga narx pasayishi aynan texnologik markazlar tufayli sodir boʻlganini aniq isbotlash imkonini berdi.

Bundan tashqari, yirik texnologik gigantlar oʻz ehtiyojlari uchun yangi va arzonroq energiya manbalarini, xususan, quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurishga sarmoya kiritmoqda. Bu esa butun energetika tizimining samaradorligini oshirib, eski va qimmat generatorlarga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.

Kelajakdagi xavflar va cheklovlar

Shunga qaramay, tadqiqot mualliflari ushbu ijobiy tendensiya vaqtinchalik boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Hozirda energetika sohasida bir qator muammolar yuzaga kelmoqda:

  • Kuchlanish transformatorlarining yetishmovchiligi;
  • Gaz turbinalarini yetkazib berishdagi uzoq navbatlar;
  • Qayta tiklanuvchi energiya uskunalari narxining oshishi.
Agar energetika tizimini kengaytirish xarajatlari tarixiy darajadan oshib ketsa, tariflarning pasayish jarayoni toʻxtashi yoki narxlar koʻtarila boshlashi mumkin. Hozircha esa, yirik maʼlumotlar markazlari "energiya vampirlari" emas, balki milliy energetika tizimining iqtisodiy barqarorligini taʼminlovchi mexanizm boʻlib xizmat qilmoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham raqamlashtirish va maʼlumotlar markazlarini barpo etish jarayonlari jadallashmoqda. AQSH tajribasi shuni koʻrsatadiki, toʻgʻri rejalashtirilgan infratuzilma va yirik isteʼmolchilarning jalb etilishi uzoq muddatda oddiy isteʼmolchilar uchun ham foydali boʻlishi mumkin.

Data-markazlarElektr EnergiyasiSunʼiy IntellektIqtisodiyotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaApple Xitoydan xotira chiplari sotib olish uchun Tramp maʼmuriyatidan ruxsat soʻramoqdaBugun, 14:28Rocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiRocket Lab AQSHning maxfiy harbiy missiyasi sababli Yaponiya sunʼiy yoʻldoshini kechiktirdiBugun, 13:51Oppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarOppo Reno 16 FS taqdim etildi: 6500 mA/soat sigʻimli akkumulyator va kuchli kameralarBugun, 13:21Xiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi Mijia sovutgichlari uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdiBugun, 12:57Gretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiGretsiya tarixda ilk bor oʻz astronavtini Xalqaro koinot stansiyasiga yuboradiBugun, 12:27Huawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiHuawei internet tezligini 5 baravarga oshiruvchi GigaUplink texnologiyasini taqdim etdiBugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi