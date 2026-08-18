Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildi
“Milan” hujumchisi Rafael Leao “Chelsi” klubiga 34 million funt sterling (40 million yevro) evaziga taklif qilindi. 27 yoshli vingerning transfer narxi keskin tushib ketgan, “Milan” esa moliyaviy ahvolini yaxshilash va balansni saqlash uchun u bilan xayrlashishga tayyor. Avvalroq Rafael Leao uchun “Arsenal” va “Manchester Yunayted” klublari da'vogar bo'lgan, biroq ular transfer poygasidan chiqib ketgan.
Transfer oynasining soʻnggi haftalarida “Milan” hujumchisi Rafael Leao kutilmaganda “Chelsi” klubiga taklif etildi. La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik futbolchining transfer qiymati keskin tushib ketgan boʻlib, uni atigi 34 million funt sterling (40 million yevro) evaziga sotib olish mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
27 yoshli vinger soʻnggi oʻn yillikda A Seriyaning eng barqaror va yorqin oʻyinchilaridan biri boʻlib kelgan. Biroq “Milan” klubi moliyaviy ahvolni yaxshilash va balansni saqlash maqsadida oʻz yetakchisi bilan xayrlashishga tayyor turibdi. Italiyaliklar dastlab futbolchini “Roma”ga sotishga urinishgan edi, biroq rimliklar bu transferga qiziqish bildirmagach, futbolchining vakillari Yevropaning boshqa grand klublari bilan aloqa oʻrnatdi.
Premer-liganing boshqa grandlari voz kechdiYozgi transfer oynasining boshida Rafael Leao uchun asosiy daʼvogarlar sifatida “Arsenal” va “Manchester Yunayted” klublari tilga olingan edi. Xususan, “kanonirlar” bosh murabbiy Mikel Arteta boshchiligida hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan va Leandro Trossard ketganidan keyin yangi oʻyinchi qidirayotgandi. Ammo London klubi eʼtiborini boshqa futbolchiga qaratib, “Bryugge”dan Kristos Colisni oʻz safiga qoʻshib oldi.
Shuningdek, “Manchester Yunayted” ham dastlab portugaliyalik vingerga jiddiy qiziqish bildirgan edi. Oldingi mavsumlarda Mateus Kunya va Brayan Mbeumoning jamoaga kelib qoʻshilishi qanot chizigʻidagi raqobatni yetarlicha taʼminladi. Natijada “qizil iblislar” ham ushbu transfer poygasidan chiqishga qaror qildi va “Chelsi” uchun qulay vaziyat yuzaga keldi.
Futbolchining ambitsiyalari va yangi chaqiruvRafael Leao faoliyati davomida Angliya Premyer-ligasida oʻynash va oʻzini kuchliroq sinovdan oʻtkazish istagini bir necha bor yashirmagan. U avvalroq bergan intervyularidan birida Italiyada sovrinlar yutganini va endi oʻzgarish vaqti kelganini ochiq aytgandi.
“Menga yangi chaqiruv kerak. Men Italiyada allaqachon ikkita sovrin yutdim va bu yerda yetarlicha vaqt oʻtkazdim”, — degandi vinger oʻz kelajagi haqida gapirar ekan. “Milan”ni tark etishi deyarli aniq boʻlib turgan bir paytda, “Chelsi” uning faoliyatidagi navbatdagi manzilga aylanishi mumkin.
…