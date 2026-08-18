Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildi

·25·Sport
Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildi
Qisqacha

“Milan” hujumchisi Rafael Leao “Chelsi” klubiga 34 million funt sterling (40 million yevro) evaziga taklif qilindi. 27 yoshli vingerning transfer narxi keskin tushib ketgan, “Milan” esa moliyaviy ahvolini yaxshilash va balansni saqlash uchun u bilan xayrlashishga tayyor. Avvalroq Rafael Leao uchun “Arsenal” va “Manchester Yunayted” klublari da'vogar bo'lgan, biroq ular transfer poygasidan chiqib ketgan.

Transfer oynasining soʻnggi haftalarida “Milan” hujumchisi Rafael Leao kutilmaganda “Chelsi” klubiga taklif etildi. La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik futbolchining transfer qiymati keskin tushib ketgan boʻlib, uni atigi 34 million funt sterling (40 million yevro) evaziga sotib olish mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

27 yoshli vinger soʻnggi oʻn yillikda A Seriyaning eng barqaror va yorqin oʻyinchilaridan biri boʻlib kelgan. Biroq “Milan” klubi moliyaviy ahvolni yaxshilash va balansni saqlash maqsadida oʻz yetakchisi bilan xayrlashishga tayyor turibdi. Italiyaliklar dastlab futbolchini “Roma”ga sotishga urinishgan edi, biroq rimliklar bu transferga qiziqish bildirmagach, futbolchining vakillari Yevropaning boshqa grand klublari bilan aloqa oʻrnatdi.

Premer-liganing boshqa grandlari voz kechdi

Yozgi transfer oynasining boshida Rafael Leao uchun asosiy daʼvogarlar sifatida “Arsenal” va “Manchester Yunayted” klublari tilga olingan edi. Xususan, “kanonirlar” bosh murabbiy Mikel Arteta boshchiligida hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan va Leandro Trossard ketganidan keyin yangi oʻyinchi qidirayotgandi. Ammo London klubi eʼtiborini boshqa futbolchiga qaratib, “Bryugge”dan Kristos Colisni oʻz safiga qoʻshib oldi.

Shuningdek, “Manchester Yunayted” ham dastlab portugaliyalik vingerga jiddiy qiziqish bildirgan edi. Oldingi mavsumlarda Mateus Kunya va Brayan Mbeumoning jamoaga kelib qoʻshilishi qanot chizigʻidagi raqobatni yetarlicha taʼminladi. Natijada “qizil iblislar” ham ushbu transfer poygasidan chiqishga qaror qildi va “Chelsi” uchun qulay vaziyat yuzaga keldi.

Futbolchining ambitsiyalari va yangi chaqiruv

Rafael Leao faoliyati davomida Angliya Premyer-ligasida oʻynash va oʻzini kuchliroq sinovdan oʻtkazish istagini bir necha bor yashirmagan. U avvalroq bergan intervyularidan birida Italiyada sovrinlar yutganini va endi oʻzgarish vaqti kelganini ochiq aytgandi.

“Menga yangi chaqiruv kerak. Men Italiyada allaqachon ikkita sovrin yutdim va bu yerda yetarlicha vaqt oʻtkazdim”, — degandi vinger oʻz kelajagi haqida gapirar ekan. “Milan”ni tark etishi deyarli aniq boʻlib turgan bir paytda, “Chelsi” uning faoliyatidagi navbatdagi manzilga aylanishi mumkin.

Rafael LeaoChelsiMilanTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:32Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi