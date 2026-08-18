Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»

·27·Sport
Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»
Qisqacha

Kolumbiyalik himoyachi Jon Lukumi rasman «Yuventus» safiga qo'shildi va klubning rasmiy kanallariga bergan ilk intervyusida bu transferdan mamnunligini bildirdi. U «Yuventus»ni Italiyadagi eng sovrindor va Yevropadagi eng nufuzli jamoalardan biri deb atab, yangi jamoasiga tezroq moslashishni kutayotganini aytdi. Lukumi Xuan Kuadrado, Jorjio Kyellini, Leonardo Bonuchchi va Andrea Barzali kabi himoyachilarni o'ziga namuna deb bilishini ta'kidladi.

Kolumbiyalik himoyachi Jon Lukumi rasman «Yuventus» safiga qoʻshildi va turinliklar klubining rasmiy kanallariga oʻzining ilk intervyusini berdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Italiyaning eng sovrindor jamoasiga koʻchib oʻtganidan mamnunligini yashirmagan va yangi jamoasida tezroq moslashishni kutayotganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yangi transfer klub va uning muxlislari uchun katta qiziqish uygʻurmoqda. Lukumining taʼkidlashicha, «Yuventus» nafaqat mamlakatdagi, balki Yevropadagi ham eng nufuzli jamoalardan biri boʻlib, u bu yerda oʻz salohiyatini toʻla namoyon etishga tayyor.

Kollektivdagi ilhom manbalari va afsonaviy himoyachilar

Kolumbiyalik futbolchi Turin klubi tarixidagi oʻziga namuna boʻladigan oʻyinchilar haqida ham gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, vatandoshlari va klubning sobiq aʼzosi Xuan Kuadrado uning uchun katta ilhom manbasi hisoblanadi.

«Agar “Yuventus” tarixida meni ilhomlantiradigan himoyachini tanlash kerak boʻlsa, avvalo Xuan Kuadradoni aytgan boʻlardim. U bu yerda ajoyib ishni amalga oshirdi va Kolumbiyada ushbu jamoada oʻynagani uchun barchamizga namuna boʻldi. Shuningdek, Jorjio Kyellini, Leonardo Bonuchchi va Andrea Barzali kabi buyuk himoyachilar ham barcha himoyachilar uchun ulkan darajadagi yoʻnalish hisoblanadi», — dedi Lukumi.

Jamoa bosh murabbiyi va kelgusidagi rejalar

Futbolchi hozirda oʻz faoliyatidagi yetuklik bosqichida ekanini va bu qadam toʻgʻri tanlov boʻlganiga ishonishini bildirdi. U yuqori saviyadagi jamoadoshlari bilan birga jamoaning oldiga qoʻyilgan maqsadlariga erishishiga yordam bera olishiga shubha qilmayapti.

Murabbiy bilan boʻlgan dastlabki muloqot haqida toʻxtalib, Jon Lukumi hozircha faqat salomlashishga ulgurganini, biroq oldinda murabbiyning talablarini toʻgʻri tushunish va uning uslubiga moslashish uchun yetarlicha vaqt borligini qayd etdi.

Soʻzining yakunida himoyachi «Yuventus» muxlislariga murojaat qilib, ularni «Allianz Stadium»da koʻrsatishni orziqib kutayotganini bildirdi. U maydonda bor kuchini berib, muxlislarning ishonchi va mehriga munosib javob qaytarishga vaʼda berdi.

JuventusJon LukumiSeriya ATransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiRafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiBugun, 19:56Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:32Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi