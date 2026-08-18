Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»
Kolumbiyalik himoyachi Jon Lukumi rasman «Yuventus» safiga qo'shildi va klubning rasmiy kanallariga bergan ilk intervyusida bu transferdan mamnunligini bildirdi. U «Yuventus»ni Italiyadagi eng sovrindor va Yevropadagi eng nufuzli jamoalardan biri deb atab, yangi jamoasiga tezroq moslashishni kutayotganini aytdi. Lukumi Xuan Kuadrado, Jorjio Kyellini, Leonardo Bonuchchi va Andrea Barzali kabi himoyachilarni o'ziga namuna deb bilishini ta'kidladi.
Kolumbiyalik himoyachi Jon Lukumi rasman «Yuventus» safiga qoʻshildi va turinliklar klubining rasmiy kanallariga oʻzining ilk intervyusini berdi. Goal.com xabar berishicha, futbolchi Italiyaning eng sovrindor jamoasiga koʻchib oʻtganidan mamnunligini yashirmagan va yangi jamoasida tezroq moslashishni kutayotganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yangi transfer klub va uning muxlislari uchun katta qiziqish uygʻurmoqda. Lukumining taʼkidlashicha, «Yuventus» nafaqat mamlakatdagi, balki Yevropadagi ham eng nufuzli jamoalardan biri boʻlib, u bu yerda oʻz salohiyatini toʻla namoyon etishga tayyor.
Kollektivdagi ilhom manbalari va afsonaviy himoyachilarKolumbiyalik futbolchi Turin klubi tarixidagi oʻziga namuna boʻladigan oʻyinchilar haqida ham gapirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, vatandoshlari va klubning sobiq aʼzosi Xuan Kuadrado uning uchun katta ilhom manbasi hisoblanadi.
«Agar “Yuventus” tarixida meni ilhomlantiradigan himoyachini tanlash kerak boʻlsa, avvalo Xuan Kuadradoni aytgan boʻlardim. U bu yerda ajoyib ishni amalga oshirdi va Kolumbiyada ushbu jamoada oʻynagani uchun barchamizga namuna boʻldi. Shuningdek, Jorjio Kyellini, Leonardo Bonuchchi va Andrea Barzali kabi buyuk himoyachilar ham barcha himoyachilar uchun ulkan darajadagi yoʻnalish hisoblanadi», — dedi Lukumi.
Jamoa bosh murabbiyi va kelgusidagi rejalarFutbolchi hozirda oʻz faoliyatidagi yetuklik bosqichida ekanini va bu qadam toʻgʻri tanlov boʻlganiga ishonishini bildirdi. U yuqori saviyadagi jamoadoshlari bilan birga jamoaning oldiga qoʻyilgan maqsadlariga erishishiga yordam bera olishiga shubha qilmayapti.
Murabbiy bilan boʻlgan dastlabki muloqot haqida toʻxtalib, Jon Lukumi hozircha faqat salomlashishga ulgurganini, biroq oldinda murabbiyning talablarini toʻgʻri tushunish va uning uslubiga moslashish uchun yetarlicha vaqt borligini qayd etdi.
Soʻzining yakunida himoyachi «Yuventus» muxlislariga murojaat qilib, ularni «Allianz Stadium»da koʻrsatishni orziqib kutayotganini bildirdi. U maydonda bor kuchini berib, muxlislarning ishonchi va mehriga munosib javob qaytarishga vaʼda berdi.
…