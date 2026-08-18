Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildi
Italiyalik darvozabon Guglielmo Vikario Tottenxemdan Yuventus safiga o'tib, yangi klubi bilan shartnoma imzoladi. U joriy mavsum oxirigacha tekin ijara asosida Turin klubida o'ynaydi, kelishuv esa 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Yuventus futbolchini to'liq sotib olishni istasa, Tottenxemga 8 million yevro to'lashi, shuningdek, sport natijalariga bog'liq 2 million yevro bonuslarni berishi kerak bo'ladi.
Italiyalik darvozabon Guglielmo Vikario rasman Turinning Yuventus klubi futbolchisiga aylandi. Tottenxem safidan kelib qoʻshilgan tajribali posbon yangi jamoasi bilan shartnoma imzolab, oʻzining faoliyatidagi navbatdagi muhim bosqichni boshladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu transfer tomonlar oʻrtasidagi muzokaralardan soʻng rasman tasdiqlangan va darvozabon Italiyaga qaytgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, transfer shartlariga koʻra, Vikario Yuventusga joriy mavsum oxirigacha tekin ijara asosida oʻtgan. Shu bilan birga, Turin klubi kelgusida futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish imkoniyatiga ham ega boʻlgan. Mazkur band shartnomaning asosiy shartlaridan biri sifatida qayd etilgan.
Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlarKlublar oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, agar Yuventus mavsum yakunida futbolchini butunlay sotib olishni istasa, Tottenxemga 8 million yevro toʻlab berishi lozim boʻladi. Shuningdek, shartnomada sport natijalariga bogʻliq holda qoʻshimcha 2 million yevro miqdoridagi bonuslar ham nazarda tutilgan. Bu esa kelgusidagi moliyaviy shartlarning aniq belgilanganini koʻrsatadi.
Turin klubi rasmiy bayonotiga koʻra, 1996-yilda tugʻilgan darvozabon bilan tuzilgan ijara bitimi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Bu vaqt mobaynida klub murabbiylar shtabi Vikarioning imkoniyatlarini yaqindan baholab borish va uni tarkibda saqlab qolish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilish imkoniyatiga ega boʻladi.
Yangi raqam va oldindagi vazifalarVikario Turin klubida 25-raqam ostida harakat qilishi maʼlum qilindi. Angliya Premyer-ligasidagi faoliyatidan soʻng A Seriyaga qaytgan darvozabon uchun bu oʻzini koʻrsatish va yangi jamoada asosiy oʻrin uchun kurashish yoʻlidagi yaxshi imkoniyat hisoblanadi.
Hozirda posbon oʻzining ishonchli oʻyinlari orqali Yuventus murabbiylari va muxlislari ishonchini qozonishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Oq-qoralar safidagi bu yangi sarguzasht darvozabon uchun faoliyatida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.
…