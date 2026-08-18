Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildi

·24·Sport
Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildi
Qisqacha

Italiyalik darvozabon Guglielmo Vikario Tottenxemdan Yuventus safiga o'tib, yangi klubi bilan shartnoma imzoladi. U joriy mavsum oxirigacha tekin ijara asosida Turin klubida o'ynaydi, kelishuv esa 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Yuventus futbolchini to'liq sotib olishni istasa, Tottenxemga 8 million yevro to'lashi, shuningdek, sport natijalariga bog'liq 2 million yevro bonuslarni berishi kerak bo'ladi.

Italiyalik darvozabon Guglielmo Vikario rasman Turinning Yuventus klubi futbolchisiga aylandi. Tottenxem safidan kelib qoʻshilgan tajribali posbon yangi jamoasi bilan shartnoma imzolab, oʻzining faoliyatidagi navbatdagi muhim bosqichni boshladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu transfer tomonlar oʻrtasidagi muzokaralardan soʻng rasman tasdiqlangan va darvozabon Italiyaga qaytgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, transfer shartlariga koʻra, Vikario Yuventusga joriy mavsum oxirigacha tekin ijara asosida oʻtgan. Shu bilan birga, Turin klubi kelgusida futbolchining transfer huquqini toʻliq sotib olish imkoniyatiga ham ega boʻlgan. Mazkur band shartnomaning asosiy shartlaridan biri sifatida qayd etilgan.

Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlar

Klublar oʻrtasidagi kelishuvga koʻra, agar Yuventus mavsum yakunida futbolchini butunlay sotib olishni istasa, Tottenxemga 8 million yevro toʻlab berishi lozim boʻladi. Shuningdek, shartnomada sport natijalariga bogʻliq holda qoʻshimcha 2 million yevro miqdoridagi bonuslar ham nazarda tutilgan. Bu esa kelgusidagi moliyaviy shartlarning aniq belgilanganini koʻrsatadi.

Turin klubi rasmiy bayonotiga koʻra, 1996-yilda tugʻilgan darvozabon bilan tuzilgan ijara bitimi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Bu vaqt mobaynida klub murabbiylar shtabi Vikarioning imkoniyatlarini yaqindan baholab borish va uni tarkibda saqlab qolish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

Yangi raqam va oldindagi vazifalar

Vikario Turin klubida 25-raqam ostida harakat qilishi maʼlum qilindi. Angliya Premyer-ligasidagi faoliyatidan soʻng A Seriyaga qaytgan darvozabon uchun bu oʻzini koʻrsatish va yangi jamoada asosiy oʻrin uchun kurashish yoʻlidagi yaxshi imkoniyat hisoblanadi.

Hozirda posbon oʻzining ishonchli oʻyinlari orqali Yuventus murabbiylari va muxlislari ishonchini qozonishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Oq-qoralar safidagi bu yangi sarguzasht darvozabon uchun faoliyatida yangi sahifa ochishi kutilmoqda.

YuventusGuglielmo VikarioTottenxemA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiRafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiBugun, 19:56Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:32Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaManuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi