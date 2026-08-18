Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildi

·19·Sport
Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildi
Qisqacha

Guglielmo Vicario Tottenxemdan Yuventus safiga bepul ijara asosida qo'shildi. Kelishuv 2027 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi, mavsum yakunida Turin klubi futbolchini 8 million yevroga sotib olishi mumkin. Shartlarda qo'shimcha 2 million yevro bonuslar ham ko'zda tutilgan, Vicario esa Yuventusda 25-raqamda harakat qiladi.

Italiya futboli va transfer bozorida jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Maʼlum boʻlishicha, darvozabon Guglielmo Vicario rasman Yuventus jamoasining yangi futbolchisiga aylandi. Turin klubi Tottenxem bilan kelishuvga erishib, tajribali posbonni oʻz safiga qoʻshib olgani haqida rasman eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manbalarga koʻra, transfer shartnomasining tafsilotlari ham oydinlashgan. 1996 yilda tavalluf topgan italiyalik posbon Torinoga dastlab bepul ijara asosida kelib qoʻshildi. Shartnoma shartlariga koʻra, Yuventus mavsum yakunida futbolchining transferini toʻliq sotib olish huquqiga ham ega boʻladi.

Transfer qiymati va moliyaviy shartlar

Klublar oʻrtasidagi kelishuvga binoan, Biankonerilar kelgusida futbolchining transfer huquqini toʻliq qoʻlga kiritish uchun 8 million yevro toʻlashi kerak boʻladi. Shuningdek, maʼlum shartlar bajarilgan taqdirda, qoʻshimcha ravishda 2 million yevro miqdorida bonuslar nazarda tutilgan. Tomonlar oʻrtasidagi vaqtinchalik bitim 2027 yilning 30 iyuniga qadar amal qilishi belgilangan.

Ushbu kelishuv Yuventus rahbariyatiga yangi darvozabonning imkoniyatlarini bir mavsum davomida yaqindan baholab olish hamda uning jamoaga qanchalik moslashishini kuzatish imkonini beradi. Shundan soʻnggina klub futbolchini doimiy asosda sotib olish opsiyasini faollashtirish yoki rad etish haqida yakuniy qaror qabul qiladi.

Yangi raqam va oldindagi vazifalar

Italiyalik darvozabon Tottenxemdagi faoliyatidan soʻng oʻz vataniga qaytdi va faoliyatida yangi sahna ochmoqda. Turin klubida u oʻziga xos 25-raqam ostida harakat qilishi maʼlum qilindi. Endilikda Vicario jamoadagi raqobatbardosh muhitda oʻz oʻrnini egon qilish hamda murabbiylar shtabi va jamoadoshlari ishonchini oqlash uchun astoydil kurashishi lozim.

Klub rasmiy bayonotida ushbu transfer moliyaviy va sport nuqtai nazaridan jamoaning umumiy strategiyasiga mos kelishi taʼkidlangan. Mavsum davomida Vicario qanday natija koʻrsatishi va Yuventus oʻz oldiga qoʻygan maqsadlarga erishishida darvozabonning hissasi qanchalik katta boʻlishini vaqt koʻrsatadi.

YuventusGuglielmo VicarioTottenxemTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiRafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiBugun, 19:56Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:18Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaManuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi