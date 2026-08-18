Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildi
Guglielmo Vicario Tottenxemdan Yuventus safiga bepul ijara asosida qo'shildi. Kelishuv 2027 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi, mavsum yakunida Turin klubi futbolchini 8 million yevroga sotib olishi mumkin. Shartlarda qo'shimcha 2 million yevro bonuslar ham ko'zda tutilgan, Vicario esa Yuventusda 25-raqamda harakat qiladi.
Italiya futboli va transfer bozorida jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Maʼlum boʻlishicha, darvozabon Guglielmo Vicario rasman Yuventus jamoasining yangi futbolchisiga aylandi. Turin klubi Tottenxem bilan kelishuvga erishib, tajribali posbonni oʻz safiga qoʻshib olgani haqida rasman eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manbalarga koʻra, transfer shartnomasining tafsilotlari ham oydinlashgan. 1996 yilda tavalluf topgan italiyalik posbon Torinoga dastlab bepul ijara asosida kelib qoʻshildi. Shartnoma shartlariga koʻra, Yuventus mavsum yakunida futbolchining transferini toʻliq sotib olish huquqiga ham ega boʻladi.
Transfer qiymati va moliyaviy shartlarKlublar oʻrtasidagi kelishuvga binoan, Biankonerilar kelgusida futbolchining transfer huquqini toʻliq qoʻlga kiritish uchun 8 million yevro toʻlashi kerak boʻladi. Shuningdek, maʼlum shartlar bajarilgan taqdirda, qoʻshimcha ravishda 2 million yevro miqdorida bonuslar nazarda tutilgan. Tomonlar oʻrtasidagi vaqtinchalik bitim 2027 yilning 30 iyuniga qadar amal qilishi belgilangan.
Ushbu kelishuv Yuventus rahbariyatiga yangi darvozabonning imkoniyatlarini bir mavsum davomida yaqindan baholab olish hamda uning jamoaga qanchalik moslashishini kuzatish imkonini beradi. Shundan soʻnggina klub futbolchini doimiy asosda sotib olish opsiyasini faollashtirish yoki rad etish haqida yakuniy qaror qabul qiladi.
Yangi raqam va oldindagi vazifalarItaliyalik darvozabon Tottenxemdagi faoliyatidan soʻng oʻz vataniga qaytdi va faoliyatida yangi sahna ochmoqda. Turin klubida u oʻziga xos 25-raqam ostida harakat qilishi maʼlum qilindi. Endilikda Vicario jamoadagi raqobatbardosh muhitda oʻz oʻrnini egon qilish hamda murabbiylar shtabi va jamoadoshlari ishonchini oqlash uchun astoydil kurashishi lozim.
Klub rasmiy bayonotida ushbu transfer moliyaviy va sport nuqtai nazaridan jamoaning umumiy strategiyasiga mos kelishi taʼkidlangan. Mavsum davomida Vicario qanday natija koʻrsatishi va Yuventus oʻz oldiga qoʻygan maqsadlarga erishishida darvozabonning hissasi qanchalik katta boʻlishini vaqt koʻrsatadi.
…