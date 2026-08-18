Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadi

·15·Texno
Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadi
Qisqacha

Samsung SDI va General Motors kelajakdagi elektromobillar uchun yuqori samarali, katta sig'imga ega va tezkor quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydigan prizmatik akkumulyator yacheykalarini birgalikda ishlab chiqadi. Samsung SDI General Motors'ning AQShning Indiana shtati Nyu-Karlayl shahridagi SynergyCells qo'shma korxonasidagi 49,99 foizlik ulushini to'liq sotib olib, zavodning yagona egasiga aylandi.

Samsung SDI va General Motors kompaniyalari kelajakdagi elektromobillar uchun yuqori samarali prizmatik akkumulyator yacheykalarini birgalikda yaratish boʻyicha yangi kelishuvga erishdilar. Ushbu strategik qadam ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirib, transport vositalarini elektrlashtirish yoʻnalishidagi texnologik imkoniyatlarni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, imzolangan hujjat yuqori quvvat sigʻimiga ega boʻlgan hamda tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan zamonaviy prizmatik batareyalarni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Ushbu yechimlar avtomobilsozlik bozorida talab yuqori boʻlgan xususiyatlarni oʻzida mujassam etadi.

Strukturaviy oʻzgarishlar va zavod taqdiri

Mazkur kelishuv doirasida tomonlar korporativ tuzilmani oʻzgartirishga qaror qilishdi. Jumladan, Samsung SDI kompaniyasi General Motorsʼning AQShning Indiana shtati Nyu-Karlayl shahridagi SynergyCells qoʻshma korxonasidagi 49,99 foizlik ulushini toʻliq sotib oldi.

Rasmiy press-relizda taʼkidlanishicha, mulkdorlik tuzilmasidagi bu oʻzgarish joriy bozor konyukturasiga, xususan, elektromobillarga boʻlgan talabning dastlab taxmin qilinganidan biroz sekinroq oʻsayotganiga bogʻliq. Natijada tomonlar avvalgi qoʻshma korxona formatidan voz kechib, hamkorlikning boshqa samarali yoʻnalishlarini qidirishga kelishib oldilar.

Shimoliy Amerikadagi ilk ishlab chiqarish maydonchasi

Ushbu bitim tufayli Samsung SDI zavodning yagona egasiga aylandi va kompaniya Shimoliy Amerikada oʻzining ilk batareya ishlab chiqarish obyektiga ega boʻldi. Ayni paytda mazkur zavod qurilish bosqichida turibdi.

Qurilish ishlari yakunlangach, Samsung SDI zavodda dastlab energiya saqlash tizimlari (ESS) uchun batareyalar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bugungi kunda Qoʻshma Shtatlarda bunday tizimlarga boʻlgan talab keskin oshib borayotgani ushbu qarorning asosiy sabablaridan biridir.

Shuningdek, kelgusida ushbu korxona bazasida elektromobillar uchun moʻljallangan prizmatik akkumulyator elementlarini chiqarish ham yoʻlga qoʻyilishi mumkin. Prizmatik yacheykatlar oʻzining qattiq toʻgʻri burchakli konstruksiyasi tufayli avtomobilsozlik sanoatida muhim oʻrin tutib, batareya blokiga samaraliroq integratsiya qilinishini taʼminlaydi.

SamsungGeneral MotorsElektromobilBatareyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiOppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiBugun, 14:58SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorSpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorBugun, 13:21Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiBugun, 11:54Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiBugun, 11:22OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaOnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi