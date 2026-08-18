SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investor

·14·Texno
SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investor
Qisqacha

SECga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Alphabet SpaceX'ning eng yirik tashqi investori bo'lib, kompaniyaning 551,2 million aksiyasiga, ya'ni umumiy kapitalning qariyb 3,9 foiziga egalik qiladi. Ushbu ulushning qiymati SpaceX'ning 1,95 trillion dollarlik bahosi asosida taxminan 77,2 milliard dollarni tashkil etadi. Fidelity 302 million aksiya (2,2 foiz) bilan ikkinchi, Gigafund esa 171,8 million aksiya (1,2 foiz) bilan uchinchi yirik tashqi investor hisoblanadi.

AQSh Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan rasmiy maʼlumotlarga ko‘ra, Elon Muskʼga tegishli bo‘lgan SpaceX kosmik kompaniyasining eng yirik tashqi aksiyadorlari tarkibi aniqlandi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Google kompaniyasining bosh ofisi bo‘lgan Alphabet korporatsiyasi ushbu aerokosmik gigantning eng yirik tashqi investoriga aylangan bo‘lib, uning qo‘lida milliardlab dollarlik ulush jamlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatlardagi raqamlarga asosan, Alphabet kompaniyasiga SpaceXʼning taxminan 551,2 million dona aksiyasi tegishli bo‘lib, bu umumiy kapitalning qariyb 3,9 foizini tashkil etadi. Hozirgi kunda kompaniyaning umumiy qiymati 1,95 trillion dollar atrofida baholanayotganini hisobga olsak, Google bosh kompaniyasining ushbu paketdagi ulushi taxminan 77,2 milliard dollarga teng ekani maʼlum bo‘ladi.

SpaceXʼdagi boshqa yirik investorlar

Koinotni o‘zlashtirish va sunʼiy yo‘ldosh aloqalarini rivojlantirish yo‘lida ulkan natijalarga erishib kelayotgan SpaceX kapitalida boshqa yirik moliyaviy tuzilmalar ham sezilarli ulushga ega. Xususan, Fidelity investitsiya kompaniyasi ikkinchi yirik tashqi investor maqomiga ega bo‘lib, uning ixtiyorida 302 million aksiya (2,2 foiz) mavjud. Ushbu paketning qiymati hozirda salkam 42,4 milliard dollarni tashkil etadi.

Kuchli uchlikka Gigafund venchur fondi yakun yasaydi. Ushbu fond 171,8 million dona aksiyaga yoki kompaniya kapitalining taxminan 1,2 foiziga egalik qiladi. Mazkur ulushning bozor qiymati esa 24 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Bu kabi yirik sarmoyalar xususiy kosmik sanoatning istiqboli naqadar yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatadi.

Elon Muskʼning kompaniyadagi roli va nazorati

Tashqi investorlar milliardlab dollar sarmoya kiritganiga qaramasdan, SpaceX ustidan to‘liq nazorat kompaniya asoschisi va rahbari Elon Musk qo‘lida qolmoqda. Uning ixtiyorida aksiyadorlik kapitalining qariyb 42 foizi mavjud. Shu bilan birga, ovoz berish huquqini beruvchi aksiyalarning salkam 80 foizi aynan Elon Muskʼga tegishli bo‘lib, bu unga kompaniya strategiyasi va boshqaruvi bo‘yicha istalgan asosiy qarorlarni yakka o‘zi qabul qilish imkonini beradi.

Maʼlumot uchun, Alphabet Google qidiruv tizimi, Android operatsion tizimi, YouTube va boshqa yirik texnologik xizmatlarni boshqaruvchi global gigant hisoblanadi. Shunga qaramay, uning SpaceXʼdagi ulushi Elon Muskʼning shaxsiy ulushidan qariyb 20 baravar kamroqni tashkil qiladi. Shunga qaramay, Alphabetʼning ushbu strategik investitsiyasi texnologiya va kosmik sanoat olamidagi o‘zaro yaqin integratsiyaning yaqqol namunasidir.

SpaceXAlphabetGoogleElon MuskInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiBugun, 11:54Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiBugun, 11:22OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaOnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaBugun, 06:27Perovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiPerovskit panellar quyosh energetikasida kremniyni ortda qoldirdiBugun, 03:52Samsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiSamsung Galaxy Z Fold8 taʼmirlashga yaroqsiz deb topildiBugun, 02:23AQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaAQSh kosmosdagi muammolarni hal qilish uchun yangi xizmatni yoʻlga qoʻymoqdaBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi