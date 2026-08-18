SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investor
SECga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Alphabet SpaceX'ning eng yirik tashqi investori bo'lib, kompaniyaning 551,2 million aksiyasiga, ya'ni umumiy kapitalning qariyb 3,9 foiziga egalik qiladi. Ushbu ulushning qiymati SpaceX'ning 1,95 trillion dollarlik bahosi asosida taxminan 77,2 milliard dollarni tashkil etadi. Fidelity 302 million aksiya (2,2 foiz) bilan ikkinchi, Gigafund esa 171,8 million aksiya (1,2 foiz) bilan uchinchi yirik tashqi investor hisoblanadi.
AQSh Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) taqdim etilgan rasmiy maʼlumotlarga ko‘ra, Elon Muskʼga tegishli bo‘lgan SpaceX kosmik kompaniyasining eng yirik tashqi aksiyadorlari tarkibi aniqlandi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Google kompaniyasining bosh ofisi bo‘lgan Alphabet korporatsiyasi ushbu aerokosmik gigantning eng yirik tashqi investoriga aylangan bo‘lib, uning qo‘lida milliardlab dollarlik ulush jamlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hujjatlardagi raqamlarga asosan, Alphabet kompaniyasiga SpaceXʼning taxminan 551,2 million dona aksiyasi tegishli bo‘lib, bu umumiy kapitalning qariyb 3,9 foizini tashkil etadi. Hozirgi kunda kompaniyaning umumiy qiymati 1,95 trillion dollar atrofida baholanayotganini hisobga olsak, Google bosh kompaniyasining ushbu paketdagi ulushi taxminan 77,2 milliard dollarga teng ekani maʼlum bo‘ladi.
SpaceXʼdagi boshqa yirik investorlarKoinotni o‘zlashtirish va sunʼiy yo‘ldosh aloqalarini rivojlantirish yo‘lida ulkan natijalarga erishib kelayotgan SpaceX kapitalida boshqa yirik moliyaviy tuzilmalar ham sezilarli ulushga ega. Xususan, Fidelity investitsiya kompaniyasi ikkinchi yirik tashqi investor maqomiga ega bo‘lib, uning ixtiyorida 302 million aksiya (2,2 foiz) mavjud. Ushbu paketning qiymati hozirda salkam 42,4 milliard dollarni tashkil etadi.
Kuchli uchlikka Gigafund venchur fondi yakun yasaydi. Ushbu fond 171,8 million dona aksiyaga yoki kompaniya kapitalining taxminan 1,2 foiziga egalik qiladi. Mazkur ulushning bozor qiymati esa 24 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Bu kabi yirik sarmoyalar xususiy kosmik sanoatning istiqboli naqadar yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatadi.
Elon Muskʼning kompaniyadagi roli va nazoratiTashqi investorlar milliardlab dollar sarmoya kiritganiga qaramasdan, SpaceX ustidan to‘liq nazorat kompaniya asoschisi va rahbari Elon Musk qo‘lida qolmoqda. Uning ixtiyorida aksiyadorlik kapitalining qariyb 42 foizi mavjud. Shu bilan birga, ovoz berish huquqini beruvchi aksiyalarning salkam 80 foizi aynan Elon Muskʼga tegishli bo‘lib, bu unga kompaniya strategiyasi va boshqaruvi bo‘yicha istalgan asosiy qarorlarni yakka o‘zi qabul qilish imkonini beradi.
Maʼlumot uchun, Alphabet Google qidiruv tizimi, Android operatsion tizimi, YouTube va boshqa yirik texnologik xizmatlarni boshqaruvchi global gigant hisoblanadi. Shunga qaramay, uning SpaceXʼdagi ulushi Elon Muskʼning shaxsiy ulushidan qariyb 20 baravar kamroqni tashkil qiladi. Shunga qaramay, Alphabetʼning ushbu strategik investitsiyasi texnologiya va kosmik sanoat olamidagi o‘zaro yaqin integratsiyaning yaqqol namunasidir.
…